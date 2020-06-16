Podcast熱度升溫，中華電信宣布推出有聲內容平台《i聽聽》，上線超過150個節目，並結合聽書、聽新聞等3萬首內容，目標全年吸引20萬人會員。

Podcast熱潮竄起，《股癌》、《百靈果News》、《台灣通勤第一品牌》等節目廣受聽眾歡迎，中華電信今（16日）天也宣布與智趣王數位科技推出有聲內容平台《i聽聽》，上線超過150個節目，並結合聽書、聽新聞等3萬首內容，目標全年吸引20萬人加入會員。

《i聽聽》提供免費/付費收聽，付費會員可享無限收聽、免廣告與獨家內容搶先聽功能。

不同本土Podcast平台，中華電信把戰場擴大到有聲書

i聽聽平台上線初期，邀請許多作家、藝人進駐。 中華電信

不談中國、美國等Podcast成熟市場平台，台灣已出現首家華語平台SoundOn，累積一批死忠聽眾。從中華電信《i聽聽》的首波內容來看，雖找來侯昌明、劉亮佐、趙小僑等藝人與財經、旅遊、醫學等專家開獨家節目，但他們並不想在Podcast梭光籌碼，而是把戰場擴大到有聲書。

一般而言，Podcast節目接近傳統廣播節目，可單人、多人主持對談，並搭配音效、襯樂，有較多玩法和變化；有聲書則多由單人主持，以介紹、朗讀與分享知識為主，後製程度較少。

中華電信表示，跟據美國APA協會（Audio Publishers Association）於2019年公布數據，2018年美國有聲書銷售總額為9.4億美元，出版數量達44,685本，相較於2017年增加5.8%。

與本土Podcast平台SoundOn相比，i聽聽多了聽新聞與有聲書內容。 中華電信

另一方面，《2018-2019中國有聲書市場專題研究報告》指出，中國有聲書市場2019年規模達63.6億元人民幣，用戶規模達4.78億人，預計2020年用戶規模將達5.62億人，可見有聲內容用戶數逐年攀升。

因此，中華電信與出版社、名人合作，如邀請曾多次獲得廣播金鐘獎肯定的廣播人方笛獻聲，朗讀臺灣文學經典作家三毛作品。

中華電信同時也和《愛播聽書FM》聯手，強化平台的有聲內容數量。《愛播聽書FM》創辦人李建復表示，他近年來致力推廣有聲閱讀，相當有信心能透過與《i聽聽》的合作，提供國人更好的聽覺體驗。

此外，《i聽聽》還主打聽新聞，收錄中廣新聞網、聯合報、經濟日報等有聲內容。

值得關注的是，中華電信在App登入流程中設計不少個人化推薦機制，意圖從年齡、三大類節目（說書、新聞、節目）的主題喜好程度累積用戶數據。若未來能如預期累積20萬用戶，將能更加深入認識這群台灣「新聽眾」輪廓。

責任編輯：陳映璇