電商女王周品均一路以來越過高峰，更走過低谷。她說，品牌像人一樣，要有自己的態度、風格才能成功。不過她的成功，更像是因為懂得把自己的生命經驗淬煉成品牌。

「時尚是一種態度」，這一句話說起來輕巧，不過，要活出時尚的態度，其實也沒有那麼簡單。

去年，PChome集團董事長詹宏志登高一呼，整合了86小舖、UNT、BeautyMaker及BeautyEasy四個台灣電商美妝品牌；今年初，詹再請來了人稱「電商女王」的周品均接任執行長，而周所創立的女裝電商品牌Wstyle也加入整併，這個涵蓋女裝服飾、彩妝香氛、美容保養、指甲彩繪、香水香氛的時尚電商集團「唯品風尚」風風火火地成立了。

採訪這天，周品均穿上一身套裝。明亮活潑的灰藍色，讓那身穿搭有了不同於傳統西服帶給人的嚴肅印象，亞麻材質添了幾分與季節相應的初夏風情，搭配寬版短褲更顯率性。處處細節，都可以看出她的講究。

周品均一路走來經歷過高峰，更走過低谷。

她與前夫鄭景太2004年共同創立東京著衣，被封為「神鵰俠侶」，但9年後童話破滅，周品均被踢出公司，鬧得滿城風雨。不到3年時間，她又以自創品牌Wstyle東山再起。

但，那些好的、壞的、曾經發生的事，都被她視作能量。她說，品牌就像一個人一樣，要有自己的個性、態度、風格，才能成功。不過，與其說她把品牌當成一個人來經營，不如說她的成功，是因為懂得把自己的生命經驗淬煉成品牌。

1982年生的周品均，從東京著衣創辦人、Wstyle創辦人到出任唯品風尚集團執行長，她將自己的生命經驗淬煉成品牌：屹立不搖的勇敢、美感生活的體悟，以及拋開光環、挑戰極限的野心。 蔡仁譯攝影

從4坪小房間起家：不只賣衣服，還賣美麗的穿搭術

要談周品均踏入電商產業的機緣，得先回到她的少女時代。

2001年，雅虎台灣與奇摩站合併營運，Yahoo奇摩拍賣開始啟用。台灣消費者才剛剛認識「網路購物」時，還是高中生的周品均，抱著想多添點零用錢的單純念頭，翻出舊衣服上網去賣。不過，比起其他賣家只有平擺、吊掛二手衣的銷售方式，周品均親自展示時下最in穿搭，果然搶到了更多眼球關注。

就這樣，她一步一步掌握到網路銷售的技巧，到了2004年，大學時期的周品均與母親借了5萬塊到五分埔批貨，正式創辦了東京著衣。

當時，周品均從4坪大的小房間起家，生意愈做愈大。在「電子商務」產業尚未成熟之前，周品均就已經透過大量的選品、行銷經驗，快速抓到台灣電商女裝市場的口味。2012年時，東京著衣的年營業額已突破20億。她的野心，是要把東京著衣打造成亞洲最大的快時尚服飾集團。

不過，就在生意到達高峰的2年後，她便經歷了離婚、被董事會解除職務、與前夫對簿公堂，事業、感情、家庭同時跌到谷底。但當時的周品均並不知道，這一場大失敗是她人生重大轉捩點，日後「周品均」這個名字能成為一個響噹噹的品牌，正是從這裡開始。

從創辦東京著衣到Wstyle，人稱電商女王的周品均，最新的身分是唯品風尚集團執行長，一手統籌86小舖、UNT、BeautyMaker、BeautyEasy，以及Wstyle等5大時尚品牌，這也是她首度跨足非服飾類品牌營運。 蔡仁譯攝影

從20億營收巔峰摔落人生低谷：「周小葳」沉潛2年，大聊女人傷痛

在離開東京著衣之後，周品均放了一場長假，沉潛了2年，2016年開始用化名「周小葳」經營粉絲團。

在這個粉絲團裡面，她分享許多穿搭技巧，更不乏許多幽微的女人心事。周品均帶著失婚、失業的傷痛前行，她在粉絲團裡談該怎麼了解自己、什麼是做自己？婚姻、事業對女人的意義又是什麼？

「追根究底，其實這世界上的每一個失敗，最後的都源自於：不夠了解自己，也不了解別人。」周小葳粉絲團這樣寫著。無論是事業、還是感情，她都認為，「妳得先了解自己，而坦誠面對自己的野心與慾望，才叫真正的了解自己。」

經營周小葳粉絲團對她來說，是一場重新認識自己、自我療癒的過程，透過寫作、分享，她慢慢爬梳自我的定位。不過，這個無心插柳的園地，意外得到了許多女性粉絲的共鳴，在1年時間裡累積了超過4萬粉絲數。「周小葳」的形象，也成為了Wsyle品牌風格的雛形。

化名「周小葳」的周品均，要讓人們知道：看似成功的企業家其實也很平凡，有煩惱、有人性；在社群媒體爬梳自我，或與他人互動的的過程中，人們與企業家之間更有連結、距離更緊密。 蔡仁譯攝影

