成立超過50年的大型重電廠華城電機，旗下首座電動汽車充電停車場EValue，本周在內湖開始試營運，不只充電，還整合創電、儲電的功能。

特斯拉、賓士、BMW各大廠牌的純電動汽車，相繼進入台灣市場，不過電動車要能在台灣普及，首要條件是要有方便的「充電設備」，解決民眾的里程焦慮。

看準電動車市場，成立超過50年的大型重電廠華城電機，近年積極轉型成充電網路營運商，旗下首座電動汽車充電停車場EValue，本周在內湖開始試營運。

支援多種快充規格，首座充電站落腳內湖

位於內湖的EValue充電站，是採「停車+充電」的設計，一共設置16座充電車位，其中包含1座30kW的DC直流充電樁（快充），以及5座17.6 kW的AC交流充電樁（慢充）。

華城電機表示，快充充電樁約充電一小時，可以讓汽車行駛88公里。目前台灣快充有特斯拉的Supercharge、歐洲美國的CCS、日韓的CHAdeMO以及中國的GB/T共四種規格。

EValue充電站配有日規的CHAdeMO、歐規的CCS1接頭，不限廠牌只要接頭規格相同都能充，就連特殊規格的特斯拉，只要換上轉接頭，也能在EValue充電站充電。

至於慢充，則是採用J1772接頭，華成電機指出，除少數陸規GB接頭電動車，及特斯拉電動車須使用隨車附贈的轉接頭外，所有電動車車主皆可充電。

位於內湖的EValue充電站，是採「停車+充電」的設計，一共設置16座充電車位。 華城電機

充電收費方面，至6月底試營運期間，所有電動車車主都可以免費停車及充電，7月1日正式營運後，除停車費每小時30元，會再依據使用的充電樁設備及用電度數收費，快充（DC直流樁）每度9.5元、慢充（AC交流樁）每度6.5元。

繳費方面，目前內湖充電站，車主在充完電後，需要到場內的自動繳費機，輸入車號並支付停車費與充電費，不過這只是過渡時機的支付方式。

華城電機表示，內部已經完成手機App開發，透過雲端管理平台串聯，未來車主可以直接在手機App綁定信用卡繳費，此外也能GPS查詢附近的充電樁。

兼具儲電功能，目標年底設置150座充電站

不只是提供單純充電服務，EValue充電站的另一個特點，是結合儲電站功能。

電動車在充電時，會提升電網電力需求，為確保充電站營運品質，華城電機在每個停車場車位上方車棚，設置雙玻太陽能板發電，並結合66kWh鋰電池儲能系統，用來管理太陽能產生再生能源，再將這些電用於充電站營運。

儲能系統還能透過電能管理控制技術，按照高低峰時間設定場內總充電電流，達到節約能源的目的。除了基本的充電，EValue充電站還整合創電、儲電的功能。

華城電機在每個停車場車位上方車棚，設置雙玻太陽能板發電。 華城電機

華城電機預計，年底前全台建置5座快充站，以及拓點150座充電站（慢充）為目標，希望與既有的停車場業者合作，加速充電停車場建置。

至於哪些地點會優先設置充電站，華城電機執行長許逸晟表示，除了會在高速公路休息站或鄰近交流道附近建立快充站，滿足電動車長途移動的電力需求；也會在商場、百貨，這類車主長時間停留的場域，建設更多慢充樁。

根據監理單位及各大車廠統計，5月份台灣汽車領牌數約33,528輛，受新冠肺炎疫情影響，較去年同期出現11.4%的衰退幅度。電動車卻在逆勢中成長，今年1至5月台灣電動汽車掛牌總數達2,017輛，已超過2019年全年電動車掛牌數的一半。

隨著電動車數量增多，也形成一股「充電商機」，除了華城電機，裕隆集團旗下的裕電能源，去年六月推出「YES！來電」品牌，成立至今在全台建置1,627支充電槍、提供超過5萬次充電服務，目前提供國內市場三成的充電服務；另外還有宅電等競爭對手。

除了自建充電站，各業者也積極跟商場百貨異業合作，建置充電電車位，商場可以吸引電動車客群；充電業者也能搶下更多市占，誰的站點最多、服務最好，將是未來決勝關鍵。

責任編輯：陳映璇