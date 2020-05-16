特斯拉正祕密開發一款低成本、壽命長的新電池，可望令電動車的獲利率達到油車水準，預計最快今年內就會投入使用。

特斯拉正祕密籌劃一款成本低、壽命長的電動車電池，預計今年下半年至明年初就會登場。可望使用100萬英哩的這款新電池，將率先應用在於中國生產的電動車上，被認為可使電動車的獲利率能夠達到與油車相同水準。

特斯拉將推出新款電池的消息，其實從今年初就已不斷被媒體披露。外界普遍認為，特斯拉將在5月下旬舉辦的電池投資者日上，正式發表將改變電動車當前情勢的新電池。

這款電池是基於馬斯克所從學術界聘請的電池團隊的研究成果，並攜手中國電池業者寧德時代共同開發而成。身為中國鋰離子電池龍頭的寧德時代，也是特斯拉先前為上海廠Model 3尋找的電池供應商。

電池開發完成後，將先行運用在中國上海廠的Model 3之中，隨後也會使用在美國加州廠生產的車款上。過去不斷走漏的風聲指出，這款電池將能令電動車達到與油車相同的獲利率，意謂著電動車的價格有望大幅降低。

甩開「鈷礦」爭議

攜手寧德時代開發，投入建置大型自動化電池工廠

特斯拉新電池的設計，將大舉降低、甚至完全擺脫「鈷」這一電池重要材料的使用，並透過新材料及鍍膜降低電池內部應力（stress），以提昇電池壽命，能夠長時間儲存電力。

鈷一直以來是較為爭議的重金屬，開採過程會造成嚴重污染，甚至牽扯到非洲童工剝削的問題，同時價格高昂，但卻是提昇電池使用壽命的關鍵材料。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也早在2018年時，就聲稱希望能將鈷從他們的電池中剔除。

鈷是鋰離子電池中的重要原料，然而由於價格高昂、產生等爭議，包括特斯拉在內等各家車廠都在嘗試從電池中拋棄它。 shutterstock

今年2月時，馬斯克曾與寧德時代洽談，希望能在電動車中使用該公司不含鈷的磷酸鐵鋰電池；另外，寧德時代還計劃在2021年提供特斯拉一種低鈷含量的鎳錳鈷（NMC）電池，其陰極的鈷含量僅20%。

另外，特斯拉正規劃建立大型自動化電池工廠（Terafactories），按照馬斯克在4月底的財報會議上透露，該工廠將是內華達電池工廠的30倍大。

鞏固儲能事業

賦予電池第二春，可望降低消費購車成本

特斯拉在全球銷售超過百萬輛電動車，並有著足以供應全數車輛的龐大電網，《路透社》引述消息人士所言，特斯拉希望能夠達到能源公司的地位。過去特斯拉也一直致力於儲能設施的建造，這款電池也被認為將助力於特斯拉儲能事業的發展。

特斯拉目前正藉由子公司Redwood Materials，回收電池中鎳、鈷、鋰等價格較高的金屬原料，並試圖為淘汰下的汽車電池創造儲能設施的第二春。聖地牙哥加大電池專家雪莉．孟（Shirley Meng）指出，磷酸鐵鋰電池比鎳錳鈷電池（NMC）更安全，假如能夠在儲能設施被再次利用，消費者購買電動汽車的成本也能因此被分攤降低。

從電池中拋棄鈷已經成為科技界的一種趨勢，IBM就開發出一款免鈷且可在5分鐘內充電80%的未來電池，並攜手戴姆勒投入實際測試；通用汽車也宣佈其新電池能夠減少70%的鈷用量。

資料來源：Reuter、The Verge、TechCrunch

責任編輯：陳映璇