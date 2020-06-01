主計總處公布4月失業率破4%，創近7年同月最高，就業人數明顯下降。但隨著疫情趨緩，餐飲業開始加碼投入市場，王品、繼光香香雞接連宣布加薪、招募人才計畫。

今年上半年，台灣餐飲業業績受新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）衝擊頗深，不過隨著疫情趨緩，開始有品牌願意「加碼」投入市場。繼光香香雞今（1日）宣布替一線門市員工加薪，幅度最高5%；王品則釋出500個正職職缺，新鮮人薪水最高4.5萬元。

繼光香香雞逆勢加薪，下半年最多展店5間

繼光香香雞執行長黃智雄表示， 近日能明顯感受到市場回溫，可見市場有逐漸復甦成長徵兆 ，為感謝一線夥伴努力，即日起替門市員工加薪4～5%，且7月開始逆勢拓點，預計下半年將陸續展店2～5間。

繼光香香雞海內外門市數約59間，其中台灣占45家最多。 繼光香香雞

繼光香香雞指出，目前台灣共有45家門市，服務員起薪約3萬元，通過每月考核會調薪，最高可達3.3萬～3.5萬元，並有每月10天例休假。

黃智雄認為，加薪除了是感謝同仁付出，也能維持服務及產品品質，希望全體員工都能同心協力，堅守崗位。

徵才500名！王品找優秀新鮮人、店經理好手

主計總處公布4月失業率破4%，創下近7年同月最高，就業人數明顯下降，其中尤以服務業影響最大，月減3.4萬人，住宿餐飲業、批發零售業、支援服務業減少最顯著。

王品指出， 人才是台灣餐飲業最重要的資產，將盡力提升各項工作條件，希望讓更多優秀的餐飲人才根留台灣，釋出正職職缺500個。

王品集團宣佈第三季大舉徵才，釋出正職職缺500個。 王品集團

展望下半年，王品集團旗下王品牛排、夏慕尼、西堤、陶板屋、石二鍋、青花驕、聚鍋、和牛涮等品牌預計錄用300名基層人才，起薪至少3.1萬元。

石二鍋、12MINI釋出大量職缺，儲備區長需求約40名，由見習襄理做起，通過6個月培訓，結訓後一年內升任區長，每月起薪、管理津貼加獎金約3.3萬~3.5萬元；儲備店經理需求60名，經過4~12個月培訓後，每月起薪、管理津貼加獎金挑戰4.2萬~5.5萬元。

若有具服務業管理經驗的求職者，可應徵「石二鍋店經理」職缺，凡經過4個月培訓計畫、通過考核，將可升任店經理，負責門店營運管理，每月起薪、管理津貼加獎金上看5.5萬元。王品同時針對大專應屆畢業生，提出石二鍋儲備店經理12個月培訓計畫，新鮮人有機會月領4.5萬元。

責任編輯：陳映璇