臺北轉運站APP下載與註冊皆突破10萬大關，接下來要靠8家客運業者、促銷優惠活動以及政府力推的國內振興計畫，力拚通勤族的使用率突破5%目標。

臺北轉運站APP自去（2019）年上線以來，改變不少通勤族的搭車方式，又因為新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的襲擊，提高國人對於零接觸的意識，帶動這類型電子支付票券的使用大幅提升。

萬達通公司宣布，臺北轉運站APP的註冊會員數以及下載量雙雙突破10萬次大關，同時也公布7月起將加入 台聯客運、太魯閣客運以及捷順交通 ，共計將有8家業者提供一站式服務給通勤族，對於每日擁有逾21萬通勤族的國道運輸來說，將大幅提升乘車便利性。

萬達通公司今（19）日宣布臺北轉運站APP下載與註冊數雙雙突破10萬大關，同時也加入3個新的客運業者，未來將一起提供一站式服務給廣大通勤族。 業者提供

台灣因疫情控制得宜，疾管署也宣布解封，旅遊相關業者也虎視眈眈國內旅遊的各種商機，萬達通除加碼乘車優惠折抵活動至8/31止外，也配合即將在7/15發放的三倍券，萬達通公司總經理陳慶祥表示，以目前乘客使用臺北轉運站APP購票的情況約3%左右，有信心在政府大力推動國內經濟、以及臺北轉運站APP加入更多生力軍跟促銷活動的情況下，使用率有望突破5%。

解決乘客時間成本，客運業者也能精準分配資源

交通部公路總局副局長黃運貴表示，國道客運一直以來都是國人外出時的重要大眾運輸選擇，目前一共有167條路線、每日約有逾2,400班次，以台北轉運站來說，每年將可服務超過1,200萬人次的旅客，雖然受到高鐵開通的衝擊影響運量的下跌，但是公路總局會積極與業者合作，希望利用提升更具智慧化服務來吸引更多旅客搭乘。

相較國人在搭乘高鐵多屬於長途旅行，會預先透過線上訂位系統訂票，國道交通因為屬於比較短程或機動性選擇，往往許多旅客是到現場購票，但當尖峰時刻或連續假期就會看到大排長龍的人潮，對旅客來說不僅浪費時間成本，客運業者也不易掌握運輸需求的狀況、無法有更完備的事前準備。

萬達通公司總經理陳慶祥表示，隨著民眾使用電子支付票券的意識提高，搭配促銷活動以及政府的振興計畫，預計採用臺北轉運站APP的使用率將能突破5%。 簡永昌攝影

臺北轉運站APP的推出就是希望能解決此一問題，讓通勤族可以預先購票、並在單一平台上掌握各家客運業者當日的售票狀況，陳慶祥也透露，開發臺北轉運站APP最大的困難就是要同時結合多家客運業者，在同一個訂票系統上揭露各自的票價、空位狀況，對屬於競爭關係的各家客運業者而言，可說是把商業機密都告訴了敵人，但為了通勤族的需求，一起加入臺北轉運站APP的服務平台。

臺北轉運站APP的一站式服務，讓乘客可以在APP上清楚掌握各家業者的發車時間跟訂位狀況，節省到現場排隊購票的麻煩。 手機截圖

付款多元還能線上換票，沒網路也能出示購買證明

目前臺北轉運站APP提供查詢、訂票、付款、取票、退票、換票以及驗證等票證服務，其中付款方式可綁定LINE Pay、街口支付、一卡通，新上路的換票功能，也提供乘客在票面搭車時間30分鐘前，能以同一家客運為主進行換票。

在系統建置上，陳慶祥表示已佈建完成掃描QR Code機器，但他也透露，由於客運服務範圍廣，偏鄉地區如山區等地，因網路關係無法進行驗證，乘客可以透過出示購票證明進行搭乘，權益不受影響。

若遇到網路不穩的偏鄉地區，乘客也能出示購票證明、權益不受影響。 手機截圖

瞄準國旅的下一步就是迎接邊境解封，外國旅客的回流、臺北轉運站APP是否也準備好推出英文版滿足國際旅客？陳慶祥表示目前先以滿足國人需求為主，但接下來也會持續爭取政府補助、積極優化應用程式，將一站式的服務提供給外國旅客。

責任編輯：陳映璇