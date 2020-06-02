美國在上個月頒布新一波禁令，台積電不能再為海思代工。日媒卻指出，華為似乎想規避制裁，透過聯發科代購台積電代工的晶片，讓聯發科今日緊急發重訊駁斥。

上一個月，疫情在美國毫無緩頰之際，美國商務部卻發布一波新的出口禁令： 即使不是美國公司，任何使用美國設備、技術、軟體生產晶片的供應商，都必須先經過美國政府核准，才能出貨給華為。

如此一來，待禁令9月正式生效後，台積電便無法和華為合作。

對於華為來說，這無非是「雪上加霜」。從2019年起，華為已經無法向高通購買晶片，未來連自己研發的海思晶片，也沒有辦法再找台積電代工生產，生存空間再度被壓縮。

但，《日本經濟新聞》近日卻接連指出，華為似乎想規避制裁，透過聯發科採購台積電代工生產的晶片。在中美局勢越發緊張的局面下，聯發科今（2）日罕見地發布重訊駁斥： 報導錯誤，我們一向遵循守法！

待6/27新一波美國禁令生效後，華為自產晶片也困難重重。 華為官網

中美關係緊張，聯發科急忙撇清

在2019年，為了限制廠商供貨給華為，美國下了第一波禁令：若一項產品，含括的美國技術含量比例超過25%，必須得經過批准才能出貨，長期供貨給華為的高通，無疑被列為其中。

當時業界不斷猜測，華為除了得更大力地生產自家海思晶片，還得尋覓新的晶片廠合作，排除在智慧型手機界有競品關係的「Android一哥」三星，剩下的選擇便是聯發科。

但是，待二波禁令9月正式生效，台積電、聯發科都成為華為禁止合作的對象。

事關重大，當日本外媒報導指出華為正積極尋求替代措施，可能正在走規避法令的後門，透過聯發科購買台積電代工晶片，聯發科也選擇在第一時間出面陳清。

聯發科重訊聲明如下：

上述相關錯誤報導以「走後門」、「迂迴採購、代購」、「規避法令」、「採購量多三倍」等用語影射本公司，誤導投資人及社會大眾，本公司嚴正駁斥。

本公司一向遵循相關全球貿易法令規定，同時本公司手機產品均為標準品，並無任何為特定客戶特製之情事。相關錯誤報導已嚴重影響本公司，本公司已要求相關媒體更正報導，並呈報相關主管機關，保留法律追訴權。

「出口禁令公布時間跟實際生效時間有落差，如果華為真的要採取緊急措施的話，這陣子得趕快採購，或是此時要說服台積電先幫他們生產晶片，等禁令正式生效後，華為也沒辦法買聯發科晶片了，」mashdigi網站主編楊又肇表示。

不是毫無解方！華為可能得「犧牲品質」

「未來華為跟其他Android大廠就是兩個世界、兩套系統，」手機王總編輯張利安指出。

張利安表示，從美國禁止Google提供GMS（Google Mobile Service）開始，華為就被迫快速地走向HMS（Huawei Mobile Service），成為兩個完全不同的生態系；當台積電替華為海思代工也被禁止，華為最快速的解決方案，是找例如中芯等中國晶圓代工，不是毫無解法，只是一定會犧牲掉部分品質跟性能。

全球局勢動盪，各國紛爭越演越烈，又有疫情夾擊的情況下，華為的未來該往哪走，科技圈還會出現哪些令人瞠目結舌的新事件，都難以預測。

責任編輯：陳映璇