去年Gogoro車輛成長快速，陸續出現服務後勤、電池不足的抱怨聲浪，Gogoro執行長陸學森宣佈展開Gogoro 360計畫，提出一系列改善方案。

面對近來Gogoro車主在社群抱怨車子騎到一半斷電、服務後勤差、拿不到滿電電池等問題，Gogoro執行長陸學森率領產品長彭明義、商務長程宗楷、Gogoro Network總經理潘璟倫一字排開端出解決方案——Gogoro 360計畫，正視長久存在的問題，並以透明公開的方式，攤開未來在電池交換服務、保養維修、客戶服務等執行進度，供消費者檢視。

陸學森坦言，「去年第四季掛牌數成長非常快、超乎預期，老實說我們真的沒準備好，」成長太快也導致服務後勤無法負荷的問題浮現，Gogoro將承諾消費者3件事： 未來持續鋪建超級電池交換站、7天內完成預約維修保養、擴大客服中心團隊 。

左起為Gogoro Network總經理潘璟倫、Gogoro執行長陸學森、商務長程宗楷、產品長彭明義，講解Gogoro 360計畫。 陳映璇攝影

5年內速推10種車款，產品長：從產品上市到產品穩定需花時間

Gogoro產品長彭明義開宗明義地說，Gogoro自2015年上市至今，在5年內開發了3套系統、4個車架、逾10種車款全部「從零做起」，會開發這麼多款車，為的是滿足各種價格帶的需求，他坦言，從產品上市到產品穩定需要花一定的時間，「我們正在付我們該繳的學費」。

面對車輛行進中斷電的問題，彭明義說，在2017~2018年出廠的Gogoro 2仍有小毛病待調整，除了大動作召回車輛外，面對車輛召回後仍有問題者，Gogoro承諾會持續幫消費者修到好，「Gogoro絕不會對車主事後不理，我們對每一台車都抱持負責任的決心，不希望消費者因品質不好而不騎車，」而相較早期出廠的Gogoro 2，目前Gogoro 3、VIVA車輛系統較穩定。

即便外界指Gogoro車輛有品質問題，官方也秀出數據指出，從2017年開始，車主騎乘里程數都是往上增加，到2020年累計騎乘估超過10億公里，而道路救援比例也逐年下降。

今年完成1,900站換電站，都會區建置「超級電池交換站」

隨著Gogoro車主即將邁入30萬用戶數，Gogoro Network預計在2020年完成1,900站，並超前部署明年第一季的銷售動能，增加建置Super GoStation超級電池交換站，超級換電站是一般電池交換站6倍大的服務量、服務超過千人，更容易拿到飽電的電池，這種超級換電站今年目標蓋60座。

Gogoro今年目標蓋60個超級換電站，圖為國立臺北教育大學的站點。 gogoro

在電池投放上，採用最新21700電池芯的Gogoro 3.0智慧電池，目前占全部換電電池38%，未來比例會持續增加。陸學森也說，以Gogoro在五年內鋪建1,900個換電站的速度，超越全台2,498座加油站是遲早的事，但也會持續與中油加油站合作，幫助中油迎接電動車時代的來臨。

隨著Gogoro蓋越來越多換電站，Gogoro Network總經理潘璟倫提到，其實多數用戶沒發現生活周遭多了新蓋的換電站，鼓勵用戶在換電前打開手機App，尋找附近有「綠點」的換電站，即便在交通尖峰時段，都有超過5成的站點可以找到滿格電池。

服務後勤能量提升，允諾7天內完成維修保養預約

而被消費者抱怨最多的服務後勤，Gogoro商務長程宗楷坦言， 去（2019）年光Gogoro就銷售13萬5千台車輛，是2015~2018年整整四年的銷量總和 ，短時間車輛數翻倍，導致服務能量來不及應變。Gogoro買氣爆棚一大原因在於，去年底消費者預期今年電動機車補助減少，而引發購車潮。

在服務品質上，去年下半年透過加盟的方式增加服務中心建置，但維修品質參差不齊，引發車主抱怨。Gogoro今年目標讓消費者可以7天內可以完成維修保養預約，服務據點年底前拓展到148個，並增加維修工位（修車台）的數量，Gogoro也將持續招募維修工程師，並給予完整的培訓。

在客服中心上，過去消費者抱怨客服電話打不通，他也承諾將擴大服務團隊，並提供24小時待命的服務管道，包括強化「線上客服小GO」，在今年讓自助客服量佔比從目前的25%達到52%；在真人客服上，目標到未來2個月內，從76%接聽率提升至95%。

陸學森強調，Gogoro是從台灣開始的，相當看重台灣的市場。這次為了提升服務水準而擴大投資，最重要還是回歸初衷——答應消費者騎車「夠快，夠快樂」。

不過面對有車主反應，車輛召回後反而毛病變多？彭明義坦言，在召回車輛清潔過程中，因為急著解決問題而操之過急，導致在清潔過程中又引發新的問題。

針對日前車輛召回又產生問題的車主，除了可再回店進行檢查外，也會檢查車主在電池交換時所回傳的異常數據，主動與車主聯繫，「 我們對消費者斷電問題感到非常抱歉，我們絕不允許有任何一台車有安全上的顧慮 ，」彭明義說，未來會在品質與產品設計找到平衡點。

責任編輯：蕭閔云