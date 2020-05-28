Gogoro電動自行車Eeyo登場，推出Eeyo 1 、Eeyo 1s，並開發全新智慧動力系統Eeyo Smartwheel，強調輕巧，適合都會騎乘。

Gogoro備受矚目的電動自行車產品Gogoro Eeyo粉墨登場，這是專為都會生活打造的超輕量電動自行車Eeyo 1 、Eeyo 1s，以及結合馬達、電池、多種感測器及智慧連線功能的動力系統Gogoro Eeyo Smartwheel，售價3,899美元起跳（約新台幣11.7萬元），不過上市時間，從原定5月延至7月在美國、台灣上市，歐洲則預計夏季推出。

Gogoro執行長陸學森認為，電動單車不一定要拖著顆笨重的電池，他希望用戶騎上Eeyo 1，能夠重享年少時期純粹愉悅的騎乘感受，體驗「極輕量、快速、敏捷，充滿樂趣」。

電動自行車Eeyo 1 、Eeyo 1s，採用相同 Smartwheel 動力和全碳纖維輕量化車架與前叉，差異在顏色、座管、車把手及輪圈的材質。 Gogoro Eeyo

車身重11.9公斤，扛著單車進地鐵也沒問題

Eeyo 1車身重量僅約 11.9 公斤，在車架上採用克維拉（Kevlar）纖維與碳纖維複合材料，強化剛性、減少重量，提供騎士更平穩的騎乘，能在城市、街道穿梭自如，而且可以輕鬆地「背在肩上」，進入公寓、地鐵站或任何無法騎車的地方。

具備智慧補助，續航力達90公里

在智慧動力補助系統上，Eeyo Smartwheel 可以運用扭力感測器來偵測騎士的踩踏力道，並即時輸出踩踏助力，讓騎腳踏車不用再滿頭大汗，並具有2種騎乘模式：運動模式，為提高輔助動力的騎乘模式，體驗速度感；Eco 模式則是為延長續航里程，當低電量時，會自動切換至 Eco 模式，限制輔助動力。續航力上，競速模式可提供65 公里續航力，根據官方估算，這相當於三天的城市通勤；Eco模式可將續航能力增加到約90公里以上。

Eeyo 1 全車配件以耐久使用為優先考量，強調「幾乎免維護」。特別的是，Eeyo 1 採用Gates 高張力碳纖維複合皮帶傳動，使用壽命較鏈條傳動要長得多，且無需潤滑。在防盜上，Eeyo 1 搭載自動上鎖功能，一但騎士離開車輛一定的距離後，馬達將自動中斷電力並上鎖，不容易被偷。

在智慧輔助上，Eeyo Smartwheel 可以運用扭力感測器來偵測騎士的踩踏力道，並即時輸出踩踏助力。 Gogoro Eeyo

附有隨身充電器，估2.5小時充飽電

充電部分，附有方便隨身攜帶的充電器，只要將充電器插上後輪轂即可；或選購「駐車充電器」，只要將Eeyo 1 架上後即可開始充電，預估2.5小時可充飽電。

Eeyo可搭配駐車充電器，預估2.5小時可充飽電。 Gogoro Eeyo

搭配Eeyo App，提供韌體、軟體更新

另外，Eeyo也有專屬Eeyo App 手機應用程式，可連結自行車並優化騎乘體驗，且提供必要的騎乘資訊。Gogoro也會透過Eeyo App進行無線更新韌體、軟體提供最新功能，讓Eeyo自行車保持在最佳的狀態。

Eeyo有專屬Eeyo App 手機應用程式，可連結自行車並優化騎乘體驗。 Gogoro Eeyo

開放自行車製造商合作，加速拓展電動單車市場

複製Gogoro電動機車模式，Gogoro Eeyo將持續推出新產品與解決方案，並和自行車製造商與品牌商共同合作，幫助車廠運用 Eeyo Smartwheel 快速整合至未來的電動單車產品線，加速市場發展。

產品細節上，Eeyo 1、Eeyo 1s 採用相同 Smartwheel 動力和全碳纖維輕量化車架與前叉，差異在顏色、座管、車把手及輪圈的材質。Eeyo 1s 是暖白配色，座管、車把手和輪組都採「碳纖維」，重約為11.9公斤，費用為4,599 美元（約新台幣13.7萬元）；Eeyo 1 的座管、車把手和輪組則採「鋁合金」，重量為12.5公斤，顏色為雲朵藍或暮靄橙，售價 3,899 美元（約新台幣11.7萬元），預計在今年夏天上市。