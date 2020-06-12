毫不猶豫，微星認為今年戰爭更激烈的電競手機市場並非微星重點，反而是受惠筆電在宅上班拉抬，板卡新品上市效應，讓本季營收有機會年增2成以上，挑戰歷史新高。

「不會做電競手機，十幾年前我們就已經評估過，做手機要燒百億元，我認為這（電競手機）只是利基市場，」微星董事長徐祥表示，市場投入過大，規模太小，不容易從中獲得足夠營收。

微星已是電競筆電霸主，談到今年聯想、小米、雷蛇、華碩爭搶投入的電競手機市場，徐祥沒有猶豫，直接拋出上述這個已經深思熟慮的答案。「我們只要在選定的領域裡做到第一第二就行了，什麼都想做是不可能。」

微星也不是真的放棄智慧手機手遊戰場，過去一年，微星跟Android模擬器BlueStacks密切合作，推出MSI APP Player手遊模擬器，要讓遊戲玩家在電競筆電上打熱門手遊，看好跨平台商機，微星更投資500萬美元，入股BlueStacks約4%股權。

微星執行長江勝昌透露北美需求太好，貨一到就被拉走，通路庫存低至1~2周。 王郁倫攝影

看好PC電競需求勝手機，微星：電競手機要燒百億元

談到要在手機上掛MSI品牌，打真正的電競手機戰場，執行長江勝昌說的直白，一支手機多少錢？你都花這麼多錢買一台配備這麼好的筆電，為何要在電競手機上打（遊戲）？這也意味，他認為專為電競玩家開發的手機產品，雖有市場，但很利基（小眾）。

微星的減法哲學，也是源自過去二十幾年所累積的經驗，微星內部不止一次開發出手機原型機，但從沒真正拍板跨入，發現狀況不如預期的，還有「台灣製造」。

2019年美中貿易戰打得激烈，微星也超前部署，把筆電、板卡業務拉回中和總部來做，但一回台灣才發現，零件在中國集中度過高，集結料件再拉到香港、轉回台灣，整個運籌鏈拉得太長。不只供料要多花兩到三周，在台灣人力難找，產能品質及加工效率都不好調校，粗抓一下， 竟然台灣製造的板卡製造成本比中國貴上一倍。

從2019年製造返台，2020年微星又決定把板卡製造主力搬回中國，留伺服器跟車電、工業電腦製造在台灣，「台灣工廠現在有點閒置」徐祥說，一切仍是成本效率考量。

微星顯示器上半年需求爆好。 MSI

現在疫情讓板卡需求大好，2～3月板卡訂單全回中國做，利用率因疫情初期只有6成，但到5月已經拉高至95成，中國深圳廠產能受限，趕不及出貨，微星也計劃擴充10%產能因應旺季需求，「現在中國產能全開。」

貿易戰看來打不完，江勝昌透露，在台灣擴廠買保險後，也會跟供應商談合作，看是否把產能遷移到東南亞如泰國或越南，但初期也會以外包方式因應。

站在需求買氣第一排，微星看見筆電急單狂潮

受到在宅工作及學習需求拉抬，通路不斷追筆電貨源，微星此時搶先同業第一波推出英特爾第十代處理器主機板及NVIDIA RTX Super系列顯示卡，因為發表新品最早，新品效能提升，但價格與上一代相近，具備高CP值，「當大家都還在賣舊品時，微星搶到第一波（商機），也讓微星本季筆電出貨量有機會比去年同期大增2成以上。」

微星電競筆電已經是領頭羊，隨本季新品上市，筆電出貨年增率竟然高達2成以上，打破季節慣例。 (photo by Tsai Jen-yi)

「第二季可能是最旺的季度，這在往常不可能發生。」江勝昌說，微星研發能力強，此次一口氣推出十幾款新品筆電，隨歐美逐漸解封，筆電需求看來仍十分樂觀，第二季營收若供應鏈交貨順暢，有機會挑戰歷史新高，北美即使失業率飆漲，微星庫存也是一到就被拉走，北美庫存僅1～2周。

「北美失業率創天高，但我們業績沒有掉，問我也說不出原因。」江勝昌說。徐祥觀察，第二季各筆電業者業績都不錯，其中Chromebook買氣最強，但4～5月急單拉貨後，6月需求也開始慢慢下來，第二季顯示器需求也很旺。但到第三季，各產品線將回歸正常的季度需求，不過因筆電新品將上市，主機板第十代占比將從15%拉高至4成，徐祥樂觀的說，「若沒有第二次疫情爆發，我對第三季業績是非常樂觀的。」

責任編輯：陳映璇