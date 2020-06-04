Google合作夥伴田中系統響應「G Suite Essentials」計劃，即日起至9月底，同步免費提供協助，支持台灣企業打造遠端辦公新模式。

近月來，台灣新冠肺炎疫情趨於緩和，民眾慢慢回到之前的生活模式，但有些因疫情而造成的行為改變，卻漸漸演變成生活中的日常，例如：原本只在實體通路消費的民眾，因為疫情而嘗試網路購物，如今網購比例已高於實體店面，而許多企業原本偏好面對面的溝通，卻在過去幾個月視訊會議的洗禮下，開始習慣遠距溝通模式。

目前視訊會議軟體中，Google Meet可說是全球前五大品牌，共有來自150個國家、超過600萬家公司或機構，使用Google Meet作為視訊會議及溝通的主要工具。根據Google官方統計，自疫情爆發以來，Google Meet每天有超過200萬名新加入的使用者，而每天使用Google Meet的總人數則超過1億。

知名影片串流服務商Netflix便是其中之一。Netflix原本就是G Suite用戶，在COVID-19疫情期間，更進一步活用Google Meet工具，讓員工即使在家辦公，也能如期進行預定會議，保持內外部溝通不中斷。由於Google Meet具備嚴謹的安全防護機制，讓Netflix可以放心在線上舉辦各種會議，不必擔心資料外洩風險，像4月一個很重要的財報會議，便是Netflix高階主管在各自家中透過Google Meet進行，顯見Google Meet品質已獲客戶認同。

使用者可以透過電腦、平板、手機等裝置，隨時隨地參與會議 google cloud

Google Meet三大特色：簡單易用、高品質、安全

與傳統以硬體設備為核心的視訊會議系統相比，Google Meet最大特色是簡單易用、高品質及安全。

首先，使用者不用安裝任何設備或下載軟體，透過電腦、平板、手機等裝置點擊連結，就可啟動會議，就算與會者沒有Gmail帳號，也不必另外申請，點選會議連結就能參與會議。換句話說，使用者無論在任何地方，只要能夠上網，就可以參與Google Meet視訊會議。

再者，Google Meet採用Google安全穩固的全球基礎架構而成，相較於其他視訊會議軟體，Google Meet從最初設計時就定位在「企業級」服務，因此可以穩定地控管流量，維持服務正常運作，為企業或學校組織提供順暢穩定不中斷的視訊品質。

最後在安全防禦上，除了基本的傳輸加密，及各項合規性認證外（如：SOC、ISO / IEC 27001/17/18、HITRUST、GDPR、HIPAA等），Google Meet還透過代碼設計，避免不懷好意的人或未經授權者，試圖用猜測ID的方式參與會議。此外，Google Meet也限制外部參與者只能在會議開始前15分鐘加入會議，降低駭客暴力攻擊的機會。

從Google Meet到G Suite 打造完整遠距辦公室

目前，Google Meet支援的會議人數最多可到250人，最長可達300個小時，無論企業想舉辦小型會議，或是大型研討會、產品說明會等，Google Meet都能滿足企業需求。此外，考量到企業跨國溝通頻率越來越高，Google Meet還提供英文即時字幕，即便會議成員使用不同語言溝通，也能透過字幕輔助清楚理解方想要表達的意涵，幫助跨國團隊間的溝通更順暢。

同時，因應新冠肺炎疫情所掀起遠距辦公與視訊會議需求，Google宣布從即日起至2020年9月30日止，免費提供Google Meet供企業或機構使用。凡是尚未使用G Suite，已有網域的企業或機構，都能夠在計畫期間內免費使用Google Meet視訊會議功能，滿足團隊成員遠距溝通的需求。

Google文件可以讓團隊成員共同編輯，增加工作效率 google cloud

此外，考量到遠距辦公不僅有視訊會議的需求，團隊成員也需要共同協作、存取與分享檔案。因此除了Google Meet之外，Google同時也開放企業機構於計畫期間免費使用Google文書工具、共用雲端硬碟。企業只要申請使用遠端辦公套件「G Suite Essentials」，就能夠一次滿足所有遠端辦公的需求，包括Google Meet視訊會議、Google文件、Google試算表、Google 簡報及Google雲端硬碟。

為了響應Google對企業的支持，身為Google Cloud台灣菁英合作夥伴的田中系統表示，在此計畫期間，願意免費為尚未使用G Suite的企業或機構提供服務，服務內容包含申請、導入設定以及教育訓練。田中系統表示，自身擁有正規完整的G Suite服務，即使企業機構不熟悉Google雲端服務，也能夠透過田中系統的協助輕鬆打造遠距辦公模式。

雖然台灣目前新冠肺炎疫情並不嚴重，但遠距辦公已是未來趨勢，企業不如趁此機會 導入Google Meet(G Suite Essentials) ，用最低成本進行數位轉型，打造未來的雲端競爭力。