原本只是想打造能源交換站，卻創造出一個電動機車王國。陸學森創業邁入第10年，歷經風雨，他不僅沒有被擊倒，反而更堅定地朝著改變城市能源的夢前進。

唯有瘋狂到自以為能改變世界的人，才能真正改變了世界。

出自蘋果公司於1997年形象廣告「Think Different」，這段詞句也宛如Gogoro執行長陸學森的個人寫照。

因為看見全球各大城市面臨人口密度過高、空氣污染等問題，陸學森40歲起心動念想改變城市能源的使用方式，在事業高峰毅然決然辭去宏達電創意長一職，於2011年創立Gogoro，要把全台1,400萬輛的燃油機車轉換成電動機車，展開一場寧靜革命。

還記得這張著名的「台北橋機車瀑布」照嗎？台灣機車密度高居亞洲之冠，上下班通勤時間排放的廢氣與噪音更是驚人。 JHENG YAO via shutterstock

2016年起 Gogoro 發動快閃台北橋活動，包括YAMAHA山葉、AEON宏佳騰等Gogoro聯盟車主都來參與，讓台北橋重拾寧靜。 Gogoro

「 我開這家公司是因為我真的很怕污染、怕死。 」陸學森迅速在2015年建置首座電池交換站，並發表一台速度、科技感十足的125cc等級白牌電動機車，把害怕化成前進的動力，陸學森出手的速度快到令同業坐立難安。

其實，陸學森一開始只打算做電池交換站，邀請各大機車廠與他合作，結果慘吃閉門羹。但這沒有改變他的初衷，零造車經驗的他開始招兵買馬，一頭栽入電動機車與能源網路的領域。

陸學森畢業於美國華盛頓大學工業設計系，曾任微軟創意總監、宏達電創意長，2011年創立Gogoro。 侯俊偉攝影

「如果知道這麼難，我可能一開始不會做Gogoro。」創業一路遇到比想像更大的困難，但在陸學森的世界裡，沒有放棄這個選項。「 如果前面有一面牆，我沒有聰明到繞過它，我會想50種方法正面衝撞，直到成功為止。 」陸學森自訴這如西班牙鬥牛般的意志。

曾待過NIKE、微軟、宏達電等國際知名企業工作，陸學森對設計的眼光琢磨得很銳利，他習慣用「 愛 」來當作衡量，一隻錄音筆，他凝視3秒會說：「它肯定有愛，才會做得小巧。」看到牆上的電視，會提到是因為有愛才做得輕薄，「當你用愛心做出一個東西，人家會感覺得到。」

在Gogoro裡面，沒人會阻止你做什麼

因此陸學森的想望是：當消費者走進Gogoro門市，實際觸摸車身、發動機車，到抽換一顆電池，都能從中感受到一種快樂的氛圍。

現在的Gogoro公司規模已成長到2,500多位員工，這群人相信著陸學森的夢想而共同打拚，他不會告訴團隊什麼不可以做，而是鼓勵大家多嘗試，因為Gogoro的態度是── 去找可以做的方法，而不是不能做的原因 。

第一輛Gogoro的出生是這樣的，原本連經驗老道的馬達師傅都做不出的馬達，陸學森直接把產品抱回家研究，最後成功與團隊一起用銅線一圈一圈捲出來……每項Gogoro所生產的產品背後都有段像這樣刻骨銘心的故事。他笑說，這群朝夕相處的工程師、設計師團隊，合作久了都會被他感染一種叫「創造力」的病毒。

縱使順利與團隊費盡心血打造產品，但或許是陸學森的野心太大，成為燃油車業者的眼中釘，在電動車與燃油車的議題上，他必須親上火線面對許多交鋒時刻。

最令陸學森憂心的是，外界的雜音影響政府推動電動機車的態度，去年先是取消2035年禁售燃油機車政策，今年更首度調降新購電動機車補助3,000元，卻對汰購七期燃油機車補貼5,000元，如同向陸學森潑了一盆冷水。

談起補貼政策，陸學森不解：「為何政府要支持七期油車？從補助二行程汰換變成四期、六期、七期，哪時會停？好像一直在付學費。」

不只是擔心電動車，陸學森也擔心傳統車行生計，他問：汰舊換新納入七期油車補貼，消費者頻換新車，維修需求下降，以維修為主的傳統車行可以賺的錢變少，車行反成補貼下的受害者。

陸學森認為，汰舊換新納入七期油車補貼，消費者頻換新車，維修需求下降，最直接影響到的就是傳統車行。 蔡仁譯攝

傳統車行的利益分配生態，無關電動機車業者，陸學森卻很在乎，每一件事他都會問：這是否對多數人來說有利，如何達到產業共好？

有一天油轉電會發生 ，Gogoro不會放棄

即便在台灣創業邁入第10年，早已是電動機車一方霸主，面對深耕在地50年的傳統燃油機車龐大勢力，陸學森一路走來仍相當孤獨。

但時間終究會證明一切。2018年起傳統車廠YAMAHA、宏佳騰、PGO、台鈴陸續宣布採用Gogoro Network電池交換平台，組成PBGN（Powered by Gogoro Network）電動機車聯盟，現在傳統車廠也認同Gogoro，準備投資電動機車。

