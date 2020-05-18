WeMo與LINE合作再深化，搶先成為LINE首個合作上線的共享機車業者。未來打開WeMo LINE官方帳號也能租借機車，也看準背後的潛在效益。

「用LINE可以租機車了！」WeMo今（18）日宣布跟LINE合作，推動「移動＋新經濟生活圈」概念，看準交通結合零售購物商機，未來打開WeMo的LINE官方帳號就能租借WeMo，提供新的租借管道，同時6月起將與松果購物、悠遊卡、康青龍、萊爾富串連線上/線下服務，推出專屬會員優惠。

WeMo上線3年下來，創造出每3.1秒就有1人租借WeMo的紀錄，並累積近千萬次騎乘資料，發現大部分消費者除了基本通勤外，也深入商圈消費，高達93%用來探索美食，大大增加消費者外出消費的動力。

為進一步包羅消費者生活圈，WeMo推出「移動＋新經濟生活圈」概念，透過共享運具連結吃喝玩樂，展開與零售、品牌合作，讓人流進到商圈提振經濟。

WeMo Scooter 擴大結合線上、線下合作夥伴，6月起將與松果購物、悠遊卡、康青龍、萊爾富串連線上、線下服務，推出專屬會員優惠。 WeMo

第一位重磅合作對象，是擁有全台2,100萬活躍用戶的社群軟體LINE，即日起打開WeMo的官方帳號，就可以租借共享機車。其實雙方早在去年LINE推出LINE SPOT新服務，就預告會在2020年第一季串接LINE TAXI、FunNow、WeMo、台灣代駕等11項服務，強化O2O線上、線下虛實整合，而WeMo就是交通服務上重要的一塊拼圖。

瞄準LINE潛在用戶，WeMo今年拚會員數翻倍

WeMo與LINE的合作，除了省去用戶下載App的手續，也減少頁面跳轉，使用體驗更佳；同時也能接觸到LINE潛在2,100萬活躍用戶，WeMo執行長吳昕霈目標，從目前35萬會員數，今年有望再翻倍成長。

在商家合作部分，已串連松果購物、悠遊卡、康青龍、萊爾富等品牌，從6月開始展開一系列會員專屬優惠，包括9折購物商品券、免費兌換騎乘金，以及飲料折價與咖啡品第二件半價優惠。未來在合作商家部分，吳昕霈表示，餐廳業者會是初期主要合作的對象。

LINE租借著重社交體驗，強化與消費者的互動

除了基本的折扣、優惠外，WeMo技術長鄭捷表示，在LINE的租借上會著重在社交體驗，未來會強化與消費者的互動，像是騎乘到店家消費，可獲得LINE points點數回饋等；並掛保證消費者的騎乘資料不會與LINE分享。

WeMo Scooter LINE官方帳號推出「24小時隨傳隨租服務」。 WeMo

但LINE的租借體驗與原本WeMo Scooter App仍有些微差異，例如LINE的頁面上並不能設計較多按鈕功能，所以消費者無法輸入折扣碼優惠等，以及導入Chatbot智慧客服。

隨著共享機車三雄WeMo、GoShare、iRent競爭越來越激烈，WeMo搶先成為LINE首個合作上線的共享機車業者，大幅降低用戶進入門檻。但這並非獨家合作，代表LINE與其他共享業者合作也不無可能，不過LINE台灣企業戰略部資深總監唐欣透露，接下來在今年第3、4季會與WeMo有新的合作。

據悉WeMo也計劃報名LINE扶植新創的新星計畫，未來可進一步享有LINE更多品牌資源，也代表有機會爭取LINE的投資，雙方的合作只會越來越緊密。

責任編輯：蕭閔云