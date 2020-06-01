新創出海前期，難免會遇到在地團隊尚未運作成熟的情況，若領導者親自前往第一線，在市場策略出錯後，就可以快速反應並調整定位，以達最佳處理效率。

度過行程滿滿的早上，想在午休的空檔按摩紓壓一下，卻發現來不及預約？或是周五心血來潮，決定來趟小旅行，離開公司後就出發，可是Booking.com、Agoda這些OTA（線上旅行社）訂房網站上顯示，只剩隔天有空房。

看準了「臨時起意」這個商機，幾個海外工作的年輕人在荷蘭相遇，2015年決定一起回台灣創業，成立都會玩樂預訂平台FunNow，要打造「最後一分鐘搶購（Last Minute）」預約體驗，結果推出App後的兩年，就成功出海。

「我們回來創業時，就覺得如果平台想要有規模效益，一定要走出海外。」，FunNow共同創辦人暨全球策略長張家甄說，布局國際早在創辦初期的規畫內。

目前為止，FunNow已經拓展至台北、台中、台南、高雄、香港、吉隆坡、東京、札幌、沖繩9大城市，合作店家達3,500家，全球註冊用戶也已經突破100萬。能有這些成績絕非偶然，從台灣出發到海外設立據點的期間，FunNow學到的經驗，成為他們持續布局國際的重要養分。

其中，在香港、吉隆坡兩個城市「第一步就出錯」的經驗，讓FunNow練就在地團隊成熟前，也能快速調整策略的功夫，不畏市場水深並成功取得消費者青睞。

談到創辦人駐點海外的國際化策略，張家甄指出，「我自己先去犯錯，可以很快速地知道要怎麼調整策略，在地團隊再慢慢建立起來。」 蔡仁譯攝影

第一課：因地制宜，擴大定位打中休息需求

海外第一站，FunNow選擇香港。「我們找了一個鄰近、在文化上也不會有太大差異的市場，先去試水溫。」張家甄解釋。

創業初期，FunNow鎖定台灣旅宿業的休息、短住宿商機，以此利基市場切入，意外發現這一塊市場非常龐大，當轉戰香港時，FunNow也計畫複製同樣策略。

然而她察覺，雖然香港看似與台灣相近，對於許多台灣可供複製的作法，香港旅宿業者卻保守許多。像是在台灣，可以看到許多不同樣態的Motel（汽車旅館，或俗稱摩鐵）針對情侶客群推出2～3小時的休息方案，一般旅宿業者也很樂意推出這類方案，但到了香港卻並非如此順利。

為了解決文化細部的差異，FunNow開始做更深入的市場研究，結果發現在歐美市場，有平台利用四、五星級飯店白天空檔時間，以6～12小時的長度切入，並將這類方案定位在「Day Use」（日租鐘點房）。

也就是說，把「短時間入住」產品定位擴大，不僅是針對情侶客群，商務人士在繁忙而擁擠的都市中，想要有獨處空間，或是想要享受飯店健身房與游泳池等附屬設施時，都可以使用「Day Use」方案。於是，FunNow開始在香港以「Day Use」產品定位，著手與旅宿業者洽談合作。

「這樣的產品定位對於高級店家來說比較能接受。成功與幾間業者合作之後，與其他業主談生意也就比較順暢。」張家甄指出。如今，FunNow在香港已累積了150家旅宿合作業者，順利打開市場。

2015年，包含張家甄在內的4位夥伴看準「即時享樂」需求、一起創立FunNow，提供「說走就走，不再為排隊憂心」的預定平台服務。 蔡仁譯攝影

談起進軍香港的經驗，「那時候沒有創辦人駐點在那邊，我覺得這是比較可惜的地方。」張家甄認為，當時如果有創辦人直接駐點香港，整體團隊溝通狀況會更好，營運策略也有更快調整。

第二課：直接駐點，調整策略更貼近在地

因此，FunNow於2019年開始經營吉隆坡市場，在當地團隊尚未建立成熟的運作模式之前，張家甄主動站到第一線。整整一年當中，她有2／3時間都待在吉隆坡。回想過去一年在吉隆坡的日子，張家甄不諱言，「一開始做出的錯誤抉擇，就是踏進了餐廳市場。」

忽略吉隆坡非常嚴重的塞車問題不談，消費者即使透過FunNow即時預訂，也有可能遲到，「花了2個月的時間，很快發現我們的核心價值完全不適用當地餐飲市場。」張家甄於是迅速將FunNow的業務開發重心，轉移到按摩業。

轉移到按摩業的好處是，由於消費者傾向到所在地鄰近的店家消費，所以相對餐飲業，受塞車狀況影響低。而且在吉隆坡，即時預訂按摩功能還沒有其他競爭對手，所以FunNow短短一年內就成為吉隆坡最大的按摩預定平台。

FunNow 從旅宿業即時預訂出發，目前已經能站上看到各種吃喝玩樂行程的預定服務，跨足多個海外市場。 FunNow Facebook

回憶這項決策，張家甄表示，如果沒有親自到吉隆坡，也許團隊仍會發現商家開發的方向錯誤，但就無法轉換得這麼肯定，由創辦人駐點在當地，策略調整能相對更加迅速、有效。

儘管目前受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，海外拓展計畫有些暫緩，不過在未來，FunNow打算再進攻曼谷市場。這一次，FunNow也決定派駐台灣夥伴進駐當地，「我們準備從台灣派一個厲害角色，先去把一些大型的店家談下來。」

什麼是OTA？ OTA（Online Travel Agency）， 又稱線上旅行社，將開團、行程安排、旅客支付等等傳統旅行社核心業務線上化的網路平台。如Agoda、Expedia、Booking.com都是知名的OTA平台。為成功打開市場，許多提供線上預訂服務的OTA必須因應地區文化擬定策略，藉「在地化」爭取地方認同。

責任編輯：張庭銉