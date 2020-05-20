當手遊已經穩坐遊戲市場老大的此時，家用主機市場迎來了2台全新主機，索尼、微軟除了規格升級外，還能用什麼策略來搶食這塊大餅？
1 PS5、XSX降臨，Switch擺旁邊！索尼、微軟憑什麼讓遊戲超擬真？
「你動森了嗎？」或許是近期親朋好友見面時，最常用的開場白。為了不讓任天堂（Nintendo）Switch專美於前，家用主機（Console Game，以下簡稱家機）領域的兩大玩家：索尼（Sony）與微軟（Microsoft），早在2019年底陸續揭露醞釀已久的全新產品，直到2020年，疫情為宅經濟增添動能，遊戲商機迎來大好前景，期待「新貨」的玩家更按奈不住，遊戲市場隨之蠢蠢欲動。
目前遊戲市場主要分成手遊（Mobile，智慧型手機遊戲）、桌機（PC，桌上型電腦等電腦遊戲）以及家機等3個領域，相較手遊與桌機的市場，家機擁有更強的聲光效果、沉浸式體驗等優勢，對重度玩家來說別具吸引力。
換句話說，家用主機需要畫面與音效裝置等影音相關設備的環境建置，連帶提高了遊戲體驗的門檻，也因此，在人手一支手機的近幾年，遊戲市場的市占率一直是手遊遙遙領先。
玩家們注意！PS5、XSX將在年底發布
荷蘭市場研究公司Newzoo的報告顯示，2019年遊戲市占率分別為：手遊45％、家機32％，以及桌機的23％。
IDC亞太區市場分析師廖燁曦進一步指出，目前遊戲市場整體依舊呈現成長的態勢，其中手遊的部分因為中國、俄羅斯等開發中國家市場對於智慧型手機的需求，連帶影響手遊的市占率提升。到2023年，整體遊戲市場的年複合成長率，更將上看10.95％。
針對家機遊戲市場，廖燁曦表示，2019年主要的成長動能都來自於任天堂Switch，而微軟的Xbox系列、索尼的PlayStation系列，正處於新機上市前夕而銷量趨緩，影響了兩家大廠在2019年家用主機市場的表現。
隨著兩台新主機將在2020年底登場，他預期索尼與微軟2021年的市場表現將會有明顯成長，銷售額將有機會上看546億美元（約1.64兆新台幣）。
即便在手遊的攻城掠地下，家機在遊戲市場的地位備受威脅，主要玩家索尼（家機市占最高）仍選擇在睽違7年後，於2020年底端出新作：PlayStation 5（簡稱PS5）；微軟也毫不畏懼「硬碰硬」，選擇與索尼近乎同一時間發表Xbox新機種Series X（簡稱XSX），讓市場與玩家們相當期待。
疫情威脅遊戲盛宴，新機上場每一步都是挑戰
廖燁曦表示，索尼、微軟兩家業者當前遇到的挑戰，不僅僅是端出硬體規格、遊戲策略，也要因應疫情調整行銷手法。
過去遊戲公司常透過大型展會（如E3遊戲展）與開發者、玩家溝通的實體模式，在2020年都被打亂，要如何整合線上、線下的行銷手法，成了兩大品牌的艱鉅任務。
受疫情影響，全球大型展會相繼取消，包括原本預計在今年8月舉行、遊戲界的年度盛事GDC 2020（Game Developers Conference）遊戲開發者大會也被迫延期，而原訂要在GDC公布下一代家用主機的微軟跟索尼，也被迫採取其他方式來揭曉新機的面紗。
回到今年3月16日，微軟率先開出第一槍，雖然這位軟體大佬過去在家機市場的市占率一直不敵索尼，不過，這次在自家網站上舉辦Xbox Series X記者會，揭露了新主機的規格架構，同時XSX的真面目公開現身，市場無不驚艷連連。
