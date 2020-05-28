振興券即將上路，但卻計畫排除電商通路。消息一出引發電商業者不滿。TiEA認為，振興劵排除電商是阻礙數位發展的錯誤決策，呼籲政院懸崖勒馬。

近期，振興券的販售辦法、使用通路陸續公布，預計7月上路。

日前，國發會主委龔明鑫曾表示，目前規劃方向是以1,000元換3,000元振興劵，不排富也沒有年齡限制，唯一的限制是不能在電商平台使用。此消息一出，引來許多相關電商業者不滿。

紓困期拚上架電商，振興階段卻不讓電商賺？

台灣網路暨電子商務產業發展協會（TiEA）也很關注如何與政府振興計畫良善合作，期待能互助共度難關並推動產業振興。

「政府不應在積極促進產業數位轉型的同時，排除電商這樣的重要角色，」TiEA理事長陳建弘說。

他認為，政府在疫情嚴峻的防疫期間，為降低產業衝擊，積極協助商家網路化，例如餐廳上外送平台、零售業上電商平台等等。

「 但到了振興階段，卻反過頭來排除電商消費，這是自相矛盾的作法，讓當初參加紓困而把營業重心移至電商平台的業者覺得困惑。 」陳建弘呼籲，政府在積極促進數位轉型的政策推動下，不應排除電商產業，對於線上平台應一視同仁，才不辜負振興經濟之美意。

振興券不該排除電商，生活市集、台哥大、露天市集皆發聲

身兼TiEA理事的生活市集創辦人郭書齊也表示，3,000元振興劵應適用在所有網路上的花費，不要對網路消費有歧視待遇。他同時也建議，為刺激國內消費，使用上應以設籍於台灣本土的產業為主。

林之晨認為，振興券的使用方式不該有過多的限制規則。 蔡仁譯 攝影

「納稅人用自己的1,000元取得3,000元振興劵，應該讓納稅人自行決定花在哪裡，」台灣大哥大總經理林之晨也這樣說，認為振興券的使用方式不該有過多的限制規則。

同時，露天市集營運長曾薰儀也認為，「政府提倡發展科技立國和鼓勵新創，整個振興方案在各消費性服務業均適用，唯單獨排除電商，希望政府能夠說明特別排除的原因。」

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情對全球經濟與產業造成重創，台灣在政府與民間的超前部署、密切合作之下，防疫獲得極佳成績。隨著疫情減緩，政府在產業的紓困振興計畫也推進迅速。

然而，陳建弘認為，若政府對於數位產業升級發展只停留在口號，仍缺乏對數位經濟本質的理解。「振興劵排除電商，是阻礙數位發展、違反防疫原則的錯誤政策，呼籲政院懸崖勒馬。」

責任編輯：陳映璇