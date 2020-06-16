自詡為「華語界最自由的雙語國際新聞」，百靈果近半年來單月收聽次數破百萬、廣告價位也翻20倍。立志將美式脫口秀精神帶入台灣的他們，如何吸引「教徒」入坑？

在《百靈果NEWS》的錄音室裡待個半小時，很快就會發現，這個空間裡大約每隔3分鐘就會傳出一陣爆笑聲。聊天內容總是百無禁忌的主持人凱莉與Ken，在每次節目開頭時都會說一次：「我們是華語界最自由的雙語國際新聞」，用最直白的方式針貶國際政治時事。

進軍Podcast約兩年的百靈果，不僅單月收聽次數已破百萬，在Apple Podcast排行榜上也始終前幾名的常勝軍。死忠粉絲稱他們為「邪教教主」，其中一個原因，大概就是凱莉那充滿渲染力的笑聲。

「笑聲好魔性」、「好療癒」、「百靈果簡直是我的精神大麻」……粉絲們踴躍在Apple Podcast上留下評論，對許多人來說，聽國際新聞從來沒有這麼輕鬆過。

國際新聞是相對艱澀的議題。百靈果主持人凱莉（左）與Ken（右）說，他們一開始做時，根本沒有人care。 國際狗語日報 X 百靈果News

但歡笑不只帶來輕鬆。它同時撐開了一個表達意見的空間，讓犀利的嘲諷與「政治不正確」的觀點，能夠有機會探出頭來。百靈果想學習類似於美式脫口秀的形式，有意識地踩在政治、種族、性向、人權等敏感議題的線上，藉由幽默的形式，趁機討論那些大家不願拿出來講的真實社會現象。

有人覺得新鮮有趣、也就會有人覺得尖銳難受。但個性直來直往的凱莉與Ken不擔心，他們歡迎各種立場的聽眾來踢館，不管你是藍是綠還是小粉紅，通通都可以來分享自己的觀點。

「就算是來吵架也沒關係啊。」對兩人來說，有爭執就代表有思考，他們都很樂見其成。畢竟，回想當初兩人最開始做國際新聞的時候，只要有網友留言，就夠讓他們開心了。

《百靈果》是Apple Podcast排行榜資優生，不只擁有許多教徒，「傳教」聲勢甚至跨越濁水溪以南。 黃偉哲Facebook粉絲專頁

影片、直播、街訪到Podcast，百靈果5年熬出頭

其實在最開始，凱莉與Ken做的不是Podcast，而是拍影片。當時他們的名字也不叫《百靈果NEWS》，而是《國際狗語日報》，由凱莉帶著自家狗狗Pom咩，一起在朋友的咖啡廳裡錄製講述國際新聞的影片。

2015年1月31日，凱莉與Ken上傳了第一支影片。影片製作有點陽春、Pom咩也有點失控地一直撲到凱莉身上，在臉書上只累積了307個觀看次數。兩人都想不到，5年後自己會成為收聽次數破百萬的Podcast主持人。

在這之間，他們陸續嘗試不同的播報方式，從拍影片、做直播、街訪、受邀主持廣播電台節目並開始做Podcast，一路到現在從電台獨立出來，並租下一間裝潢漂亮、屬於自己的錄音室。百靈果成為Podcast界最大「邪教」，靠的沒有其他，正是教主孜孜不倦的宣講布道。

其實凱莉與Ken沒有想過，有一天要靠百靈果來賺錢。「大概去年年中起，確實是有一些廣告主開始出現，但真的不多。這些人應該本來就是我們的聽眾啦。」Ken說。凱莉在一旁笑著補充：「那些錢有時候吃一餐就吃掉了。」

凱莉與Ken之所以5年來不間斷也沒賺錢地推廣國際新聞，其實就是因為一腔熱血。

2014年太陽花學運爆發，如何讓台灣的事件被更多國家看見，成了許多年輕人關心的議題。但問題是，如果台灣人自己都不關注世界，世界又為何會關注台灣？凱莉就說：「在我們剛開始做的時候，國際新聞在台灣非常冷門，根本沒人care。更不用說我們的教育讓大家缺乏獨立思考的能力，對很多事情都不會表達自己的意見。」

