台灣人工智慧實驗室打造台灣第一張全AI生成專輯《武漢肺炎》，已上架至KKBOX，一共有9首樂曲，從旋律到歌名，再到專輯封面，都是由「雅婷」創作而成。

「目前人類社會的情況，AI（ 人工智慧）大概只能做輔助性的事，我們其實不會真的把它從輔助的角色，變成像老闆一樣的判斷地位，」行政院政務委員唐鳳在今年初上《博恩夜夜秀》時，是這樣概括如今AI的樣貌。

然而，我們腦中源源不斷的創意也是AI無法比擬的。現階段AI只能「模仿」，但卻無法真正和人類一樣進行「創作」，但你是否觀賞或聆聽過AI 100%全自動生成的影音作品？

PTT創辦人杜奕瑾在2017年成立的台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）今（8）日正式宣布，打造台灣第一張全AI生成音樂專輯《武漢肺炎》，並已上架至KKBOX，專輯一共有9首樂曲，從旋律到歌名，再到專輯封面，都是由旗下的「雅婷音樂」一手打造。

9首疫情歌曲，歌名、旋律、封面都有故事

「Taiwan AI Labs 這次在防疫過程與政府密切合作，成為防疫國家隊的一員，開發各種防疫科技，過程中我們非常好奇若『病毒基因圖像』轉為音樂，會是怎麼樣的旋律，因而誕生這張專輯，」台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾向《數位時代》透露。

在KKBOX上，現在可以找到一位名為「Yating（雅婷）」的歌手，照片是一位正在彈鋼琴女生的剪影，這9首歌曲，也全為純樂器演奏。

有了這一次的「創作」，台灣人工智慧實驗室表示目前也正在研發AI人聲歌曲。 KKBOX

在雅婷聽了上百萬首熱門音樂，對音調、旋律、節奏、和聲、配器⋯等各種層面進行機器學習後，專輯《武漢肺炎》是「它」第一次透過AI全自動生成的音樂，也是第一次運用生物特徵的圖像，透過AI分析圖像的組成來模擬情緒，從而譜成一首首歌曲。

《COVID19（武漢肺炎）》、《Infection（感染）》、《Travel（旅遊）》、《Entry（入境）》、《Confirmed（確診）》、《Mask（口罩）》、《Postponed（延期）》、《Lockdown（封城）》、《Vaccine（疫苗）》⋯⋯這些曲目的旋律和情緒基調，風格迥異，《旅遊》活潑輕快、《口罩》低調沉悶，《武漢肺炎》聽起來有些悲壯，至於聽眾喜不喜歡、覺得是否順耳，就因人而異。

也不難看出，每一首歌曲的名稱，都與武漢肺炎有關。官方表示，這些歌曲名稱，是由雅婷音樂以及台灣人工智慧實驗室開發的「島民衛星」新聞團隊合作，抓取這次疫情中新聞媒體最常使用的詞彙，起承轉合地將這些詞彙排序成一個完整的故事。

至於專輯的封面，則是由實驗室醫療組提供的病毒基因與藥物分子合成的模擬圖生成，其餘8首歌曲的圖片，也是對大量藝術作品進行學習後，雅婷的「創作」成果。

專輯上架到KKBOX後，台灣人工智慧實驗室將依據KKBOX用戶的聽歌次數獲得分潤，在專輯獲得的所有收入基礎上，實驗室將再另外增加2倍，捐給第一線的醫療機構。

事實上，這不是第一張AI專輯

談到AI作曲，早在2017年就已經問世。

因參加選秀節目《美國偶像》而走紅的塔瑞安·紹森（Taryn Southern），在當年發表一張名為《I AM AI》的專輯，一共8首歌，由塔瑞安·紹森自己作曲填詞，但編曲的工作全交由AI「Amper 」，包括旋律的架構、樂器編制、和弦進程、各種樂器的音訊設計、整體音訊平衡⋯⋯等等。

相信從這一首《Break Free》中，一般聽眾也聽不出與真人編曲相比，究竟有何差異，但不管怎麼說，這類AI的創作還是偏向「輔助」性質，而非「100% 原創」。

這樣影音案例還有很多，像2018年愛奇藝推出的原創自製節目《中國新說唱》，在後期製作時，AI便輔助剪輯師，幫忙聽打、自動生成字幕，或是在找畫面片段時，透過人臉辨識再經由關鍵字組合搜尋，就能推薦最合適的片段，例如「張震嶽＋大笑」，或是「吳亦凡＋皺眉」，甚至如今連BBC也開始嘗試透過AI製作節目。

如此一來，不僅能減輕工作人員的負擔，更能節省預算。但，AI的創作到底算不算是真正的創作，至今仍是一個備受爭議的議題。

責任編輯：陳映璇