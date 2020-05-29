Sony新一代遊戲主機PlayStation 5可能將在6月3日舉辦線上活動，會中是否將公布期待已久的主機效能、外觀設計及首波合作遊戲，十分令人期待。

Sony新一代遊戲主機PlayStation 5最快將在6月3日舉辦線上活動，會中可能公布主機外觀及首波合作遊戲，然而目前Sony並未對此傳聞做出回應。

相較PlayStation 5，微軟早已在今年3月公布新款次世代遊戲主機Xbox Series X的詳細功能與規格，同時也藉由首波「Xbox 20/20」節目公布預計登上新主機的遊戲陣容，並在接下來每個月的節目中公布更多合作遊戲新作的消息。

反觀Sony目前仍是對新主機 PlayStation 5的設計及規格持嚴加保密的態度，除了證實新機名稱就是PlayStation 5，及對應新主機所使用的「控制手把」外觀，針對PlayStation 5的外觀及效能等細節，僅由系統架構師馬克·賽尼（Mark Cerny）說明新主機所採用的設計及效能表現， 至今仍未公布PlayStation 5的實際外觀 。

38款遊戲將登上PS5，外觀設計仍保密到家

隨著在英國發行的官方雜誌6月號預覽內容中，明確寫著將有38款遊戲登上PlayStation 5，其中包含《刺客教條：維京紀元》、《戰地風雲6》、《FIFA 21》、《上古捲軸6》等經典作品。同時Sony近期開始更新PlayStation 5官方網站內容等動作來看，Sony已開始為PlayStation 5年底上市做暖身活動，因此當傳出Sony最快將在6月3日辦線上活動時，市場期盼Sony將公布新主機的具體細節、外觀設計、及遊戲陣容。

不過也有人認為，6月活動主要是配合遊戲開發商公布合作遊戲內容，以便讓這些遊戲推出更多暖身活動，為PlayStation 5年底上市累積更多市場聲量，而最重要的主機外觀，可能成為上市前的壓軸消息。

資料來源：Bloomberg、ISSUU

責任編輯：陳映璇