這種對國際新聞的無感，讓兩人決定創造一個平台，傳遞國際新知，同時也讓人們能夠互相交流意見。凱莉與Ken，一個是加州蒙特利國際研究學院的口譯碩士、一個從小移民加拿大，後來在上海的中歐國際商學院拿到碩士，英文底子夠厚的他們，就這樣一口氣栽了下去。

用喜劇包裝議題，歡迎藍綠或小粉紅「戰起來」

一直以來主持風格都嗆辣風趣的百靈果，在2019年底收到全國廣播電台不再續約的通知後，兩人宛如封印解除。不僅是那些18禁和政治不正確的話題一次解放，他們也在邀請來賓做訪談的新單元《KK Show》上，請來了一系列觀點各異的人闡述自己的想法。

〈與皇民綠的對話〉、〈與知識藍的對話〉、〈你知道紐約時報很親中嗎？〉……細看百靈果近半年來的許多節目標題，爭議性高，談話內容犀利，目的不是為了博眼球，而是想要探討：這個社會到底能不能夠討論各種不同的觀點？

百靈果主持人凱莉說，希望在我們這裡，大家可以互相爭執、不怕對立，但也不怕自己會被討厭。 蔡仁譯攝影

「我覺得社群媒體催化下，不只世代間的的鴻溝變大，就連同個世代、你身邊的朋友也會檢驗你的立場。最後就變得許多人沒辦法接受自己喜歡的東西被批評，」凱莉說，「我是希望在我們這裡，大家可以互相爭執、不怕對立，但也不怕自己會被討厭。」

說到觀點對立的節目，在國內有政論節目在做，在國外也有《德國之聲》的談話性節目《Conflict Zone》（衝突地帶）為代表。但百靈果不想要那麼嚴肅。凱莉和Ken認為，用喜劇方式來包裝議題，更能打開討論的空間。

Ken自己很喜歡的一個美國Podcast節目《Flagrant 2》就是如此。在這檔Podcast中，兩個脫口秀喜劇演員就以幽默的手法，對各式敏感議題進行批判。凱莉與Ken都想把這種美式脫口秀的風格複製到台灣，甚至連凱莉自己也跑去培養出博恩的卡米地喜劇俱樂部，成了一名stand up comedian（脫口秀喜劇演員）。

當然，幽默的接受範圍到哪裡，每個人心中都有一把尺。接受不了這種風格的聽眾，自然會選擇離開。但凱莉也分享，在那一集〈與知識藍的對話〉播畢後，他們收到了一個年輕朋友的訊息。他說， 因為這一集他學著去聆聽不同政治立場的人的想法，也讓他更知道如何回家與父母溝通 。「所以我們還是能幫到忙嘛！」她笑說。

我們覺得Podcast市場遲早會爬起來，但沒想到這麼快

現在，除了固定每周日晚上9點會上傳的國際新聞單元《百靈果NEWS》，凱莉與Ken還有每周二晚上9點的訪談單元《KK Show》，以及每周四晚上九點的導讀單元《讀書會》。這樣的份量，對各自還有其他職務的兩人，可說是不小的壓力。

凱莉平時除了會接口譯以及活動主持人的案子以外，目前也與知名媒體人范琪斐合作，在《范琪斐的寰宇漫遊》上擔任共同主持人、以及《Today看世界》節目的主筆之一；而Ken則是社交平台App「VEVE」的創辦人。平日忙碌的兩人，常常都拖到晚上10點才開始錄音，甚至有幾次還在錄完之後，發現自己沒有按下錄音鍵，讓他們忍不住哀號。

不過，在忙碌之餘，凱莉與Ken也確實感受到百靈果不斷增長的影響力。其中最關鍵的分水嶺，莫過於今年2月28日，兩人在台北美堤河濱公園舉辦的第一場實體活動「百靈果佈道大會」。