事隔三天，3月19日的凌晨，索尼也舉辦了PlayStation 5系統結構發表會，同樣是技術解說，相較於微軟在記者會後的氣勢，索尼雖然公布了PS5的規格，卻連主機都還沒半個影子，讓守在電腦前觀看的全球玩家有些失望。
從第一戰看來，過去的「老二」微軟是占了些上風。
讓你玩不停、活在遊戲世界，SSD為家機流暢度添翅膀
談到玩家最在意的主機硬體規格，仔細看可以發現，無論微軟XSX還是索尼PS5，兩台新機首度改採SSD固態硬碟；除了因為SSD固態硬碟的價格較過去親民以外，主要還是因為遊戲呈現的內容（聲光展現、劇情故事、遊戲機制）愈來愈多，HDD傳統硬碟式的讀取速度已經無法滿足玩家需求。
踩在家機能提供玩家不同於手遊跟桌機「沉浸而流暢的體驗優勢」上，兩台新機為延續市場利基，改善過去為了「掩飾遊戲讀取時間」設計的各種過場橋段，在這一代開始採用SSD硬碟。
此外，SSD的導入，無形中也點出家用主機的圖像處理將能迎接新技術，如今年5月初公開、在PS5開發機運行的新一代遊戲引擎Unreal Engine 5（UE5），讓視聽表現更如電影般擬真。
不僅如此，這次在兩台新主機上，都能看到前代遊戲相容性服務的提供。所謂前代相容性，指的是玩家可以在購買新主機後，可以延續遊玩前一代的遊戲軟體，據悉，索尼PS5支援PS4的遊戲軟體，微軟XSX甚至提供到初代Xbox遊戲的相容性。
另外，由於微軟、索尼都在推廣訂閱制的服務，撇除數位版遊戲（Digital Game）無法在二手市場轉賣的問題，其銷售表現比傳統買斷的實體遊戲片更佳。
廖燁曦表示，家機遊戲市場當中，數位版遊戲銷售量已有過半的表現，較2018年相比更迎來13.2％成長；況且，對玩家來說，若換了新主機就必須「砍掉重練」的確太掃興、太傷荷包，數位版遊戲或訂閱制都在很大程度上解決這個轉換痛點。
綜觀PS5、XSX硬體規格，雖然內容架構相當接近，不過PS5在儲存空間上，提供相較XSX更快速的SSD讀取表現；而微軟則是在相同的架構上提供處理器更好的性能，如CPU、GPU表現更強悍，配合相容性貫穿到初代主機，在上市日期與價格還尚未明確的現在，看起來這次微軟來勢洶洶。
「不是索尼、也不是任天堂」，那微軟的對手是誰？
這次，微軟XSX靠規格吸引全球玩家目光，微軟Xbox部門的負責人Phil Spencer日前接受外媒訪問時表示，他認為當今微軟在遊戲市場的競爭對手已不再是索尼或任天堂。 在雲端潮流興起的今日，微軟未來的假想敵將是同為雲端領域霸主的Google或Amazon。
而索尼呢？面對家機市場，索尼或許已不把微軟放在眼裡，任天堂Switch又開闢自己的遊戲藍海，PS5是否還能繼續踩著過去的成功，穩居家機龍頭寶座，待廣大玩家給出答案。只是在消費端最重視的「價格」跟遊戲IP尚未明朗的前夕，誰都說不準贏家會是誰。
責任編輯：張庭銉、林美欣
2 XSX有個富爸爸！微軟為何不把索尼當假想敵，而是Google？
身為家用遊戲主機（簡稱家機）市場的主要玩家，微軟（Microsoft）的Xbox系列主機，與索尼（Sony）PlayStation（PS）系列主機歷來的正面對決，無不讓玩家津津樂道，「微軟上一代（Xbox One）就是有不少挑戰玩家習慣的規則，導致聲勢不如對手PS4而吃下了敗仗！」《巴哈姆特電玩資訊站》編輯部主編林信甫表示。
林信甫指出，回到2013年，微軟在推出Xbox One後，以強制綑綁Kinect 2.0感應器（體感周邊設備）的販售模式，讓主機價格偏高，這對於價格敏感的玩家來說是一大禁忌。尤其在內容（遊戲）提供、獨家遊戲已經愈來愈模糊的今日，獨特性不再強烈，硬體價格就成了消費者的一個重要考量。
