7-ELEVEN的國際交貨便服務推出至今超過5年，今日開通馬來西亞、香港及離島，共可服務7國，這次更首次推出跨國門市取貨服務。

看好國際配送商機，統一超商（7-ELEVEN）在2014年就已經推出國際交貨便服務。由中國市場出發，讓包裹可以寄到海外。後來國際交貨便服務也陸續新增日本、澳大利亞、美國、加拿大等市場。

今（8）日，7-ELEVEN近一步宣布新增香港與馬來西亞，目前國際交貨便可送7個國家。同時，台灣馬祖離島也開通交貨便，加入了南竿、北竿8家7-ELEVEN。7-ELEVEN預期，透過這一波海內外新據點的開通，可帶動交貨便平台再成長1至2成。

看好跨境物流需求，小七首度開通跨海門市取貨

7-ELEVEN於2014年觀察到跨境物流門檻偏高，民眾有穩定需求量但寄件不便利。因此，7-ELEVEN推出「國際交貨便」，方便一般民眾24小時到店寄件。

國際交貨便服務啟動至今，服務人次倍數成長，7-ELEVEN觀察寄件量前三名地區分別為雙北市、台中市、桃園市，寄送物品多以服飾、日用品、常溫包裝食品居多。

展望未來，跨境電商商機依然不減。根據財團法人商業發展研究所調查分析，跨境電商銷售金額2020年預估931億元，年複合成長率可達11.6%。因此，7-ELEVEN進一步優化「國際交貨便」服務。

在先前可寄送的5個國家中，在消費者到台灣7-ELEVEN門市將貨品寄出後，到當地其實只能透過「宅配」的方式送貨到府。

這次，7-ELEVEN進一步新增香港、馬來西亞的「7-ELEVEN國際交貨便」寄件服務，可選擇宅配或店取。店取特約商店包含香港與馬來西亞當地的7-ELEVEN、藥妝店、咖啡店等。 這也是7-ELEVEN第一次做到跨國的店到店物流服務。包裹能在寄送後2~3天送達，包裹重量最高達5公斤、運費最低299元起。

另外，「7-ELEVEN離島交貨便」自2018年起推出以來陸續導入澎湖、金門、馬祖共58家，方便當地居民店取包裹，提升當地的生活機能。這一次，7-ELEVEN也進一步推出馬祖離島交貨便，加入了南竿、北竿8家門市。7-ELEVEN預期，透過這一波海內外新據點的開通，可帶動交貨便平台再成長1~2成。

與開店平台合作，進攻跨境電商生態圈

在上週，全球智慧開店平台SHOPLINE也發布與7-ELEVEN合作，串接跨境超商取貨服務，服務範疇包含星、馬、港三地、近三千間海外7-11門市取貨服務。

而今日7-ELEVEN發布的國際交貨便服務，是任何人、小型賣家都可以走進門市使用。但SHOPLINE串接的海外7-ELEVEN門市取貨服務，主要針對SHOPLINE旗下商家所推出的服務。服務對象不同，送貨範疇也有些許差異。

像是除了這一次7-ELEVEN發布的國際交貨便服務提到的馬來西亞、香港能夠在超商門市取貨之外，在SHOPLINE上，也提供新加坡7-ELEVEN門市取貨服務。

SHOPLINE創辦人暨營運長劉煦怡指出，根據經驗，即便是平台上完全面向台灣消費者的商店，仍有4成以上的店家曾有過來自海外的訂單。這代表許多台灣品牌都具有跨足海外市場的潛力。眾業者也積極推出相對應的服務，滿足買家、賣家的需求。

責任編輯：陳映璇