《周小葳的勇敢生活》臉書專頁已累積近12萬粉絲，Wstyle也成為年營收破億的成功電商女裝品牌。周品均的事業重新步上軌道、強勢回歸。Wstyle的品牌標語「自信女性的生活態度」，無疑也是此刻周品均對自己生活風格的定位。

周品均從來不避諱去談那一場離婚風暴，她認為，正因為是真實發生的故事，反而可以帶給人們力量，「也是因為這件事情，我才變成現在的我，也才有Wstyle。」

在經營Wstyle的時候，搶業績、衝營業額不是她的首要目標，品牌經營才是重點。周品均回憶，在決定創辦Wstyle時，曾考慮是否要延續東京著衣的品牌風格，但後來決定拋棄過去的光環，才能把過去的包袱放下。

有勇氣砍掉重練，成為Wstyle成功的關鍵決定。或許是有了Wstyle的經驗，這一次接手另外4個品牌，周品均並不擔心，「我覺得就重新來吧！當作一張白紙，重新來看。」在掌舵唯品風尚集團的5大品牌時，她的策略同樣不變：先定位品牌、再重新往前走──就像她的人生歷程一樣。

重新出發，樂當「網紅老闆」：在直播中定義新世代企業家

周品均不斷強調品牌導向的重要性，她還說，Wstyle從來沒有開過業績檢討會議。不過，她經手過的品牌來看，似乎銷售成績從來不需要擔心。原因不只是由於她所經歷過的故事，成為她大紅的必要條件，更是因為她懂得跟著時代潮流，抓住與消費者溝通的工具。

從東京著衣到Wstyle，整個網路產業也經歷了許多重大的改變，像是智慧型手機以及社群網站的普及。在Wstyle創立的2016年，恰好是「網路直播」開始萌芽的時候。目前，Wstyle已經投入直播第二年，現在每個平日都會推出不同主題的直播節目。

打開Wstyle粉絲頁，時常可以看見周品均在直播中與小編一起換好幾套衣服，向粉絲示範穿搭技巧。一則「全職媽媽穿搭特輯」直播影片中，周品均熱烈地介紹一條直筒長裙，「這一件超舒服！而且後面有開衩、很好活動，媽媽們要追小孩也可以穿喔！」服裝要美觀、好搭配之外，她更清楚自己目標族群的需求，字字打中需求痛點。

在社群當道的時代，人物往往會比商品本身更吸引眼球，網紅經濟應運而生。在經營品牌的路上，周品均也自然而然地成為了「網紅老闆」。

從周品均到周小葳，東京著衣到Wstyle，從電商女王到網紅企業家，周品均的創業之路無疑展現她的十足堅強與美麗，懂得放下包袱再出發是她成功的關鍵。 蔡仁譯攝影

當一名網紅老闆，受到更多注目是理所當然的，周品均也明白，這意味著必須更謹言慎行。但她更想做的，是打破人們對傳統企業家的端莊印象，建立出一個新世代年輕企業家的嶄新形象。

讓人們知道看似成功的企業家其實也很平凡，有煩惱、有人性，這樣會讓人們與企業家之間更有連結、更緊密。「我覺得這是新一代的企業家，要給大家的感覺。」她說。

帶著「不完美」前行，無畏挑戰下一個夢想

光是創立、經營品牌已經不簡單，這一次，周品均接下的任務，是要營運一個多達5個品牌的時尚電商集團。而且，這5個品牌橫跨服飾、美妝、保養、指彩等品類，這也是她第一次經營非服飾類的品牌。

面對新挑戰，周品均準備好了嗎？「創業15年，已經習慣任何挑戰都是日常。」周品均認為，唯品風尚集團執行長這個任務，來得正是時候。

她回憶，在東京著衣時期，時常一天工作就是16小時、睡眠時間只有4小時，而且完全沒有周末。而現在的周品均，已經更懂得生活與工作之間的平衡。

對她而言，最好的工作是可以融合生活的那種，「你在生活中獲得很多體悟，可以在職場上運用，能融合在一起才是最完美的工作。」

「堅持美感、熱愛生活」，與周品均一手創辦的Wstyle品牌精神如出一轍，周品均的故事，不只是女性對美麗哲學的執著，更是展現自信、追求自我實現的一種生活態度。 蔡仁譯攝影

說起接任唯品風尚集團之後最大的期許，周品均興奮地說，「我好想要進去一家店，可以從頭美到腳，頭髮、指甲一次打理好；還可以在裡面喝咖啡、逛衣服，這樣不是很棒嗎！」這不僅是集團5大品牌的理念定位，在未來，更可能是以一間「實體旗艦店」的方式實現。

「美感」是日常，不怕砍掉重練的「勇敢」、以及追求下一個高峰的「野心」則編織出更深邃、能喚起共鳴的故事。現在的周品均已經準備好，出發實現她的下一個夢想。

責任編輯：張庭銉、林美欣