2020年的Pokémon GO Fest不用抽票，只要花450元買門票，全球玩家都能參與《Pokémon GO》的盛大派對。

Pokémon GO Fest是《Pokémon GO》玩家的盛大派對，2019年於芝加哥的Pokémon GO Fest現場就湧入6萬名玩家，在為期4天的活動中玩家們共抓1,500萬隻寶可夢、行走超過29萬公里。

今年因為新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的影響，儘管已經公布2020年的Pokémon GO Fest將於7月25、26日舉辦，但卻遲遲沒有公佈詳細的進行流程。

而於台灣時間12日晚間12:00，Pokémon GO開發商Niantic舉辦說明會，由創辦人暨執行長John Hanke親自向媒體宣布：Pokémon GO Fest 2020將不限地點，對全球所有玩家開放。

Pokémon GO Fest 2020不限地點，450元台幣即可參加

John Hanke提到，因應新冠狀病毒帶來的影響，許多國家的玩家無法出境，再加上也為避免群聚，Pokémon GO Fest 2020將採用 線上方式 進行，並對全球所有地區的玩家開放。

過去要參與Pokémon GO Fest，必須先進行抽籤，再花錢購買機票前往目的地，美國芝加哥與日本橫濱皆舉辦過Pokémon GO Fest。而舉辦於2020年7月25、26日兩日的Pokémon GO Fest將不用抽籤，僅需購買14.99美元（約為台幣450元）的門票即可參加，相較於機票，450元台幣的入場券算相當親民。

門票將於台灣時間6月16日凌晨1點開始發售，也將向所有玩家發布Pokémon GO Fest 2020的相關訊息。

同時，Niantic團隊也發布幾項更新訊息：參與Pokémon GO Fest 2020的玩家，將可以在一個週末中發現 超過75種獨特的寶可夢 ，將採取每一小時輪換的方式呈現。《Pokémon GO》也將首度開放「Niantic Social」的功能，加強《Pokémon GO》的社交體驗，玩家將可以查看哪些朋友在線上，以及走了多遠等統計數據。

Niantic：仍有10+款遊戲開發中，未來將逐步釋出

除了Pokémon GO Fest 2020之外，Niantic也針對新冠狀病毒與「佛洛伊德」事件發聲。

Pokémon GO Fest 2020的門票收入中，至少500萬美元（約新台幣1.5億元）將透過不同計畫與活動用於支持黑人團體。

此外，Niantic也宣布推出「小型企業復甦計劃」，援助當地受到新冠狀病毒影響的小型企業（餐廳、咖啡廳等）。Niantic將開放全球玩家提名，投票排名前1,000名的企業，將出現在《Pokémon GO》中為「補給點」，且為期一年完全免費。

目前預計先從美國、日本、英國、加拿大與墨西哥先行，Niantic也提到，如果反應良好，不排除開放更多國家與更多免費補給站數量。

最後，John Hanke更提到，目前Niantic旗下共有10款以上的AR遊戲正在規劃中，預計未來每年會推出兩款新遊戲，目前Niantic擁有AR遊戲《Ingress》、《Pokémon GO》與《哈利波特：巫師聯盟》。

責任編輯：陳映璇