此外，微軟也企圖在當時導入全新的版權管理跟二手流通銷售機制，遭到玩家們的反彈，反對意見認為微軟「不應該限制玩家僅能轉手販售遊戲一次。」
接二連三錯誤的新規定，讓Xbox One的起步更顯不順，聲勢受到影響，儘管微軟在2016、2017年接連推出Xbox One的更新版Xbox One S、Xbox One X，仍無法挽回他們在全球家機市占的頹勢。
雖然銷量表現差，不代表過去微軟在遊戲市場的其他耕耘就付諸流水。《4Gamers》主編湯包表示，微軟在每個世代家機所做的努力，都會延續到下個新主機上；以Xbox One以及2017年來說，微軟相當積極地關注訂閱制等服務領域，企圖整合其家庭娛樂版圖，只是能否在這一代Xbox主機Series X（簡稱XSX）發酵，還要看接下來他們怎麼規畫。
微軟優勢一：藉PC市占率，搶下跨平台遊戲話語權
林信甫表示，以目前遊戲的發展來看，家機與PC（個人電腦）之間跨平台的使用，依舊是接下來遊戲市場的趨勢。
從微軟以Windows系統搶下了全球近9成電腦OS（作業系統）市占來看，能讓PC遊戲跟家機遊戲的開發擁有 共通標準，藉此優勢發展「一款遊戲到處玩」的相容性，使得微軟擁有較競爭對手索尼更好的跨平台遊戲話語權；尤其對於小團隊或是獨立開發者來說，軟體的一致性對開發而言會更有幫助。
當然，這並不代表索尼完全被微軟Windows系統綁住，只是需要額外配合微軟在硬體發展的趨勢，去重新制定一套可讓遊戲開發者上手的開發標準，相對來說比較麻煩。
微軟優勢二：訂閱制天下布武，全球用戶突破千萬大關
微軟在Xbox One這一代，就開始耕耘訂閱制服務「Xbox Game Pass」，看準的是玩家欲花更少金錢成本體驗更多遊戲。
由於過往家機遊戲多半採取買斷設計，小型、獨立遊戲在通路販售成本太高，難與大公司傾注集團之力的大型遊戲作品競爭。因此，能用固定卻較少的成本體驗到更多的遊戲，遊戲訂閱服務對玩家來說具有一定吸引力，當各種訂閱服務盛行，玩家消費習慣改觀，也對遊戲開發的生態有著相當正面得影響。
微軟在過去兩年以來收購了不少遊戲工作室，希望能為玩家提供更好的遊戲內容、以及沉浸式的遊戲體驗。同時配合訂閱制的服務，預期能為玩家帶來更多遊戲選擇，強化了微軟在遊戲原創IP（智材、版權）的能量。
從最新揭露的微軟財報不難看見，Xbox Game Pass的訂閱用戶仍逐漸在增加，執行長薩提亞·納德拉（Satya Nadella）更在財報會議上宣布訂閱用戶數突破千萬大關，相對於Xbox One主機全球銷量約4,723萬台來說，這是相當驚人的表現。
Game Pass企畫總監Matt Percy也表示，加入訂閱制的玩家們，花費在遊戲上的時間平均成長了20％，遊玩的作品數量也增加了40％。更重要的是，當有「重量級遊戲」加入Xbox Game Pass行列以後，活躍玩家數量將有翻倍的表現。
反觀索尼的訂閱制PS NOW自2014年登場以來，在索尼今年5月19日經營說明會所公布的數據，全球付費訂閱用戶僅有逾220萬個，以PS4全球銷量1.1億台來看，占比僅2％左右。
微軟優勢三：站穩主機，放眼雲端串流遊戲市場
根據全球市調公司Markets and Markets的統計，預計到了2024年，整體雲端串流遊戲市場將上看31.07億美元（約合932.1億新台幣），年複合成長率將高達59％。
