讓您安心的網路報稅，買網路安全套裝或NOD32防毒軟體10台3年，好禮雙重送：行動安全套裝+鍋寶悶燒罐；企業客戶新購或續約中大型企業安全包享延長授權~

臺灣兩大石化公司與高科技製造廠在5月初相繼受到網路攻擊，調查局指出，駭客在數個月之前，就藉由員工的工作站電腦、網頁伺服器，以及資料庫伺服器等管道，入侵公司的內部網路，開始潛伏並加以刺探環境，伺機竊取特權帳號再入侵網域控制伺服器，掌握網域控制伺服器後，駭客利用凌晨時段竄改群組原則（GPO），進行派送駭客執行勒索軟體的惡意排程，一旦員工啟動電腦，就會立即套用上述原則並自動執行，啟動駭客預埋在內部伺服器的勒索軟體，下載到記憶體內執行，加密電腦檔案。

台灣二版(V2)獨家代理之【GREYCORTEX MENDEL人工智慧監控軟體】透過機器學習與特殊的檢測演算法，可以幫您找出網路上，包括IoT設備、使用者或來賓自己帶進來卻接上內部網路的設備，以及SCADA環境中的潛在的威脅。且可以提供各項事件的Level 7的即時可視性畫面，且不會影響網路效能。當發現具有風險威脅的事件時，【GREYCORTEX MENDEL人工智慧監控軟體】可以透過您既有的網路架構，整合防火牆、SIEM和NAC等，自動化的阻絕與回應網路攻擊事件。通過【GREYCORTEX MENDEL人工智慧監控軟體】的流量分析與分析其行為模式，可以檢測到各種各樣的不良行為者，如檢測到WannaCry勒索軟體等。協助企業不只是事後分析，還可以做到事前預警、事件中檢測追蹤及事後防範建議措施，有效掌握網路攻擊及威脅。

立即申請線上體驗: https://greycortex.tw/schedule-a-demo/或電洽台灣二版專業資安團隊(02)7722-6899。

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，報稅截止日延後到6月30日，ESET資安產品讓您網路報稅安全又安心，即日起，凡在PChome / YAHOO / UDN / MOMO等通路購買網路安全套裝或NOD32防毒軟體10台3年，登錄好禮雙重送--行動安全套裝+鍋寶悶燒罐；企業客戶新購或續約中大型企業安全包享延長授權~還有更多個人及企業的優惠活動，請洽詢台灣二版專業資安團隊(02)7722-6899或上ESET官網查詢http://www.eset.tw/event/ 。