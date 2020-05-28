27日天和鮮物粉絲團一則貼文，透露令人遺憾的消息，天和鮮物董事長劉天和過世，文中字句流露不捨：「遺憾地，來不及道別，只能獻上最後的祝福」。

編按：本篇為2018年訪問劉天和之報導，談他如何在事業一夕崩毀時，只傷心一晚就重新振作。也談他如何在公司危機中，給予員工安心與信心，完成高難度的「重生任務」。

如果一夕之間，5年的心血全沒了，你需要花多久時間才能重新振作？天和鮮物創辦人劉天和的答案是，一天。

2008年冬天，台灣出現了百年來不曾出現過的大寒害，在澎湖擁有25.5公頃海上箱網養殖漁場的劉天和，得知消息後緊急趕往現場，但映入眼前的景象，是40多萬隻魚凍死的慘狀，總計損失超過5億元。

「看著事業在一瞬間毀掉，那種痛苦實在無以名狀。」相信因果論的劉天和，當時一度哽咽，懷疑自己前世究竟犯了什麼滔天大罪，需要遭受上天如此嚴苛的懲罰。

但是，儘管遭受嚴重打擊，劉天和卻只給了自己一個晚上傷心難過，隔天一大早就要大家擦乾眼淚重回崗位。

領導者心無旁鶩，才能堅定員工信心

「想對策的時間都不夠用了，哪有空哭泣和埋怨？」劉天和認為，身為企業領導者，如果連自己都信心動搖，底下的員工只會更浮躁、不知道自己該何去何從，還不如及早告知公司的決策及發展方向，以免員工擔心公司會倒閉、飯碗不保，喪失工作動力。

不過，這樣的魄力和決心，背後是20年前的承諾在支撐著他。當時，劉天和因為長期作息和飲食不正常，罹患大腸癌，動了8次手術，和病魔奮戰了將近3年，「我默默祈禱，如果老天爺讓我活下來，我願意貢獻社會。」

失去大腸，但獲得活命機會的劉天和，2003年打造了無毒有機食材的產銷事業，主打養殖過程中不使用抗生素毒性藥物，就這樣從做了30年的科技本業踏進養殖漁業，創辦了天和生物，開始經營漁場、牧場和水產加工廠。

事業剛起步5年就遇到寒害，劉天和只能忍住悲傷，思考補救對策。像是逐步調整箱網養殖的魚種比例，刻意減少海鱺魚、龍膽石斑等熱帶性魚類的數量，提高紅甘魚等寒帶魚類的品項；冬天時，盡量把魚養肥一點，增強魚群的抵抗力，避免讓小魚過冬（一般來說，愈大隻的魚，禦寒能力愈好）。

經歷一次又一次的調整，後來再遇上寒害時，有效讓損失降低到數千萬、可控制的規模。「雖然人類無法跟大自然抗衡，不可能阻止災難降臨，但你可以盡量嘗試減輕傷害的方法，削弱意外衝擊自己和企業的程度。」

天和生物邁向第15年，財務狀況一年比一年好，但距離損益兩平，仍有一大段路要走，「乾脆放棄」的想法，在劉天和心中出現不只一次。但他總是回歸初衷，「這是一份重生後的任務。」對劉天和而言，要不要堅持下去只有一個標準，就是員工可以溫飽，自己和家人還能有夠用的錢養老、辦後事就好。

空出一個人的時間，專心設想對策

現在的劉天和，每天晚上9點以前睡覺、清晨3點半起床。清晨是他與自己對話的時間，

「碰到困難，你得學會空出一個人的時間，哪怕只是胡思亂想，只要你不停止思考，終究能夠想出一個答案。」

有時候，突如其來的想法和靈感，就因此成了最佳解方。

「假如我做的一切努力，可以減少下一代背負的健康問題，讓從事這行業的其他人，不需要繳這麼多學費和代價，那就值得了。」回顧人生中的起伏，劉天和指出，這些挫折雖然稱不上是祝福，但的確幫助他快速成長，讓他學會更正面看待逆境。

劉天和的恢復力養成法

接受期

埋怨難免，但不妨想成是上天想賦予你艱鉅的任務，之後可能會有更大的獎賞。

振作期

停止抱怨、正視難題，抱持著 「愈早解決、愈快解脫」 的心態，盡力找尋解決之道。

回顧期

把握清晨的時間思考，找出還可以改善、做更好的地方。

vol:167-137 column:特別企畫 title:劉天和的恢復力養成法 des:劉天和 經理人

劉天和小檔案

出生：1951年生

學歷：台中市大安區海墘國小畢業 經歷：

2003年創辦天和生物（經營漁場、牧場、加工廠）

2008年創辦天和鮮物（負責批發、零售）、為天和鮮物董事長、宏瑞製程工業公司董事長。

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責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：經理人月刊