這也恰恰說明了為何Xbox部門的負責人Phil Spencer會大膽地表示，未來微軟在遊戲市場的假想敵將不是索尼，而是Google這類的雲端業者。
微軟自2019年3月在GDC遊戲開發者大會上發布了雲端串流服務：Project xCloud（Preview）後，便積極的在特定市場上進行測試，2020年2月台灣也正式加入體驗行列，玩家也能上網訂閱。
微軟大中華區Xbox行銷總監陳傑樺表示，微軟之所以認為未來的競爭對手是雲端業者，並非索尼不再是強勁對手，是因為微軟在遊戲領域上放眼的不僅是家用遊戲主機，而是全球玩家。也因此，不管是手遊、PC還是家用主機，只要玩家希望透過何種裝置（平台）體驗遊戲，微軟就希望能透過雲端的優勢滿足玩家，以提供不分裝置的最佳遊戲體驗。
所以，現在微軟強調的不再是「賣出多少產品？」，是著重在「有多少活躍用戶？」，原先以主機為核心業務的觀念，也開始往其他方面擴散（需求導向），積極創造微軟的遊戲生態圈。
林信甫認為，雲端串流來勢洶洶，但XSX主機依舊扮演重要角色，畢竟雲端遊戲目前普及率不高，還是得仰賴硬體作為基礎，目前的雲端服務僅算附加項目。此外，微軟擁有電腦OS優勢以及雲端服務Azure的強項，只要能掌握雲端串流遊戲的平台，與制定開發標準的話語權，相信會有很好的發展。
據悉，微軟目前正積極測試Project xCloud串流遊戲雲的服務，雖然有Azure雲端優勢，同時搭上全球5G布建的熱潮，但是該服務測試過程依舊發現：玩家在平台轉換上的體驗不夠流暢，以及細節優化不足的狀況；再加上伺服器位置的設點，是否能滿足多人玩家同時在線而沒有延遲的體驗，都是Project xCloud亟待克服的問題。
XSX上市的前夕，微軟已經先用硬體規格讓全球媒體跟玩家給予不錯的評價。但挑戰也沒有這樣簡單，玩家最在意的遊戲IP以及價格依舊是關鍵變數，也是目前兩家業者都還沒揭曉的機密，如果對手索尼能端出令人滿意的售價，以PS4站穩全球破億台主機銷量的優勢，勢必能有比微軟更有利的起步點。
微軟這戰要扳回一城，後天的努力要更加倍才行。
責任編輯：張庭銉、林美欣
3 PS4狂銷1.1億台！PS5能再顯神威，延續索尼「家機榮耀」嗎？
PlayStation 5（簡稱PS5）上市前夕，全球玩家都在看索尼（Sony）這次會端出什麼牛肉來。畢竟從索尼2020年第一季揭露的財報顯示，PS4已在全球銷出超過1.1億台成功，可說接續全球最賣家用遊戲主機PS2的1.5億台亮眼成績（2000年～2012年底），索尼用PS系列主機兩度順利攻占全球市場，PS5真有SOP的套路可循嗎？
「就連他們（索尼）都不敢說PS5會再創奇蹟了！」《4Gamers》主編湯包表示，觀察現在PS5所揭露的資訊，他認為單從這些硬體規格的資訊，還沒有辦法判斷PS5的生死，因為最關鍵的價格戰，跟搭配的主打遊戲都還不明朗。
回顧PS4過去表現，在2013年上市後短短不到一年內，就在全球突破千萬台銷量，在玩家間爆出如此驚人的買氣，就連當時索尼全球工作室總裁吉田修平（Shuhei Yoshida）都表示，公司也不知為什麼PS4會如此暢銷。
然而，事隔7年後，對手微軟（Microsoft）不只端出Xbox Series X（簡稱XSX）這台主機，更對整個遊戲策略秀出大方向的藍圖，還有趁勢崛起、非典型家機的任天堂Switch，索尼頭上的「家機市占第一」光環將面對哪些挑戰？
挑戰一：主機賣破億台，訂閱制會員數卻不到百萬
