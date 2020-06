2020年的Pokémon GO Fest不用抽票,只要花450元買門票,全球玩家都能參與《Pokémon GO》的盛大派對。

Pokémon GO Fest是《Pokémon GO》玩家的盛大派對,2019年於芝加哥的Pokémon GO Fest現場就湧入6萬名玩家,在為期4天的活動中玩家們共抓1,500萬隻寶可夢、行走超過29萬公里。

今年因為新冠狀病毒(COVID-19,俗稱武漢肺炎)的影響,儘管已經公布2020年的Pokémon GO Fest將於7月25、26日舉辦,但卻遲遲沒有公佈詳細的進行流程。

而於台灣時間12日晚間12:00,Pokémon GO開發商Niantic舉辦說明會,由創辦人暨執行長John Hanke親自向媒體宣布:Pokémon GO Fest 2020將不限地點,對全球所有玩家開放。

Pokémon GO Fest 2020不限地點,450元台幣即可參加

John Hanke提到,因應新冠狀病毒帶來的影響,許多國家的玩家無法出境,再加上也為避免群聚,Pokémon GO Fest 2020將採用 線上方式 進行,並對全球所有地區的玩家開放。

過去要參與Pokémon GO Fest,必須先進行抽籤,再花錢購買機票前往目的地,美國芝加哥與日本橫濱皆舉辦過Pokémon GO Fest。而舉辦於2020年7月25、26日兩日的Pokémon GO Fest將不用抽籤,僅需購買14.99美元(約為台幣450元)的門票即可參加,相較於機票,450元台幣的入場券算相當親民。

門票將於台灣時間6月16日凌晨1點開始發售,也將向所有玩家發布Pokémon GO Fest 2020的相關訊息。

同時,Niantic團隊也發布幾項更新訊息:參與Pokémon GO Fest 2020的玩家,將可以在一個週末中發現 超過75種獨特的寶可夢 ,將採取每一小時輪換的方式呈現。《Pokémon GO》也將首度開放「Niantic Social」的功能,加強《Pokémon GO》的社交體驗,玩家將可以查看哪些朋友在線上,以及走了多遠等統計數據。

Niantic:仍有10+款遊戲開發中,未來將逐步釋出

除了Pokémon GO Fest 2020之外,Niantic也針對新冠狀病毒與「佛洛伊德」事件發聲。

Pokémon GO Fest 2020的門票收入中,至少500萬美元(約新台幣1.5億元)將透過不同計畫與活動用於支持黑人團體。

此外,Niantic也宣布推出「小型企業復甦計劃」,援助當地受到新冠狀病毒影響的小型企業(餐廳、咖啡廳等)。Niantic將開放全球玩家提名,投票排名前1,000名的企業,將出現在《Pokémon GO》中為「補給點」,且為期一年完全免費。

目前預計先從美國、日本、英國、加拿大與墨西哥先行,Niantic也提到,如果反應良好,不排除開放更多國家與更多免費補給站數量。

最後,John Hanke更提到,目前Niantic旗下共有10款以上的AR遊戲正在規劃中,預計未來每年會推出兩款新遊戲,目前Niantic擁有AR遊戲《Ingress》、《Pokémon GO》與《哈利波特:巫師聯盟》。

責任編輯:陳映璇