為了響應佛洛伊德事件，IBM宣佈退出人臉辨識業務，強調技術可以提升執法透明度及保護民眾，但絕不能助長種族歧視及不公義。

過往身為AI最忠實信徒的藍色巨人IBM，本週宣佈退出人臉辨識領域，不再研發、販售及使用相關技術。面對近來席捲全美的種族怒火，這間百年老店也決定做出割捨。

非裔男子喬治．佛洛伊德（George Floyd）被警方壓頸致死的事件，成為引爆美國長年種族不平等爭議的導火線，抗爭如野火般迅速延燒全美各地，在多座城市掀起暴動。

在美國國會正呼籲改革制度與體系，防止結構性種族主義的同時，IBM 4月新上任的執行長阿文德．克里希納（Arvind Krishna）也撰寫一封信，致函國會響應種族平等，聲稱他們已放棄人臉辨識技術，堅決反對將任何技術用於侵犯人權、成為種族歧視幫凶。

IBM執行長阿文德．克里希納表示，公司將退出人臉辨識領域，並堅決反對任何侵犯人權的技術。 IBM

退出人臉辨識領域，IBM：反對技術成為種族歧視幫凶

克里希納在信中表示，「IBM不再提供人臉辨識技術，堅決反對且不會容許任何技術（包括其他業者的人臉辨識技術）用於大規模監控、種族歧視、違反基本人權與自由，或不符合我們價值觀與《信任與透明度準則》的行為。」

根據《CNBC》報導，人臉辨識業務對IBM營收的貢獻並不大。但作為美國政府最主要的技術供應商，他們的決定仍具有相當影響力， 根據公部門研究公司Tussell的數據，IBM在2018年第一季拿下總計9,700萬美元政府合約，居所有廠商之冠。

克里希納呼籲，AI是種強大的工具，但供應商及使用者有責任確保AI沒有偏見。IBM對於人臉辨識向來格外謹慎，去年也曾推出新的人臉資料庫，希望納入更多元的臉部數據，減少對有色人種的辨識偏誤。

人臉辨識一直是美國社會爭議不休的問題，由白人主導開發、訓練的AI系統，對有色人種辨識準確度較低，早已是不爭的事實。

過去亞馬遜提供警方使用人臉辨識系統Rekognition時，美國公民自由聯盟（ACLU）利用國會議員照片與2.5萬名罪犯相比對，結果有28名議員被辨識為犯罪者，有色人種的錯誤率又更高。

近期亞馬遜在推特上哀悼黑人的不公義遭遇時，ACLU也諷刺回應：「很棒的推文！你會承諾停止販售助長警察濫用職權的人臉辨識監控技術嗎？」

Cool tweet. Will you commit to stop selling face recognition surveillance technology that supercharges police abuse? https://t.co/DfnAhyw2PW — ACLU (@ACLU) May 31, 2020

今年初，AI技術公司Clearview AI也因為擅自從社群媒體取用照片，使用於訓練人臉辨識技術而官司纏身；Facebook也因為人臉辨識侵犯用戶權益而賠償5.5億美元。

「新領」時代人才不必有高學歷，IBM呼籲提供有色人種更多培訓機會

在訴求運用技術應更謹慎之餘，克里希納也提倡對警察制度進行徹底改革，要求各州更新武器使用規範，以及警察在執法時承擔更多責任等。

另外，克里希納也在這封信中提倡擴大針對有色人種的技能培訓及助學津貼，聲稱這是增加有色人種經濟機會的關鍵。 他重申過往IBM所提出的「新領階級」概念，強調新時代的工作需要專業技能，但不一定需要大學學位，呼籲政府更大規模實施培訓，為有色人種創造工作機會。

先前Snap執行長斯皮格（Evan Spiegel）也指出，種族問題的核心之一在於經濟不平等。消除人種之間的社經地位差距，會是解決美國紛亂種族問題的重要關鍵。

資料來源：CNBC、The Verge、IBM

責任編輯：陳映璇