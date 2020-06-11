全球連鎖咖啡龍頭星巴克在疫情下損失慘重，預估本季虧損將達32億美元，同時也宣佈將關閉數百家既有門市，朝外帶服務的方向積極轉型。

受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響，美國長達兩個月的大封鎖下，對連鎖咖啡龍頭星巴克造成巨大衝擊。星巴克本週預估，2020年4月至6月季度將虧損達32億美元（約新台幣960億元）。

今年3月，星巴克宣佈全面停止美國、加拿大地區的內用服務，此前更因應中國疫情關閉當地超過半數門市，在各國接連爆發疫情下，星巴克業績呈現大幅衰退。

星巴克預計本季每股虧損為64美分至79美分，這則壞消息令股價一度下滑4.7%，創下近一個多月來最大跌幅。彭博資訊分析師麥克．哈倫（Michael Halen）表示，這個數字遠遠糟於華爾街預期，外界期望的「疫情後反彈」在餐飲界恐怕很難出現。

受疫情重創，星巴克門市營收下滑逾4成

截至5月底，91%星巴克美國門市已經重新開張，然而該月門市營收仍同比下滑43%，即使5月最後一週也較過往低上32%的營業額。目前美國門市已經有95%恢復營運。

因為疫情星巴克接連關閉中國、美國等各大市場店面，令本季營收遭遇重創。 shutterstock

身為星巴克第二大市場的中國，5月底前已開張99%店面，由於中國疫情較早趨緩，該月門市營收同比下滑約21%，5月最後一週則減少14%。雖然比美國慘淡的情況要好上不少，但仍不是相當理想。

不過，星巴克執行長凱文．強森（Kevin Johnson）指出，「最艱難的時期已經過去。」強調每週門市業績都有顯著回升，星巴克品牌擁有強大的顧客親和度，沒有這麼容易被擊垮。

但疫情留下的傷疤仍深深影響整體營收表現，星巴克預估，這個財年美國及中國市場門市營收將下滑10%至20%，財年年底時中國門市營業額可回到往昔情況，美國門市依舊維持在較低水準。

值得注意的是，雖然整體營收較低，每位客戶的平均消費金額卻提高。然而在美國解封後的現在，這樣的紅利可能會隨時間消失。

不只止血，也是轉型

對於大封鎖時受到的重創，星巴克也沒有打算靜待時間療傷，而是積極轉型適應後疫情時代的商業型態，宣佈將在未來18個月內，關閉美國及加拿大400家傳統門市，並 預計2020財年內將開設300家專門服務外帶的新店面 ，也包括自助無人店、得來速等，儘管這個數字低於過去聲稱的600家。

這並非單純的關店止血，星巴克表示，疫情重塑了零售業環境，並且為順應民眾對於便利、個人化的數位服務需求，才決定做出這樣的改變。且歸功於星巴克使用率極高的App，疫情爆發前美國約80%的交易是由外帶貢獻。

星巴克App在全球擁有1,940萬會員，用戶可以藉由App先行下訂付款，到店直接提取咖啡無須排隊等待。根據過去的報導，星巴克平均每3筆交易就有1筆透過App付款，更因此一度領先Apple Pay成為全美使用率最高的行動支付服務。

倘若沒有疫情影響，星巴克原先計畫在未來3至5年內，實施這項改革計畫，但突如其來的大封鎖加速了整個過程。星巴克過去一直將自己定位成遠離工作及家庭的「第三空間」，一個讓人放鬆歇息的場所，然而疫情迫使他們不能只安於如此。

改革始終伴隨著一定的痛楚，星巴克坦承，這項措施可能會對美國及加拿大的營收造成負面影響，但相信2021年就能帶來成長。「我們的期望是每座美國大城市都有傳統門市跟外帶店。」星巴克表示。

資料來源：CNBC、CNN、Bloomberg

責任編輯：陳映璇