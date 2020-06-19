後疫情時代中，低風險、低門檻的「Dropshipping」模式將創造更多微型電商，為台灣電商領域創造另一種可能性。

這波全球性的疫情，使得電商產業再次走向風口。不只改變了消費習慣，更在不少小型賣家心中埋下創業的種子。若你是當中的一份子，與其說是被架著去改變，不如說是主動出擊「必須要改變」！

大企業開始啟動數位轉型的新大陸，而中小企業也為此熱議；目前，各個產業都力求突破，不過，由線下實體門市走向線上電商，還需要克服經營邏輯不同所帶來的陣痛期，尤以零售業最有感。

從電商大世紀來看，Amazon、eBay從1990年後開始崛起，逐步成為電商巨頭。時至今日，電商產業如雨後春筍般崛起，經營型態更加多元。不管是個人開店或對初創業的企業而言，以電商模式進駐市場，是最能降低成本的方式，其最大的優勢是打破市場地域的限制、跨境供銷，也意味著經營者在任何時刻、任何地點都能工作，並能藉由數據研調和分析，精準描繪消費者喜好，提供更貼近的服務和商品，進而確立電商市場仍是一塊炙手可熱的大餅，也驗證傳統品牌局限於線下的銷售模式必須破除，品牌才能走得穩又遠。

「一件代發」將會是未來電商趨勢

Dropshipping是一種供應鏈管理方法，直接與供應商下單，讓供應商直接寄送到指定買家。零售商不需要囤積庫存，當有客戶在你的電商平台上下單後，賣家將客戶訂單和裝運細節轉單給第三方供應商，供應商就會把貨物直接發送給客戶。整個訂單完成過程中，零售商都沒有實際操作產品，你只要做一件事，那就是轉單給供應商發貨即可。這也可以理解為大家熟知的「一件代發」、「代銷」的商業模式。

Dropshipping（直運） 是電子商務領域專屬的名詞，這種商業模式是投資最小風險最低的商業模式，這種電商商模對於想跨入電商的新手來說，是一個易操作、門檻低的全新模式。

Dropshipping電商模式優勢

無需囤貨，資金需求低

Dropshipping最大的優勢就是不需要投大量資金壓貨，這種電商模式做線上生意幾乎不需要成本。直接省去囤貨壓力，當然也就不需要包材與貨運費用。 上手簡單，容易操作

現今台灣比較少Dropshipping的操作網站，淘寶台灣進軍台灣的優勢之一就是跨境供銷的模式，但以國外來說大部分的賣家會使用全球速賣通AliExpress與Shopify，再利用Shopify的插件Oberlo將產品輕鬆上架到Shopify網站。你只需要編輯產品標題與描述圖片，你就可以馬上開始銷售。 管理成本低、辦公地點靈活

只要有行動裝置、有網路，全世界都是你的辦公室。不需要黃金店面一樣能賺黃金，還能省去房租、水電、貨運、公司註冊等費用。 產品多樣化，直接選品上架銷售

根據淘寶台灣的說法，目前線上共有超過3000萬件商品可供商家挑選，即時挑品上架，節省上架的繁雜手續。打破在傳統模式中，想要獲得更多利潤，就得投入更多資金與人力。反觀Dropshipping電商模式，只要供應商有貨，你就可以販售，你只需要選品上架再轉單給合作的第三方供應商，讓供應商去處理包裝與運送問題，你只要等著賺利潤就行了。 測試與試錯成本低，上手簡單

Dropshipping的毛利其實並不漂亮，可是如果把它當作一個產品的測試，你不用先批貨來賣，先用這個模式試試看哪個商品可以賣得動，而且供應商的品質夠穩定退貨率低，最後再回頭將這個商品用更低的批價進貨，再利用布局策略把產品布局到其他通路上銷售換取更大的毛利空間。

淘寶台灣「五0」打破小資創業高門檻，為電商新革命

從趨勢來看，電商營運對於新創企業而言門檻大多高不可攀，即便已解決開辦費和手續費第一道關卡，接著攸關上架前置所需要備妥的商品圖片、商品介紹以及相關美編圖片製作，對於新手而言又是另一個新的挑戰，而門檻最高的則是商品運送以及退貨的物流費，以及廣告費的成本，這兩者是企業卻步的最主要原因。

日前，淘寶台灣採取國外相當盛行的Dropshipping電商商模，這就是跨境供銷的模式，據淘寶台灣公布的「五0補貼」，喊出0運費、0廣告費、0開辦費、0手續費、0上架費等五大紅利，政策一公布大幅撼動電商圈。除了祭出高額的補貼金，讓店家開店免成本，更吃下賣家最畏懼的物流運費以及商品囤貨的窘境，超過3000萬件商品可供商家挑選，「具競爭力的價格」、「無須囤貨」直接解決電商結構性痛點。

店家只要找到想賣的產品，之後選擇「開始鋪貨」，就可以即時上架到淘寶店鋪，如果你覺得文案與圖片不夠在地化，只要動動手指修改商品陳述頁面，另外拍攝商品符合台灣使用者習慣即可。淘寶台灣這次引進跨境供銷的模式幫助店家開店，直接省去囤貨、包裝、運送成本。

另外，淘寶台灣更透過這種跨境供銷的模式，看準B2B的年輕賣家市場，打出招募百家風格選物店，以大數據分析將台灣消費者偏好的造型商品分門別類，再配置到14種風格的店家中，更不惜提供宣傳資源，成功打造優勢的開店環境，有助於網路賣家銷售開出紅盤。

微型電商為企業找到新出路，電商代營運讓力道加乘！

由此可知，當門檻降低時，個人讓想投入新型態事業增加收入來源並穩定發展，不再是遙不可及的夢想。

傳統實體店面進行零售時，往往先考量是否有能力能承擔店租、須額外規畫一個囤貨空間，再加上背負批貨時間成本等壓力。我在美國留學時期也曾經在Aliexpress找一件代發的貨品透過Dropshipping的方式直接刊登在eBay平台上做販售，這樣的電商商模確實節省了不少力氣，也讓我賺到第一桶金。所以我認為，由於疫情衝擊帶動數位變革，淘寶台灣在這個時機所祭出的震撼性的補貼方案，正是看準微型電商的發展，它為新創企業多了一線生機，更為台灣電商市場新增了另一種可能性。

然而，我們也該了解台灣當前電商的狀態，無論是已經營運一陣子的企業、新創企業、又或是初次投入的個人，大多難以實際貫徹線上與線下，大多在面臨數位轉型的時候與線下思維拉扯。舉例來說，企業針對線上與線下不同的客群，必須運用數據分析以彈性調整產品類型與準確定價，才能更符合市場需求，這正是先前我所強調的 ── 數據會說話。此外，「分眾行銷」在其中具相當的重要性，因為當電商與實體店面都能同步掌握消費者偏好，就能進一步進行精準行銷來圈粉。

另一方面，這次的疫情，有相當多的實體店家發展受到阻礙，意味著當新創企業或初創個人跨過最基礎的電商門檻後，接下來不外乎需要培養更多的電商營運技術、聚焦於細節才有機會能脫穎而出。因此，也有部分的企業為加速整體電商銷量，選擇具專業經驗與Know-how的電商代營運團隊，協同助攻成功吸住消費者眼球。

責任編輯：陳建鈞

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