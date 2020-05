PlayStation 5(簡稱PS5)上市前夕,全球玩家都在看索尼(Sony)這次會端出什麼牛肉來。畢竟從索尼2020年第一季揭露的財報顯示,PS4已在全球銷出超過1.1億台成功,可說接續全球最賣家用遊戲主機PS2的1.5億台亮眼成績(2000年~2012年底),索尼用PS系列主機兩度順利攻占全球市場,PS5真有SOP的套路可循嗎?

「就連他們(索尼)都不敢說PS5會再創奇蹟了!」《4Gamers》主編湯包表示,觀察現在PS5所揭露的資訊,他認為單從這些硬體規格的資訊,還沒有辦法判斷PS5的生死,因為最關鍵的價格戰,跟搭配的主打遊戲都還不明朗。

PS5相較於對手微軟新主機所揭露的內容,可謂是擠牙膏。沒有主機、沒有價格跟遊戲內容,索尼新一代家用主機要怎樣達到PS4的輝煌紀錄? sony

回顧PS4過去表現,在2013年上市後短短不到一年內,就在全球突破千萬台銷量,在玩家間爆出如此驚人的買氣,就連當時索尼全球工作室總裁吉田修平(Shuhei Yoshida)都表示,公司也不知為什麼PS4會如此暢銷。

PS4累計銷量逾1.028 億台,成PS2之後,史上第二暢銷的遊戲主機。 Shutterstock

然而,事隔7年後,對手微軟(Microsoft)不只端出Xbox Series X(簡稱XSX)這台主機,更對整個遊戲策略秀出大方向的藍圖,還有趁勢崛起、非典型家機的任天堂Switch,索尼頭上的「家機市占第一」光環將面對哪些挑戰?

挑戰一:主機賣破億台,訂閱制會員數卻不到百萬

目前遊戲界也開始像OTT(雲端串流)影音服務業者一樣,吹起訂閱制服務風潮。索尼旗下的PlayStation Now(PS Now),是一種OTT遊戲訂閱服務。湯包表示,跟微軟Xbox Game Pass相比,兩家訂閱制沒有太大的差異,不過Xbox Game Pass已在全球幾個主要市場普及,訂戶數突破千萬;PS Now則因為提供服務的國家數量少了前者一半,訂戶數僅超過220萬,目前還沒有什麼優勢可言。

PS Now的訂閱戶數,因為開放的地區有限,即便主機賣破1.1億台,但是付費會員數僅有70萬人。 Shutterstock

而PS Now目前提供逾750款遊戲,Xbox Game Pass則依照不同等級及裝置的應用,有100到300款遊戲不等,不過,平台本身的訂戶數量將影響小型遊戲開發商的加入意願,對索尼來說,如何繼續推廣PS Now,擴大用戶規模是首要挑戰。

挑戰二:雲端串流遊戲攜手微軟,牛肉呢?

但在雲端的世界裡面,索尼的跨平台技術,相比擁有Azure撐腰的微軟來說,仍是稍嫌失色了些。

這也是為什麼索尼在去年宣布將與微軟合作,在發展OTT遊戲的服務上,索尼將透過微軟Azure一同開發未來的雲端解決方案,並支援各自的OTT遊戲服務。

只是比起微軟已經開始在測試Project xCloud,索尼與微軟的合作目前也沒有更近一步的消息,Azure將如何串起整個索尼的遊戲生態圈,也讓人霧裡看花。

挑戰三:對手不按牌理出牌,要如何吸引玩家

來自任天堂遊戲機Switch的威脅也不容忽視。湯包指出,無論任天堂要如何發展、走自己遊戲的路,對於索尼來說都將會是一個具威脅性的敵人。

Switch席捲全球,吸引不只是重度玩家、就連一般民眾也很著迷,對於穩坐家用主機市場市佔第一的索尼來說,其實如何用新主機把玩家目光吸引過來也是個挑戰。 僅供刊物使用_Wachiwit via shutterstock_switch

那為何說Switch是非典型家機呢?若以強調聲光效果的家用遊戲主機來看,Switch其實陽春到不行。

在湯包的眼裡,任天堂厲害的地方就是能創造強勢遊戲IP滿足玩家,包括一般大眾或是重度玩家,客群涵蓋範圍很廣。

由於任天堂Switch主機體積小、便於攜帶,其實與傳統家用主機的使用者來說並不衝突,可以說是創造一片藍海的市場。面對可能被Switch瓜分掉的重度玩家,索尼要如何透過硬體規格跟遊戲內容,來重新吸引目光,頗值得討論。

這麼看來,索尼PS5這戰似乎毫無立足之地。兩位關注遊戲領域多年的專家都一致認為,其實索尼以前幾代家機的成功所打下的江山,就足以讓PS5贏在起跑點上。

有PS4江山做後盾,價格、IP恐成市占冠軍最後防線

《巴哈姆特電玩資訊站》編輯部主編林信甫表示,正因為2013年,索尼在PS4主機的策略上表現四平八穩,價格也具有優勢,在對手微軟綑綁銷售、遊戲版權管理的「策略失誤」,讓Xbox One起步的聲勢就輸了索尼一截。

索尼PlayStation系列家機遊戲生態系延續至今,順勢讓PS5能有相當成功的表現。

林信甫指出,消費者重視的不只是品牌知名度,玩家同儕間的選擇也會相互影響;此外,PlayStation從日本起家,也經歷了4代主機的經營,日本遊戲廠商自然容易對自家人相挺,這對於PS5的遊戲IP來說,也會有相當大的幫助。

畢竟玩家除了在價格上選邊站,遊戲好不好玩、是否經典也是一大重點。

PS4的成功對新一代主機來說是奠定了很好的基礎,包括遊戲玩家的使用習慣、日本遊戲開發商的支持,都可能讓PS5在起步很不被看好的時候,依舊很有贏面。 Joeri Mostmans via shutterstock

PS4的獨占遊戲包括《The Last of Us Part II-最後生還者Part2》、《Days Gone往日不再》及《Ghost of Tsushima-對馬戰鬼》,做到與PS4遊戲相容的PS5,目前也確認《Godfall》為第一款獨占遊戲,接下來還能再端出什麼IP,讓玩家眼睛為之一亮,無非是PS5搶占家機市場的殺手鐧。

此外,在2020年第一季財報中,索尼仍表示PS5將不受武漢肺炎影響,預計在2020年第四季的假期期間推出PS5主機,外界最關注的主機價格,或許將是這次索尼能否勝出的最終關鍵因素。

