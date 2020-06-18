上個月，美國一名非裔男子遭白人警察壓頸致死，引發全美大規模示威活動。因應此事件，Google表示正計畫讓更多黑人員工來擔任內部主管、並且給予投資創業。

據外媒報導，當地時間週三Alphabet旗下Google表示，公司將努力增加擔任高階職位的黑人員工數量。Google還設定了一個目標，到2025年至少30％的領導職位將由少數族裔員工擔任。

Google還表示，將在亞特蘭大、華盛頓、芝加哥和倫敦招聘更多員工，為黑人員工提供更多支持，並為所有員工建立內部反種族主義計劃。

長期以來，黑人員工和其他有色人種一再指出，Google、Facebook和蘋果等矽谷公司缺乏多樣性。上個月，明尼阿波利斯的喬治弗洛伊德（George Floyd）事件導致反對種族主義和警察暴力的抗議活動席捲全美，也讓相關呼籲再次置於聚光燈下。Google高階主管曾表示，員工多樣性是首要任務，但許多維權人士和員工認為公司實現員工多樣性的速度還不夠快。根據Google公司的年度多樣性報告，該公司黑人員工比例從2014年的2.4％成長到2020年的3.7％。

除了內部改革，Google還宣布了一項總額約1.75億美元（約新台幣51.7億元）的「經濟機會計劃」，將用於投資黑人主導的風險投資公司和初創公司，為黑人求職者提供培訓，並為小企業提供補助。

與此同時Google表示，為應對疫情對經濟的影響，公司將放緩大部分業務部門的整體招聘速度。

責任編輯：林芳如

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