矽谷知名創投宣布成立Talent x Opportunity（TxO）基金，將針對具有發展潛力但缺乏資源的新創團隊提供培訓與資金。

矽谷知名創投Andreessen Horowitz宣布將針對具有發展潛力但目前未能廣為應用的新創公司，成立名為Talent x Opportunity（TxO）的基金，其起始資金來自Andreessen Horowitz合作夥伴的220萬美元捐款（約新台幣6,600萬元），成立後第一年TxO將投資種子輪階段的新創公司，協助其成長發展。

Andreessen Horowitz表示：「我們正在尋找無法快速進入生活但具有巨大潛力的創業者，他們的產品並不一定要是科技類產品，同時也歡迎來自各種背景的團隊，而他們的商業模式最好是有趣或針對特定市場，甚至足夠證明其未來的發展潛力。」

幫助缺乏資源的創業者，提供資金、培訓計畫

TxO基金是針對那些擁有才能、動力和想法來創業，但缺乏背景和資源的創業者而設置。這個培訓計畫將由奈特·瓊斯（Nait Jones）領導，瓊斯在Andreessen Horowitz已有5年的合夥人資歷，在十年前創業時從中西部搬到矽谷，所以瓊斯能了解要融入矽谷這個創業環境將面臨的挑戰有哪些，進而協助參與計畫的創業者克服困難。

TxO基金的目標是「 透過提供風投基金的投資，給予近似加速器的協助， 」同時將為創業者提供網路和培訓計劃，但Andreessen Horowitz並不承諾後續會持續投資TxO基金所投資的新創團隊。

Andreessen Horowitz旗下共管理120億美元的資金，220萬美元（約新台幣6,600萬元）的TxO基金僅是九牛一毛，但是在當前景氣不明的狀況下，仍願意投資處於草創時期但有發展潛力，並且強調歡迎來自不同背景的新創團隊，仍十分值得關注。

資料來源：Andreessen Horowitz、Tech Crunch

責任編輯：陳映璇