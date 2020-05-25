瑞幸假帳風暴波及中國獨角獸們，未來中國夢將回歸財報基本面，協助過陸企赴美上市，楊應超有獨到觀點，他認為未來順利上市企業將需面對四個現象。

香港跟美國成為近年中國獨角獸跨海IPO（初次公開發行）熱門地點，但瑞幸咖啡的假帳風暴，可能將使中國獨角獸們跨海募資難度大增，異康集團與青興資本首席顧問暨柯克蘭資本董事長楊應超曾順利協助一家中國軟體企業赴紐約交易所（NYSE）併購上市，他觀察瑞幸事件可能是兩國「文化習慣」的差異。

曾在外資及產業界兩棲，楊應超雖已全職退休但仍緊跟時事脈動，曾是外資圈天王級分析師，2008年他轉往港商大洋集團任CFO（財務長），2009年更受聘中國科技公司擔任CFO，任務就是協助這家軟體巨頭在美國掛牌，這家企業後來順利併購上市，成為金融風暴後第二家順利美國上市的中企，他也因此十分熟稔中企赴美所有環節。

楊應超是外資圈天王級分析師，曾擔任中國企業CFO，協助公司赴美IPO。 楊應超

對近年不少亞洲企業赴美IPO爆發風波，包括M17掛牌不利及瑞幸咖啡作假，他歸納幾點觀察，首先是，他認為華人企業老闆應該要更信任專業，委辦專業人士（包括了解資本市場的CFO）處理IPO事宜，其次 他也預言未來SEC（美國證券交易委員會）會收緊審查尺度，要求市值10億美元以上、財報有獲利的中企才可能過關。

企業主應信任專業，財務長角色被低估

曾親手協助一家中國軟體巨頭赴美掛牌，楊應超表示，一般上市需市值達7～8億美元以上才適合掛牌，企業夠大，上市後才有流動性，否則掛牌無成交量也沒有意義，而上市時約會發行25%新股，以8億元市值計算就是發行2億美元新股，這時企業越強夠大，才能請到像高盛、花旗、巴克萊等頂尖的投行保薦人。

瑞幸咖啡財報作假將波及其他中國獨角獸上市計畫。 LP2 Studio via shutterstock

赴美申請上市的外國企業必須遞交F1文件（俗稱招股書），這份文件由公司管理層、投行、律師及審計師一起合作寫出，鉅細靡遺提供許多資訊揭露，很少F1能一次過關，往往需要來來回回跟SEC聯繫補件，楊應超本身曾花一年時間協助陸企完成F1文件，順利讓東家在美國併購上市。

M17赴美上市卻因不熟悉資本市場而失利。 Business Next

話鋒一轉，楊應超表示，他觀察部分企業老闆對本業知之甚詳，但卻不願意信賴外部專業，但企業財務長往往對IPO流程和資本市場不熟悉，這就有委託專業的必要，去找對的投資銀行，若順利協助企業在美國上市，投行通常會抽7%費用，以發行2億美元新股去算7%抽佣看似屬於「暴利」，但這行業也有風險，一旦做壞了一個案子，後續要有新案就不容易了。

楊應超在兩岸三地金融圈打滾多年，他觀察，包括台灣在內，熟悉資本市場的財務長（CFO）並不多，企業主通常只讓財務長主掌「作帳」及「借錢」等偏會計類事務，從台灣很少企業赴美發行ADR（美國存託憑證）或直接上市就可知，對國際籌資並不熟悉，但某種程度來說，敢赴美上市，也意味企業本身相對健全，資料透明度夠高，因為法律的刑責也相對很重。

中國本夢比破滅，未來獨角獸們IPO有四要

而在瑞幸咖啡爆發假帳風暴後，美國傳出SEC將收緊中國上市審議門檻，而這也跟楊應超預期相符，他大膽預言，未來中國獨角獸們仍可赴美上市，因為美國投資人還是想賺中國市場的錢，但將有四大現象：

企業要最好（該領域最強） 上市申請將等更久更難 市值要更大，從過去最低2~3億美元增至10億美元以上。 要已經賺錢多年。

楊應超指出，過去中國用「本夢比」方式到美國募資上市，但越來越多國際企業已經都在中國佈局（像星巴克或麥當勞），要買中國夢不必非投資中國企業不可，其次，過去財報虧也能超額認購的時期將結束，資本市場將回歸財報基本面。

他指出，以20倍本益比、市值8億美元概算，一家上市企業淨利至少得4千萬美元，四大審計公司會追溯簽核過去三年財報。在安隆財務醜聞爆發後，美國通過沙賓法案（Sarbanes-Oxley Act；SOA），提高會計師及企業管理階層刑事責任，相對加重了企業作假帳的風險。

但以瑞幸案例來說，楊應超坦言，假帳其實可以合法地做，也不難，中國過去20年肯定不止瑞幸這一樁，像被類似渾水（Muddy Waters Research）的研究機構就抓到好幾家。他坦言「這是文化和觀念（不同）問題」，有些做法中國企業可能認為還好，但對美國法令來說是嚴重的事。

從瑞幸案，楊應超也表示，中國會計審計制度有些不夠健全，投資人未來也會格外小心，他也緩頰說，瑞幸經營層或許不是故意，只是習慣問題，可能覺得好像沒什麼大不了，兩國對數字或審計的概念不一樣，對法律紅線的定義也不一樣。

根據外電顯示，納斯達克已通知瑞幸因數據欺詐必須摘牌，瑞幸將舉行聽證會，而外電也指出，納斯達克將因瑞幸事件提出新規定，中國企業未來上市IPO金額不得小於2,500萬美元，或至少募集上市後市值的四分之一新股。