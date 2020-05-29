2018年時，特斯拉為馬斯克定下一個沒有薪水、分紅，酬勞全憑表現的獎勵制度，在特斯拉股價接近1,500億美元的現在，馬斯克也獲得了第一筆的股權獎勵。

職掌特斯拉十餘年來，執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）終於獲得他的第一份績效獎金。特斯拉向證交會提報的資料顯示，他們給予馬斯克約169萬股股票作為獎勵，現時價值高達7.75億美元（約新台幣232億元）。

根據5月28日收盤價格，特斯拉股價為805.81美元，這份績效獎勵將允許馬斯克以每股350.02美元的價格收購，計算下來價差接近8億美元。但馬斯克很可能不會立刻出售股票，隨著後續的股價變化，馬斯克可能獲得更高的獎金。

不領特斯拉半毛錢，馬斯克酬勞全靠表現而定

馬斯克在特斯拉沒有薪水，但為符合法律規定，實務上每年仍會獲得約3.7萬美元的薪資，他聲稱自己從不動用這筆錢，只是單單存放在某處的特斯拉銀行帳戶中。

2019年底時，馬斯克曾表示，他絕大部分財產都是源自特斯拉及SpaceX的股票，假使這兩間公司破產，他也會一起破產。

取代薪水的是，特斯拉在2018年1月為馬斯克宣佈了一份長期績效獎勵計畫。根據該計畫，馬斯克沒有固定薪水、分紅，或者按照工作年資給予的股票獎勵，能獲得多少報酬全憑表現而定。

儘管過去接受《紐約時報》採訪時，馬斯克聲稱在特斯拉市值達到500億美元前，不會領取任何薪水，這份績效獎勵計畫又更嚴苛，要求特斯拉市值必須超過1,000億美元，也必須達到一定的利潤及成長目標，才有資格獲取獎勵。

這份長期績效獎勵計畫包含12批股權獎勵，每批包含特斯拉總股份的1%認股權（約為169萬股）。根據《CNBC》的資料，目前馬斯克擁有特斯拉20.8%股份，總計超過3,870萬股。若要獲得全部12批股權獎勵，需要特斯拉市值達到6,500億美元，等同於當前Facebook的水準（6,423億美元）。

2年股價成長130%，特斯拉市值接近1,500億美元

認股權上規定的購入價格350.02美元，正是制定績效獎勵計畫時的特斯拉股價。過去兩年來，馬斯克帶領特斯拉股價成長超過130%，目前市值接近1,500億美元。

即使全球經濟正因新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）陷入蕭條，特斯拉仍舊頂著逆風繳出優異成績。4月底發布的2020年第一季財報中，特斯拉營收達59.8億美元，較去年同期45.4億美元成長32%，並且獲利1,600萬美元，創下連3季獲利的創舉。

特斯拉股價在過去2年內成長130%，近期更創下連3季獲利的壯舉。 shutterstock

去年底，特斯拉從中國比亞迪手中奪走全球電動車龍頭的王冠，今年3月時，馬斯克更在推特上秀出特斯拉第100萬輛電動車，成為世上首個達到此成就的車廠。

被汽車界大老鮑伯．魯茲（Bob Lutz）批評的「鋰電池技術沒有獨創性」、「缺乏營利能力」上，特斯拉也傳出正攜手寧德時代祕密研發新電池，被認為可將電動車的獲利率達到與油車相同水準。這款電池預計將在6月登場（已數度延期）的投資者日上公佈。

不過為了帶動特斯拉成長，馬斯克過去的堅持也正面臨股東挑戰。特斯拉股東們預計7月將就「是否投放廣告」進行投票。

馬斯克向來對「打廣告」這件事深惡痛絕，過去曾強調特斯拉不花一分錢買傳統廣告，認為有閒錢做行銷不如把錢用在讓產品更好上。

但不認同馬斯克看法的投資者則聲稱，廣告有助於提昇品牌形象與知名度，以及大眾對產品的興趣， 更可以消除外界的不安並澄清錯誤資訊 ，提議以至少每輛車50美元的規模投放廣告。

董事會對此表示反對，強調營運團隊經驗豐富，對特斯拉的日常營運有著充分了解。外媒《Electrek》指出，儘管在董事會反對下，投票不太可能通過，但隨著競爭者日漸增加，各大車廠相繼涉足電動車領域，特斯拉終究得仰賴廣告，爭奪消費者的目光。

資料來源：The Verge、Reader's digest、Bloomberg

責任編輯：陳映璇