蘋果全球開發者大會今晚午夜登場，市場關注是否能看到導入ARM架構的蘋果電腦？傳聞已久的蘋果追蹤器AirTag是否將現身？引人格外好奇。

蘋果全球開發者大會WWDC今晚上線，市場預測哪些更新？

全球開發者屏息以待的蘋果全球開發者大會（WWDC），將於台灣時間週二（6/23）凌晨舉行，今年受到新冠病毒影響而改為全線上的議程分享，將讓更多開發者能第一時間獲得蘋果的軟硬體更新狀況，也不失為因禍得福。

在WWDC2020上線之前，各家分析師或媒體也針對蘋果近期動態預測，活動中軟硬體的發表內容，除了手機、電腦、平板、手錶、電視等硬體的作業系統更新將進一步延伸硬體的功能之外，蘋果MacBook 是否將導入ARM架構的處理器晶片 ？而傳聞已久的 蘋果追蹤器AirTag是否將現身 ？也是引人關注的話題。

知名分析師郭明錤則表示，即將推出的全新設計iMac將是蘋果最後一款搭載Intel處理器晶片的蘋果電腦，預計從今年第四季或明年第一季開始，蘋果屆時推出的新款13.3吋MacBook Pro及24吋薄邊框iMac，均將改採ARM架構處理器。

蘋果MacBook將從Intel處理器改為ARM架構處理器的傳聞已久，雖然對一般消費者並沒有太大的影響，但對於第三方應用程式開發者來說，將面臨硬體架構的相容性問題，因此若蘋果在今晚的WWDC預告MacBook新架構，可讓開發者有足夠提前準備調整程式的時間。

此外，針對蘋果App Store向開發者抽取高達30%蘋果稅，在今日也因為Spotify、微軟、Epic Games和Match Group等大開發商都高聲抗議而備受批評，由於蘋果會下架未遵守App內付費機制的App，引起歐盟對蘋果展開反托拉斯的調查，因此，蘋果是否會在今晚的WWDC釋出善意， 調整App Store付費的規定 ，也是值得關注的部分。

而許多消費者期待的藍牙追蹤器AirTag，傳將導入與iPhone 11相同的U1晶片，其產品訊息及推出時間傳了一年多，甚至還曾出現在蘋果官方宣傳影片中，而AirTag是否將在今晚的WWDC中現身，可關注今晚凌晨1點蘋果官網直播的WWDC。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：The Verge、9 to 5 Mac