百靈果佈道大會

被粉絲稱為邪教教主的凱莉與Ken，當天吸引了400多人前來朝聖，比最初預估的100人還要多上4倍。席間甚至有特地從屏東長途跋涉而來的「信徒」，號召力不可小覷。

粉絲的熱情不僅讓兩人感到驚訝，許多的廣告主也彷彿是收到了訊號，在活動結束之後開始與百靈果接洽。經營Podcast約兩年幾乎沒接過什麼廣告的他們，幾個月內價位就翻了20倍。

百靈果主持人Ken表示，其實去年年中起，就開始有一些廣告主出現，但當時數量還很少。直到2月底他們舉辦實體活動後，廣告接洽才蜂擁而入。 蔡仁譯攝影

「我想在我們舉辦實體活動之前很多人都在觀望，懷疑Podcast是否真的有人聽、在這下廣告是否真的有用，」Ken說，「我們確實覺得Podcast市場遲早會爬起來，但沒想到會這麼快。」

有趣的是，從來沒經歷過爆紅的百靈果，自己反而成了帶旺其他Podcast節目的助攻。《股癌》、《台灣通勤第一品牌》這些過去幾個月才創立的Podcast，相繼都被百靈果推薦，目前也都名列排行榜前三名。

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「其實股癌算是靠自己啦。我們只是推了一下、幫他補進球，但你看台通，在我們推薦以後，根本是直接灌籃啊。」Ken一邊說，一邊比出灌籃的手勢。

做為Podcast界的前輩，凱莉與Ken都認為這還只是台灣Podcast的起飛期。「過去台灣的Podcast都太知識性了，這其實代表Podcast還不夠主流，還在初期階段。」Ken說，「畢竟大家一開始會聽Podcast都是想學英文嘛。我覺得最後應該還是生活、娛樂類型的節目會成為主流。現階段還是愈多人進來，一起把餅做大最重要。」

嚴肅的事情，輕鬆地聊

今年2月之後，百靈果的營收開始穩定了。就連聽眾也似乎對國際新聞的討論更熱絡了。雖然凱莉認為，這是因為剛好近期發生的中美貿易戰與新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情及WHO等議題都跟台灣息息相關，但兩人依舊很開心，聽眾能和他們一起成長。

「我覺得成長最大的是我，」凱莉說，「我以前就是不愛讀書，只愛往外跑。但現在我每天都必須大量閱讀，而且也會去那些同溫層以外、過去的我可能完全不能接受的觀點。」事實上，提議要額外去做，《KK Show》訪談與《讀書會》導讀等新單元的，就是凱莉自己。

另一個很大的變化，則是對於酸民留言的態度。「過去我們做直播的時候，很多人不習慣看到講話這麼直接的女生， 就會罵她潑婦等難聽的話。那時候她有點在意。」Ken說。

但現在，多了喜劇演員身分的凱莉，看什麼都是喜劇素材。「只是來謾罵的我不會去看；但有丟出論點來但說服不了我的，我就會去戰——例如最近很多中國的小粉紅來留言，很多都讓我覺得，好適合放進段子裡呢。」

從一開始的影片、街訪到現在的Podcast，凱莉（右一）愈做愈上手，心態也跟著升華。 國際狗語日報 X 百靈果News

至於Ken倒是覺得自己沒有太大改變。他夢想是能夠有天跟美國知名脫口秀演員Dave Chappelle一樣，講話犀利又帶有智慧。

「哪有，他變很多好嗎，他以前超左膠的！」凱莉反駁。她說，Ken剛從加拿大回來的時候，兩人和一群朋友去唱KTV，點了玖壹壹的歌，Ken竟然生氣地叫：「怎麼可以有樂團名字叫玖壹壹！（編按：意指美國9/11恐怖攻擊事件）」

語畢，兩人又是一陣大笑。過去最忌諱「踩線」的人，如今張開雙手擁抱政治不正確。不過，粉絲們最喜歡百靈果的，大概也就是這一種恰到好處的不正經。畢竟，誰說嚴肅的事情，就不能輕鬆地聊？

從拍片、直播、街訪到Podcast，凱莉與Ken用5年時間累積了一批忠實的聽眾，每周固定時間，陪大家一起天南地北，放肆暢談。 蔡仁譯攝影

責任編輯：林美欣