花兩年時間練功，從無到有自己開發私有鏈，國泰金控數位數據暨科技發展中心，推出第一款區塊鏈應用——電動車車聯網區塊鏈金融平台。

正當你考慮要換台特斯拉（Tesla）來開時，保險公司提前預知需求，推薦適合的車險產品；在雨天的街頭，車子發生小擦撞，不必費心蒐集一大堆資料，只需要在手機上點一點就能完成理賠。

這些方便的服務，都可能透過區塊鏈的力量，讓金融服務變得不同。用兩年時間練功，從無到有自己開發私有鏈，國泰金控數位數據暨科技發展中心（以下簡稱數數發中心），推出第一款區塊鏈應用——電動車車聯網區塊鏈金融平台。

行車資料上鏈，金融服務、保險理賠體驗提升

打開電商網站，平台依據用戶平常的購物習慣，推薦你可能有感興趣的商品，金融產品是否能做到如同電商般的個人化推薦，在區塊鏈技術的發展下，答案是有可能的。

國泰金跟電動車充電站服務平台宅電（ChargeSmith），與區塊鏈新創團隊BSOS共同合作，在車主的同意下，將包括：開車時間、時段、時速、里程數、煞車……等駕駛行為數據，經過加密後上傳到區塊鏈上。

國泰金可依據鏈上車主的行車資料，串連國泰產險、國泰世華銀行的保險與金融業務，針對每一位客戶真實的狀況，提供融資申貸、保險理賠、個人化商品推薦等服務，無論是在內部流程，或客戶體驗上都能得到改善。

國泰金控數數發中心區塊鏈資深工程師楊俊書表示，未來無論是申請融資或保險，銀行、人壽都可以藉由「車主的行車習慣或駕駛行為」、「行車資訊與維修紀錄」來推薦適合產品或加速理賠流程。

楊俊書認為，區塊鏈可以快速匯集不同的節點（資料來源），像是修車廠的ERP（企業資源規劃）、維修記錄資料庫，以及確保資料的可靠性，這是使用區塊鏈的好處。 蔡仁譯攝

楊俊書舉例：「 如果觀察鏈上的資料，發現車主過去三個月平均時速都有60以上，代表這個人可能喜歡刺激、高風險。 」就能比較精準推薦適合車主的金融產品，或者可以從行車數據（例如：里程數），判斷顧客是否近期有換車、維修保養、車貸需求，在需求發生前提前關懷客戶，對金融機構來說，有機會提早對客戶做精準行銷。

此外，車主碰上事故要申請理賠時，通常需要向車廠索取許多資料，再交給保險公司，缺點是要投入許多成本來稽核數據真實性，讓理賠速度變慢。

楊俊書認為，區塊鏈可快速匯集不同節點（資料來源），像是修車廠的ERP（企業資源規劃）、維修記錄資料庫，以及確保資料的可靠性，這是使用區塊鏈的好處，對顧客來說，可以因此更快速完成理賠程序，這就是分享資料的好處。

與宅電 App合作，蒐集電動車車主資料

不過，車主的行車資料和金融產品完全是不同領域，國泰要如何確保取得的行車資料可信呢？關鍵在於合作夥伴——宅電App。

宅電是一家台灣的電動車充電服務平台，專門負責安裝台灣特斯拉的充電站，同時也有在飯店、賣場、餐廳等場域，建置自己的公共充電樁，高達8成的台灣特斯拉車主，都有使用宅電的充電App服務，搜尋充電站資訊與掌握充電進度，而特斯拉也是目前國內最暢銷的電動汽車品牌。

國泰金控數數發中心數位架構發展部協理張維仁說，車主在使用宅電App前，可以選擇是否分享行車資料，「宅電會是一個節點，（充電時）行車電腦資料就會釋出且上鏈。」由於區塊鏈不可竄改的特性，國泰可以確保資料的來源可信。

國泰透過合作夥伴「宅電」App，取得車主的行車資料。 國泰金

作法上，因為宅電本身沒有區塊鏈技術，透過區塊鏈新創BSOS幫宅電建節點，確保資料都來自特斯拉原廠，車主授權分享資料後，就能串接官方API，將行車電腦資料上傳到宅電節點上。

BSOS是一家擅長供應鏈金融的新創，國泰金表示，雖然私有鏈的技術都是國泰自己所開發，不過BSOS在協助企業資料上鏈很有經驗，才會借助BSOS的長處，協助宅電開發資料上鏈工具。

張維仁補充，「電動車車聯網區塊鏈金融平台」採用具備快速擴充、靈活部署、安全性高等特性的「超級帳本（Hyperledger Fabric）」開發框架，特色是可指定特定節點參與及共同維護運作，重視資料保護，能有效率地進行共識演算，增加企業內部應用度與可信度，適合台灣金融業落地應用。

目前「電動車車聯網區塊鏈金融平台」正在進行概念性驗證（PoC），張維仁表示，正式服務預計年底陸續上線。

張維仁表示，國泰金是打造一個平台，讓電動車數據有機會跟金融產品結合，創造更多新商業模式。待未來概念更成熟後，也不排除讓其他產險公司加入平台，透過蒐集特斯拉車主的行車資料，創造新金融服務生態系，而關於具體的做法，官方並未透露太多細節。

國泰金自行開發私有鏈，彈性部署應用場景

與其他投入區塊鏈的金融業者相比，國泰的優勢在於自己開發私有鏈，不僅掌握核心底層技術，更發展出能真實落地的應用場景。

近年許多金融機構投入區塊鏈領域，雖然團隊成員有技術背景，但無法自主開發底層架構，大多選擇與區塊鏈新創、國際聯盟合作，金融機構通常專注在商業方案上。

自己建私有鏈有哪些好處？楊俊書分析，未來金控子公司無論要開發任何服務，都可以很彈性地調整功能並部署到鏈上，也能貼近集團的業務需求，更能兼顧金融業最在意的「資料隱密性」，若使用第三方的鏈，彈性空間就沒這麼大。

國泰金從2018年起成立自家區塊鏈團隊，研究底層技術。張維仁回憶，過去兩年除了先練功打造自家私有鏈，區塊鏈團隊的使命在於，必須把區塊鏈價值落實、應用到子公司，並找出適合應用的場景與服務，而非為了區塊鏈而區塊鏈。

國泰金從2018年開始，就成立自家區塊鏈團隊，研究底層技術，開發自己的私有鏈。 蔡仁譯攝

張維仁表示，區塊鏈只是國泰金數位轉型的其中一環，目前國泰產險與數數發中心，正緊鑼密鼓透過技術架構重整中後台，會持續透過數據做模型分析，推出更多新服務。

責任編輯：陳映璇