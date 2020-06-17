好萊塢動作影星巨石．強森以8,940萬美元登上《富比士》2019年全球富豪榜，「有機會為人們做好事，是很有力量的事，」這句話成為他的核心價值。

標題１：登上《富比士》2019年全球富豪榜！從口袋207元到身價26億元，巨石強森的成功之路：讓人開心就是力量

好萊塢動作影星巨石．強森（Dwayne Johnson）以8,940萬美元（約新台幣26億8,000萬元），登上《富比士》（Forbes）2019年全球富豪榜，也是全美收入最高的演員。他創立的七塊錢製片公司（Seven Bucks），靠著開發劇本、製片、宣傳等業務，拿下19億美元（約新台幣562.4億元）票房收入。

「七塊錢製片」的由來，是強森要自己記住，他被踢出球隊時，口袋只剩下7美元（約新台幣207元）。他的人生上半場並不順遂，14歲踢美式足球，過了10年還進不了職業球隊；當過拉麵學徒，直到改行當摔角選手，才闖出名聲，拿下17次冠軍，打響「巨石」（The Rock）的稱號。

有次，一對夫婦在機場看到強森，上前索取簽名，他雖然說「好」，口氣聽起來很不耐煩，對方嚇得趕緊離開。當下他驚覺，自己明明能讓粉絲開心，卻搞砸了一切，「有機會為人們做好事，是很有力量的事，」這句話成為他的核心價值。

有了名氣後，強森說，「先問問自己，我追求的核心價值是什麼？」你可能是一名會計師、作家，或是演員，在這些身分底下，你真正想做的事情是什麼？所謂的核心，是驅使你行動的能量。

《企業家》（Entrepreneur）主編傑森．費弗（Jason Feifer）舉例，採訪強森的過程，他就意識到自己的核心價值不是報社記者、專欄作家，而是「用自己的話講一個故事」。

從摔角選手退役、轉戰跑道後，到了影壇，他也運用一樣的概念。在七塊錢製片公司裡，為了建立公司的口碑，當電影明星準備簽約，到片場巡視時，他會拿著筆記本，記錄演員想改動哪個場景、與對方詳加討論，「我們能為你多做些什麼？」來讓演員看起來更酷炫。

在2012年的電影《地心冒險2》（Journey 2）的拍攝過程，強森就協助男配角喬許．哈契森（Josh Hutcherson），為了營造更好的形象，他們還參與片場的行銷會議，是一般演員幾乎不會做的事。

到了社群媒體的時代，強森也把握機會，藉著透露「真實的一面」，讓粉絲坐在「第一排」看到強森的一舉一動。不僅跟粉絲交心，同時也幫自己家的產品加分，好比他銷售龍舌蘭酒，他會告訴粉絲自己如何品嘗、精製一款酒。接受《企業家》採訪時，他也請自己的攝影團隊記錄過程，發布在Instagram（IG）上。如今，強森的IG有1億7000萬人追蹤，在全球追蹤數名列前十。

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：經理人月刊

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