目前LINE POD上的遊戲並不多，揭露的訊息也相當少，但光是夾帶極大的LINE使用者基數與未來整合LINE不同功能，都令人期待。

LINE於今（29日）宣布推出全新的PC遊戲平台「LINE POD」，首波於台灣、泰國、印尼等國家上線，平台也同步支援中文、英文、泰文、印尼文等語言。

LINE POD是「LINE Play on Desktop」的縮寫，推出的願景為提供玩家一站式的遊戲服務，並整合LINE的各種社交功能，讓玩家可以更方便地與好友或線上遊戲的玩家進行交流，未來將逐步導入不同的PC遊戲，甚至是手機遊戲。（註：目前LINE POD並沒有Mac版本。）

切入遊戲平台的LINE，究竟動了誰的奶酪？

同為遊戲平台，對Steam影響有限

LINE POD的定位有點類似遊戲平台Steam。

不過，Steam提供全球遊戲商自行上架（需審核）遊戲，目前LINE POD上的遊戲是由LINE親自挑選，第一波遊戲內容包含《古劍奇譚網路版》與《FreeStyle》；第二波包含《獵人競技場：傳奇》、《英雄重生Online》與《EOS》。

過去在台灣也紅極一時的《FreeStyle》也將在LINE POD上復活。 LINE

LINE也表示其中有許多獨家代理的遊戲，如《FreeStyle》原先是由紅心辣椒代理，於2017年7月結束營運，現在重新於LINE POD上復活。《獵人競技場：傳奇》與《EOS》也都將是獨家推出。

根據LINE的說法，LINE POD將會針對上架的遊戲其營收進行分潤，雖然比例並未對外公開，但Steam收取30%的費用為人詬病，LINE所收取的費用應低於此數字。

但目前LINE POD上的遊戲並不多，對Steam的影響相當有限。

手遊模擬器、App商店成潛在對手？

在未來，LINE POD也將開放手機遊戲，意思是在電腦上即可透過LINE POD玩手機遊戲，將有機會衝擊到各種手遊模擬器，如Bluestacks、雷電等。

但重點是Bluestacks與雷電皆能暢玩「所有」手機遊戲，LINE POD如果保持審核的機制，能玩什麼遊戲將成為重點，如果LINE POD有辦法上架各大熱門遊戲，靠著品牌知名度也許會瓜分掉模擬器的市占率。

在可以預期的將來，LINE也許先會導入旗下手機遊戲到LINE POD，如熊大農場、熊大物語與旅遊大亨等。

此外，還有一個關注重點，上架到LINE POD的手機遊戲是否等同於繞過Google Play與App Store？如果是，對遊戲發行商來說，LINE POD可能成為另外一個遊戲發布的管道。

整合LINE社交、支付功能，未來想像性極大

LINE的使用者基數相當龐大，如果能有效將LINE的社交功能整合進遊戲中，將有相當大的想像性。

舉例來說，遊戲內的虛擬寶物有沒有可能直接透過LINE交易？

LINE宣布，LINE POD支援各種購買商城道具的方式，包含台灣玩家熟悉的Mycard與電信小額支付，未來也將開放LINE Pay付款。如果LINE與遊戲的整合性做得好，甚至用LINE Pay買虛寶也不是不可能。

過去，橘子集團一直力推行動入口beanfun!，透過綁定遊戲送寶物的方式衝高會員數，希望慢慢成為使用者的行動入口。LINE夾帶著本身極大的使用者基數，在玩家都有LINE的情況下，要求玩家綁定LINE並不困難，也許將在短時內完成beanfun!做不到的目標。

但目前LINE POD的遊戲並不多，揭露的訊息也相對較少，但光是LINE POD的各種可能性，就讓人相當期待。

責任編輯：陳映璇