當盟友YAMAHA、宏佳騰、PGO推出PBGN車款時，陸學森會買下第一輛車並請對方簽名紀念，放在Gogoro辦公室蒐藏，他得意地說：「之後可能需要一個停車場來放喔！」

就在Gogoro車主邁入30萬名大關，能源網路不斷擴張增建的時刻，他卻又面臨換電站的「地盤之爭」。去年9月中油公營充換電站標案Gogoro搶輸光陽，拱手讓出38座中油的換電站，今年再失去14座。這件事讓陸學森非常頭大，他連用3個「very（非常）」來形容換電站是多麽龐大的投資，一旦站數減少將影響整個能源網路的使用，他得為眾多的車主負責。

陸學森在這方面是無奈的，他說，「台灣政府太過保護傳統行業，保護到讓新創產業很難有機會。」但他馬上又對自己信心喊話：「Gogoro不會放棄的，總有一天我們會把它全部做好，有一天對的事情（指油轉電）會發生！」

陸學森告訴夥伴，任何事不要悲觀，只看見杯子空了半杯，而該看見杯子還有半杯滿，應該想辦法填滿，「容易的事情不會輪到我來做，早就給別人搶光了。」創業多年，陸學森已經習慣與困難共處。

睡前特別習慣：把3件難題放進腦袋，醒來就想通

當然陸學森也會碰到解決不了的問題，煩惱到睡覺前都還在想該怎麼解決。這也讓他從15歲起養成一個特別的「睡前習慣」，每天入睡前，他會在頭腦中放入「3件仍待解決的疑問」，包括產品命名、科技、工程等問題。

奇特的是，很多事情在醒來那一刻就能想通。陸學森解釋，人在睡覺時大腦還在運轉，只是身體在休息。這個燃燒夢想的創業者連睡覺時間都不放過，他透露，Gogoro的名字就是在睡夢中想到，馬上爬起來註冊的。

跟著陸學森創業快7年，Gogoro產品長彭明義回憶：「前一天還在討論的問題，隔天Horace（陸學森英文名）就會跑來告訴你解決方案是什麼，原來他晚上睡覺都偷偷在想。」對陸學森而言，能解決別人認為不可能的事，充滿成就感。

不只是員工，陸學森身體力行的做事態度，也深深影響在美國念書的15歲兒子，甚至跟隨父親展開創業的步伐，在學校組隊自製太陽能動力飛機、太陽能車，興趣主題恰巧也跟能源、交通相關。

陸學森沒有滿口的爸爸經，對兒子只有2個要求：第一自我學習、第二不要跟團隊說不能做。談到創業經驗，他鼓勵兒子不要輕易放棄，更不要跟團隊說NO，唯有試過100種方法後，一定會找到可行的辦法。

在人生路上，影響陸學森最深的是他的高中美術老師Laurie Hall。這位老師教他作畫、學習Think Different（不同凡想），讓他的生命有了180度翻轉，老師教導他怎麼講故事、表達自我，兩人亦師亦友的情誼至今持續達36年。

提到老師的創作，陸學森興致來了，他特別拿出一台iPad，如數家珍地分享老師的作品，無論是一群反核抗議者、量尺串成的項鍊，每件作品都有強烈的自我主張，顛覆一般人對於珠寶首飾的印象。

說到興頭上，他忽然又起身好像想起什麼，拿起筆在白板上畫了一根狗骨頭，最後加上幾筆變成一支狗骨頭造型梳，他解釋，這是老師教他的概念：必須生活化地想事情，溝通的對象要清楚。

陸學森在白板上畫了一根狗骨頭，最後加上幾筆變成一支狗骨頭造型梳。 王郁倫攝影

「我從14歲認識她到現在，她就好像我第二個媽媽。」陸學森透露，有一年他回美國看老師，卻發現老師為生計放棄創作，轉而設計一些賣得掉的飾品，這令他大吃一驚。那天起，陸學森每年會寄給老師一張支票，他告訴老師應該堅持信念，做想做的東西。

他霸氣地告訴老師：「妳賣出去的錢是妳的，賣不出去就是我買下；若有一天妳不在，這些作品都會捐給博物館典藏。」

每當陸學森創業碰到困難，老師也像是一盞明燈，「她會聽我訴說困境，給我指導，告訴我應該往哪個方向去思考。」

陸學森高中美術老師Laurie Hall對他的影響頗深。這位老師教他作畫、學習Think Different（不同凡想），兩人亦師亦友的情誼至今持續達36年。 王郁倫攝影

在陸學森心中，關於Gogoro的計畫早已排到2022年，並且持續增加。他要讓街頭隨處可見GoStation換電站，成為城市重要的儲能設備；他也想訓練傳統車行修理電動車，增加車行收入來源，不用再削價競爭賣油車。

隨著陸學森的事業愈做愈大，他仍堅持不要為金錢而創業，「獨角獸的成功指標不是賺錢，而是影響力」、「我不是生意人，我是Dreamer（夢想家）。」

陸學森持續為了一個又一個夢，不停擘畫未來藍圖，他骨子裡的Dreamer精神，讓人願意相信，改變世界不再遙不可及。

責任編輯：林美欣