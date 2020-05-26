一共有10部影片、每部不超過10分鐘，全都是迪士尼耳熟能詳的經典名作，卻成了沒有對白、沒有音樂，只有現場環境音的ASMR影片。

ASMR（Autonomous Sensory Meridian Response，顱內高潮）這一個詞，相信近年你一定常常聽到。

打開YouTube，如今總能看到一大批以ASMR內容走紅的YouTuber，靠「聲音」取勝，做出一支又一支讓你全身酥麻的影片；在斯德哥爾摩，甚至還開了第一座ASMR博物館，而現在，連娛樂鉅亨迪士尼也參一咖。

迪士尼在上一週，於Disney+上推出了名為「Zenimation」的新系列影片：一共有10部影片、每部不超過10分鐘，全都是迪士尼耳熟能詳的經典名作，但卻變成沒有對白、沒有音樂的ASMR影片。

迪士尼經典動畫對白、音樂全不見，只剩下真實的環境音

因為疫情，大家只能宅在家辦公娛樂，要數受惠最大的服務之一，無非是串流影音平台。迪士尼在4月底時宣布，Disney+才上線5個月就已經「超前達標」，付費訂閱人數已破5,000萬人。

Disney+與其他OTT平台相比，最大的優勢，便是一上線就握有累積幾十年來，迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰和國家地理頻道等5個品牌，共計7,500部電視節目及500部電影等內容。

但是，OTT平台的生存之道，是不斷擴充內容，惟此才能源源不斷地吸引用戶買單，可在新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）籠罩下，眾多新影集、新電影拍攝工作都停擺，素來擅長「冷飯熱炒」的迪士尼，進而推出了「Zenimation」系列短片，也為迪士尼創造了一類全新的影片形式。

可以看到，在「Zenimation」的預告片中，包含了《冰雪奇緣》、《小飛俠》、《花木蘭》、《獅子王》、《動物方程式》⋯⋯等經典動畫片段。

該系列影片是從共計10支迪士尼經典動畫中，擷取一部分的片段，但聲音卻改頭換面，片段中原有的對話、歌曲，都被畫面中的環境音取代，像是風聲、雨聲、水聲，或是Elsa在冰面上騎馬、馬踏步的啼啼聲，也就是所謂的ASMR，讓觀眾看到似曾相似的經典的場景，卻有截然不同的觀影感受。

「也許這個節目對某些人來說很無聊，但是我卻不這樣想，如果你今天過了忙碌的一天，回家看這個節目可能會很療癒」、「它讓我從新的角度觀賞了一些迪士尼的經典動畫，在現在這種令人不安的時刻，可以得到舒緩和安慰。」在IMDb上觀眾紛紛評論道。

畢竟，ASMR被現在不少生活忙碌、甚至入睡困難的人，視為減輕壓力的一種方式。「Zenimation」和其它Disney+的影視作品相比，可能很難獲得高人氣、引起熱烈討論，更別說成為「爆款」，但在疫情紛擾的局面下，卻幫忙舒緩了觀眾緊繃的神經。

品牌跟YouTuber的ASMR，都在玩什麼？

ASMR的內容範圍很廣，如今有不少廠商利用「聲音療癒」這一特點，來進行新型態的行銷。

例如IKEA，早在兩年前，就曾經推出過一部撫摸各種家具，產生各式聲音的ASMR影片，讓人光用聽的，就能想像到躺在IKEA床單上的觸覺感受；肯德基更是把炸雞時的聲音和下雨時的聲音做對比，調侃地表示兩種聲音一樣療癒、一樣讓人心神凝定；蘋果甚至一連推出4部ASMR影片，在戶外登上、下雨、做手工藝品⋯⋯強調iPhone XS系列手機錄影時，強大的收音性能。

但在近幾年YouTube上也出現了一批以ASMR為主題的YouTuber，大多數都是以「吃」為主，頻道「HunniBee ASMR」就是最經典的例子，專門吃一些奇形怪狀、卻又能發出清脆聲響的零食；韓國頻道「ASMR PPOMO」則是各類物品都曾ASMR過，搖晃裝滿液體的瓶子、敲擊珍珠鑽石、化妝品擦在臉上聲音，甚至還有敲打各式鍵盤的聲音⋯⋯在台灣，頻道「anima ASMR」甚至曾以ASMR的方式，模擬《返校》中不少道具及環境音。

無論如何，對於品牌、個人創作者，或大型影視製作公司，ASMR已經開啟一條全新內容之路。

責任編輯：蕭閔云