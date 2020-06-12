Sony在本週正式揭露下一代主機PS5外觀，同時公佈多款將登陸平台的重量級大作。

台灣時間6月12日凌晨登場的發表會中，受外界矚目已久的Sony次世代遊戲主機PlayStation 5（又稱PS5），終於揭開神秘面紗讓全球玩家一睹風采。Sony在會中發布兩款機型，以及多樣周邊配件，還公佈數款即將登陸這款新主機的大作。

Sony最初計畫於6月4日舉辦PS5發表會，然而美國爆發的「佛洛伊德之死」事件，令美國各地爆發抗爭，疾呼種族平等，Sony因而決定延後發表會「讓更重要的聲音被聽見」。

PS5外觀首度揭露，Sony公佈多款周邊配備

Sony披露的PS5外觀，與稍早公佈的「DualSense」搖桿風格一脈相承，沒有沿襲上一代方方正正的設計，外型充滿流線感，並用白色為主要基調，再以黑色作為襯托。

4月時，Sony曾率先曝光搖桿DualSense的外觀。 sony

另外，雖然細節不多，Sony還一併曝光一系列周邊配件，包括支援3D音效的無線耳機Pulse 3D、內建語音控制的媒體遙控器、具備雙1080p鏡頭的HD攝影機等。

Sony公佈PS5外觀外，還一併揭露多款周邊配備。 Sony

從去年4月接受外媒《Wired》專訪開始，Sony便陸續對外公佈PS5技術規格，令各界引頸期盼多時。今年遊戲開發者大會因新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）停辦後，Sony 3月更在網路上公佈詳細規格，但外型仍直到本週才正式公佈。

這次Sony公佈兩種PS5機型，除了標準款外，還推出數位版主機，沒有配備藍光光碟機，用戶只能透過網路下載取得遊戲，《彭博社》認為，此舉可能進一步刺激數位版遊戲銷量，逐漸減少實體通路占比。

值得一提的是，另一主機大廠微軟也曾在去年推出Xbox One S數位版主機，今年與PS5打對台的Xbox Series X也被認為可能會發布數位版主機，尤其微軟正高度聚焦雲端遊戲，計畫今年將發布Project xCloud串流服務。

PS5數位版主機價格預計將會較標準版低一些，但這次發表會上，Sony並未透露任何有關價格、推出日期的相關資訊。作為參考，數位版Xbox One S價格約比標準版低50美元。

數位版主機的推出，也被認為是Sony為高成本尋找的解決方案 。前陣子有消息指出，PS5因為生產成本過高，定價會較為高昂，並限量出售壓低虧損，這可能令它在與XboX的交鋒中增添不利因素。

可愛風遊戲登陸PS5，Sony想搶任天堂忠實客戶？

除了揭露PS5的造型之外，Sony還公佈多款即將登陸該主機的重量級遊戲，包括《漫威蜘蛛人：邁爾斯》、《惡魔靈魂》重製版、《地平線：封印西域》、《惡靈古堡8》等。

Sony公佈了多款將登陸PS5的大作，其中包括《漫威蜘蛛人：邁爾斯》。 Sony

根據《路透社》報導，遊戲顧問公司Kantan Games創辦人表示，在PS5上線時推出《蜘蛛人》是明智的作法，這款作品會引發熱烈討論，連帶促進主機銷售。

且不光這些專業玩家在意的3A大作，這次Sony還公佈了幾款獨立開發者、小型工作室的遊戲，其中包括風格可愛的《Bugsnax》。《彭博社》指出，研究機構Ace Research Institute分析師安田秀樹表示，這些風格迥異的遊戲可以幫助Sony拓寬PS5客群範圍，例如那些喜歡卡通風格的任天堂玩家。

前陣子遊戲主機成本過高的消息，曾令各方擔憂可能影響銷量，但從多版本主機到廣泛的遊戲類型，以及向下相容上千款PS4遊戲可以看出，Sony總有辦法吸引玩家們買單。

PS5預計在今年底推出，很可能將與微軟的Xbox Series X正面對決。PS4自推出以來在全球售出約1.1億台，是歷代銷量第二佳的機型，因此PS5能否延續PS4在遊戲主機市場的霸主地位，也格外受到外界關注。

資料來源：Reuter、Bloomberg

責任編輯：陳映璇