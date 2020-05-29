台灣電競市場飽和了嗎？聯想Legion發表一系列新品，今年宣佈要挑戰30%成長，超越宏碁拿下台灣電競品牌前三強。

電競電腦需求已經飽和了嗎？在PC龍頭聯想電腦眼中絕對不是。今年聯想不僅要在台灣超速成長，還劍指宏碁，要打敗Predator成為台灣第三大電競品牌。

聯想亞太區電競團隊負責人陳永和指出，新冠肺炎（COVID-19；俗稱武漢肺炎）疫情讓需求加溫，線上遊戲及觀賞電競賽事直播的需求外，還看到東南亞多國家長為子女在家上課購機需求，2019年聯想亞太電競PC銷售量年增2倍，今年也設定高成長。

疫情催生電競娛樂，線上賽事夯

他目前在新加坡在家上班，他接受視訊訪問時表示，舉例而言新加坡要求學生在家上課，他有小孩在家，但沒有一人一台電腦，如今配合需要，就必須採購，而考量多功能影音需求，就會考慮買自家電競電腦。

他觀察，疫情讓原本屬於專業高端，但規模小眾的電競市場，走向大眾化，很多電競賽事移往線上。儘管手遊過去熱度加溫，但因為疫情在家的緣故，PC遊戲又再度超越手遊，因為在家用大螢幕娛樂還是比較舒服，疫情也讓娛樂習慣變化，更多人將線上觀賞電競賽事當作娛樂，跟使用Netflix、Spotify習慣趨於一致。

他觀察，整體電競市場成長率確實減少一點，但電競仍是聯想亞太區表現最快的業務之一。

聯想28日全球發表新一代電競筆電，這是第一次導入超微（AMD）平台電競機，同時也是首度以號碼區分產品屬性，Legion 3、5、7分別區分高低階機種，5系列以上等級全數使用均熱片提高散熱效能，且首度搭載AMD的高階Ryzen處理器，聯想看好消費者有更多選擇性。

全球個人電腦領導品牌Lenovo宣布Legion新一代電競筆電即日起在台上市。 聯想

看好台灣電競PC市場，聯想目標挑戰30%成長

陳永和指出，聯想是亞太區電競PC品牌成長最快的廠商，不僅本身業績銷量翻倍，很多國家都站上前三名的電競銷售排名，台灣也設定高成長目標，預估2020年在新機導入下、隨通路完整，並加強行銷力道，要挑戰30%成長。

陳永和觀察，亞太區電競熱度最高的國家有台灣、南韓、泰國及印度，聯想台灣分公司家用業務副總王奕鈞也透露，台灣電競PC市場最近2年整體成長幅度都落在20~25%，不過聯想在台灣的表現，以去年來說年增率18%，還稍微低於市場表現，所以今年設定高標，要挑戰3成成長，超越市場平均增幅。

若以超越市場增幅計算，王奕鈞透露，2019年聯想在台灣電競筆電市佔率約10～11%，排名第四，僅次於華碩ROG、微星MSI與宏碁，且跟宏碁的差距很近，在高成長驅動下，聯想有機會超越宏碁拿下台灣電競品牌第三名。

2019年聯想在台灣電競筆電市佔率約10～11%，排名第四。 JHVEPhoto via shutterstock

聯想消費業務拓展經理林文彬指出，聯想電競品牌2017年進入台灣市場，5月起陸續推出新品，筆電桌機都將陸續推出，新品除強調電池續航力可從3小時擴增達8小時，螢幕表現可達100% sRGB，導入TrueStrike電競鍵盤，對爭取台灣市場相當有信心。

責任編輯：陳映璇