目前遊戲界也開始像OTT（雲端串流）影音服務業者一樣，吹起訂閱制服務風潮。索尼旗下的PlayStation Now（PS Now），是一種OTT遊戲訂閱服務。湯包表示，跟微軟Xbox Game Pass相比，兩家訂閱制沒有太大的差異，不過Xbox Game Pass已在全球幾個主要市場普及，訂戶數突破千萬；PS Now則因為提供服務的國家數量少了前者一半，訂戶數僅超過220萬，目前還沒有什麼優勢可言。
而PS Now目前提供逾750款遊戲，Xbox Game Pass則依照不同等級及裝置的應用，有100到300款遊戲不等，不過，平台本身的訂戶數量將影響小型遊戲開發商的加入意願，對索尼來說，如何繼續推廣PS Now，擴大用戶規模是首要挑戰。
挑戰二：雲端串流遊戲攜手微軟，牛肉呢？
但在雲端的世界裡面，索尼的跨平台技術，相比擁有Azure撐腰的微軟來說，仍是稍嫌失色了些。
這也是為什麼索尼在去年宣布將與微軟合作，在發展OTT遊戲的服務上，索尼將透過微軟Azure一同開發未來的雲端解決方案，並支援各自的OTT遊戲服務。
只是比起微軟已經開始在測試Project xCloud，索尼與微軟的合作目前也沒有更近一步的消息，Azure將如何串起整個索尼的遊戲生態圈，也讓人霧裡看花。
挑戰三：對手不按牌理出牌，要如何吸引玩家
來自任天堂遊戲機Switch的威脅也不容忽視。湯包指出，無論任天堂要如何發展、走自己遊戲的路，對於索尼來說都將會是一個具威脅性的敵人。
那為何說Switch是非典型家機呢？若以強調聲光效果的家用遊戲主機來看，Switch其實陽春到不行。
在湯包的眼裡，任天堂厲害的地方就是能創造強勢遊戲IP滿足玩家，包括一般大眾或是重度玩家，客群涵蓋範圍很廣。
由於任天堂Switch主機體積小、便於攜帶，其實與傳統家用主機的使用者來說並不衝突，可以說是創造一片藍海的市場。面對可能被Switch瓜分掉的重度玩家，索尼要如何透過硬體規格跟遊戲內容，來重新吸引目光，頗值得討論。
這麼看來，索尼PS5這戰似乎毫無立足之地。兩位關注遊戲領域多年的專家都一致認為，其實索尼以前幾代家機的成功所打下的江山，就足以讓PS5贏在起跑點上。
有PS4江山做後盾，價格、IP恐成市占冠軍最後防線
《巴哈姆特電玩資訊站》編輯部主編林信甫表示，正因為2013年，索尼在PS4主機的策略上表現四平八穩，價格也具有優勢，在對手微軟綑綁銷售、遊戲版權管理的「策略失誤」，讓Xbox One起步的聲勢就輸了索尼一截。
索尼PlayStation系列家機遊戲生態系延續至今，順勢讓PS5能有相當成功的表現。
林信甫指出，消費者重視的不只是品牌知名度，玩家同儕間的選擇也會相互影響；此外，PlayStation從日本起家，也經歷了4代主機的經營，日本遊戲廠商自然容易對自家人相挺，這對於PS5的遊戲IP來說，也會有相當大的幫助。
畢竟玩家除了在價格上選邊站，遊戲好不好玩、是否經典也是一大重點。
PS4的獨占遊戲包括《The Last of Us Part II－最後生還者Part2》、《Days Gone往日不再》及《Ghost of Tsushima－對馬戰鬼》，做到與PS4遊戲相容的PS5，目前也確認《Godfall》為第一款獨占遊戲，接下來還能再端出什麼IP，讓玩家眼睛為之一亮，無非是PS5搶占家機市場的殺手鐧。
此外，在2020年第一季財報中，索尼仍表示PS5將不受武漢肺炎影響，預計在2020年第四季的假期期間推出PS5主機，外界最關注的主機價格，或許將是這次索尼能否勝出的最終關鍵因素。
責任編輯：張庭銉、林美欣