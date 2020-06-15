近日特斯拉為旗下車主追加了新功能Car Access，只要車主在Tesla App上「新增」另一位駕駛，這位駕駛就能憑藉手機擁有車輛的完整存取權。

目前在特斯拉網站的支援頁面上，官方已經放上了「Car Access」功能的相關說明。簡單來說，只要特斯拉車主透過Tesla App進行操作，就能夠為自己的愛車新增任意「駕駛者」，這名被新增的人，將會具備完整的Tesla App存取權限，限制僅在於不能夠呼叫道路救援，以及線上購買與車輛相關的升級功能。

擁有權限的「駕駛者」，只要獲得車主新增資料到App中，就可以任意操控該台特斯拉電動車，包含尋找車輛位置、解鎖車門、發動引擎、駕駛車輛、調整空調、充電、上鎖車輛等，就純粹以「開車」這件事情而言，駕駛跟車主能做的事情幾乎完全相同。

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不難理解「Car Access」能為特斯拉消費者帶來多大益處，比方說，未來車主就能新增家庭成員為駕駛者之一，這樣就不必再分享鑰匙或訂製新的一把；朋友之間如果突然有借車需求，即便車主遠在天邊，也只要透過App為朋友開通車輛權限即可，十分方便。

但是「鋼鐵人」馬斯克為特斯拉導入「Car Access」的用途，不僅僅只適用上述情境中。還記得馬斯克的全自動共享汽車計畫「Robotaxi」嗎？它的其中一項目標，就是希望目前的特斯拉車主，能夠將自己擁有的電動車，在閒暇之餘投入車隊進行載客營運，而特斯拉則從中收取傭金賺錢，車主也能多出一筆被動收入。

這次特斯拉追加的「Car Access」功能，某種程度上算是「Robotaxi」計畫付諸實現的關鍵一步，畢竟它正式為特斯拉電動車導入了共享的概念，假設消費者接受度高，那麼「Robotaxi」未來推廣時也能更加順利。

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只不過，「Car Access」當然也具備一些隱憂，透過全數位化的方式，賦予他人駕駛車輛的完整權限，總會令人感覺到一些資訊安全上的焦慮，未來特斯拉要如何守護好車主跟駕駛者的權益，將會是個非常重要的課題。

責任編輯：林芳如

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