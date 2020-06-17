由《數位時代》與 Meet 創業小聚主辦的「2020 Meet Taipei 創新創業嘉年華」宣布正式啟動策展，預告今年展區更大、展期更長。

由台灣最具影響力的科技媒體《數位時代》與台灣最大創業社群平台 Meet 創業小聚主辦的「2020 Meet Taipei 創新創業嘉年華」，於 6 月 17 日宣布正式啟動策展，大會主題與年度主視覺也隨著大會網站同步曝光，今年將以「Arising Vision 」為題，在全球各大國際活動與展會紛紛受到疫情影響而停辦之際，攜手台灣新創社群共同面對瘟疫衝擊後的變局，與商業轉型後的新世界，勇敢宣告今年的盛會仍將朝實體活動為主、結合數位展示對接，正式起跑！

Meet 創業小聚自 2011 年開始凝聚與耕耘創業社群，並且在台灣新創生態圈中扮演重要角色，並積極與國際資源建立鏈結。Meet 創業小聚於今年迎來 10 週年，同時作為媒體及社群，既是觀察者、也是參與者，10 年之內採訪了超過 1000 組新創團隊，辦理超過 115 場線下交流活動，除了給予創業團隊分享舞台之外，更以平台的方式集結創業生態系中各個角色，間接促成多方合作的發生，與台灣創業生態圈同時歷經了 10 年耕耘，共同見證了產業的轉型創新，與新技術、新商模帶來的新機會。

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邁入第 7 年的 Meet Taipei 創新創業嘉年華，是台灣第一個以創新創業為主題的大型展會品牌，更率先展開國際觸角邀請海外新創來台參展，致力於成為台灣原生、亞洲最大的國際性創業嘉年華。今年度全球在歷經 COVID-19 之後市場緊縮、百業待舉的時刻，Meet Taipei 提出「Arising Vision」這個主張，是激勵也是提醒，在資本與市場面臨經濟衝擊後，台灣新創務必正視全新的世界，需要具備全新視野，用科技面對新常態、以數位突破地域限制，積極以新的服務與科技應戰，因此才能脫離舊有地平線的限制，迎接疫情過後的新曙光。

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展區更大、展期更長、展出更多元 新創參展將於7月正式開放

2020 年 Meet Taipei 創新創業嘉年華擴大舉辦，從搭建好的地景向上發展，突破單一展區擴展出更寬闊的地平線。隨著策展啟動，今年大會也做出「展區更大」、「展期更長」、「展位升級」與「展出內容更多元」四大宣示，其中展場面積將從花博爭艷館向外延伸至長廊廣場，爭艷館作為大會主場，完整呈現科技新創國際生態的縮影，無論是創業者、創投、加速器、政府、企業等關鍵資源與夥伴均全數到位；長廊廣場則跨界展現台灣創業軟實力，預計打造匯集 80 家業者的消費生活主題館，提供科技酷品、創新設計、以及微型創意與風格餐飲品牌重現消費生活買氣的場域。而新創業者最關注的則是「何時開放參展？」，主辦單位表示目前參展規劃已經完備，預計將於7月正式開放新創團隊報名參展。

今年大會延長展期為 3.5 天，於對外開放觀展前一日特別規劃封閉邀請制的 VIP Day，提供來自產官學界貴賓專屬的開幕活動，更重要的是讓各界貴賓能夠近距離且有充分的時間與新創深度交流；對參展的新創而言，封閉式的 VIP 觀展體驗也提供另一個創建業界人脈的大好場合，當晚更將舉辦盛大的開幕派對，讓參展業者與貴賓有更多彼此互動的機會。

除此之外，大會將調整展區佈局，可容納展出家數預計從去年的 460 家提升至 560 家；而在新創、企業與新創媒合方面，大會也預計創造更多的媒合機會，由 440 個場次增加至 600 個場次，同時為創業團隊與投資人雙方規劃更完善的媒合機制，以促成更多認識與合作的可能。

在展區規劃上，將新創團隊細分為 Smart Application、Med & Health、Fintech、MarTech、FunTech、Digital Solution、Agritech、Edtech、Energy Technology、Consumer&Commerce 10大具體應用，讓新創團隊能夠在更適切的主題下有更完美的發揮，以實際應用場景，凸顯技術落地的重要性；大會亦新增五大技術標記展區，包括 AI、IoT、5G、VR / AR / MR、Blockchian，將從底層技術探討台灣應技術的厚實力，讓前來觀展的民眾、企業代表、投資人及其他貴賓更容易找到與自己相關的新創攤位，展區配置更顯一目瞭然。

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6 年內累積 28 萬觀展人流，吸引近 2000 組海內外新創共襄盛舉

Meet Taipei 創新創業嘉年華繼 2014 年開辦以來每年參展人數愈趨增加，展會視野也逐漸由台灣、移往亞洲並朝向世界，累積 6 年以來，已有將近 300 位國際級貴賓蒞臨參與，其中包含 Google、Arm、LINE 等跨國大企業高管前來擔任講者，亦有不少國際知名創投代表參與媒合與評選。除了透過國際化展現台灣的創新創業實力之外，6 年來 Meet Taipei 創新創業嘉年華也累積了超過 28 萬人次的流量，吸引將近 2000 組海內外新創參展，而在此參展新創當中，共促成 2440 次投資洽談，且前後有超過百位投資人參與評選及媒合。

受 COVID-19 疫情影響，2020 年全球創業生態士氣低迷，投融資市場也受到頗大衝擊，在此艱難的時刻，2020 Meet Taipei 創新創業嘉年華要在 11 月率先推開復甦的大門，與台灣創新創業生態系的所有夥伴以及資本市場站在一起，迎接下一道曙光。

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