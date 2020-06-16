App Store 2019年的交易額達5,190億美元（約15.3兆新台幣），其中行動商務佔據最大類別，貢獻近8成交易額。

隨著蘋果開發者大會WWDC將近，蘋果發布的一份研究報告指出，2019年App Store在全球促成多達5,190億美元（約15.3兆新台幣）的交易額。

這份報告是由蘋果委託研究公司Analysis Group執行，研究範圍不僅涵蓋一般認知中，購買付費應用程式、App內購等蘋果會從中抽取手續費的交易，也包括廣告銷售等蘋果不干預的交易行為，同時不計算蘋果自己的App營收，例如Apple Music、Apple News等。

電商消費占大宗，蘋果強調超過85%交易沒抽佣

自2008年上線以來，App Store服務已在全球175個國家地區推出，擁有超過200億款App，每週活躍用戶數高達5億人。過去多年來，App Store一直是全球最大的App商店，去年營收粗估達500億美元，遠超Google Play的293億美元。

蘋果指出，他們僅對數位商品及服務相關的交易抽取佣金，這部份銷售額總計610億美元，因此這5,190億美元交易額中超過85%，全然歸於第三方開發者及廠商所有，包括實體商品與服務、App內廣告銷售等類別。

蘋果強調，他們僅對數位商品及服務類別抽取佣金，超過85%交易額全然歸於第三方開發者與企業。 Apple

根據Analysis Group的估算，整體交易額中佔據最大比例的是實體商品與服務類別，交易額達4,130億美元，約占整體8成，且絕大部分收入由行動商務（M Commerce）類App貢獻，「一般零售」又是其中大宗，交易額為268億美元。

而行動商務中的其中高占比項目則包括Aribnb、Booking.com等旅遊App，交易額570億美元、Uber、Lyft等乘車服務，交易額400億美元，還有UberEats、foodpanda等外送服務，交易額310億美元，還有雜貨外送服務，約占140億美元。

App Store去年整體交易額的各項類別，其中實體商品與服務佔據大宗。 Apple

總結來說，App Store交易額的主要貢獻來源，並非購買App功能或遊戲課金，而是利用亞馬遜等電商平台網購商品，或者在Airbnb上訂購下個連假的住宿等實體消費。

蘋果面臨反壟斷審查，盼降低主導平台色彩

今年初，蘋果曾公佈另一項數據，聲稱迄今為止第三方開發者已從App Store獲得1,550億美元，其中約4分之1集中在2019年。

儘管單看數字相當可觀，蘋果本次特地在新聞稿中指出，他們支付給開發者的金額，僅是龐大總額中的一小撮，言語中試圖淡化蘋果對整個App Store平台的影響力。

這並非沒有原因，上週有報導指出，美國反壟斷人員已向蘋果、Alphabet、亞馬遜、Facebook發送請求，希望在7月舉辦聽證會，公開質詢各大科技巨頭的掌門人，顯然企業對各個網路平台的影響力已日漸引起政府重視。

App Store高額的抽成、嚴格的規範一直令不少廠商感到不滿，並因此引發平台壟斷的疑慮。 Shutterstock

這幾年來，歐美接連發起針對科技巨頭的反壟斷審查，蘋果已因為App Store對開發者的種種限制、高達30%的佣金制度等而惹上風波。音樂串流巨頭Spotify去年發布了蘋果的「5大罪狀」，並向歐盟提起訴訟，控告蘋果壟斷打壓。

實際上，為了規避蘋果30%的手續費，包括Spotify在內等業者不斷引導用戶前往網頁訂閱，Netflix、YouTube TV等服務更乾脆不讓用戶在蘋果端訂閱服務。

且面對2020上半年威脅全球的新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎），蘋果也強調App Store生態系在疫情下扮演的角色，平台上各類App使人們保持足不出戶也能聯繫，不中斷學習與工作，並且各種消費需求都能透過App獲得滿足，同時聲稱倘若缺乏這樣的數位平台，不少店家可能會被迫停業。

資料來源：Apple、TechCrunch、Bloomberg

責任編輯：蕭閔云