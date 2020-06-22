「麻布記帳（Moneybook）」本周宣布完成種子輪融資，資金將用於開發Open API應用，對用戶來說，有哪些創新金融體驗可以期待？

不必點進一個又一個的銀行APP，只要登入一個帳號，就能一眼掌握財務收支，想像一下，這樣的體驗，是否讓生活更方便又有效率？

金管會主委黃天牧預告，開放銀行（Open Banking）第二階段，將在今年第三季上路，許多第三方服務公司（Third-Party Service Providers，以下簡稱TSP業者），也正準備搶攻商機。

手機記帳App「麻布記帳（Moneybook）」，本周宣布完成種子輪融資，公司估值突破億元，這筆資金將用於開發Open API應用，對用戶來說，有哪些創新金融體驗可以期待？

完成種子輪融資，將加速Open API開發

2013年成立的睿元國際股份有限公司（以下簡稱麻布記帳），宣布完成種子輪融資，根據協議內容，未能透露具體融資金額，官方表示，在完成這輪融資後，麻布記帳公司估值正式突破億元新台幣。

參與投資的團隊，包括中國信託金融集團、早期投資日本開放金融最成功 FinTech 案例MoneyForward的國際著名天使投資人砂川大，以及能鏈結跨產業資源的和創投資，及識富天使會。

麻布記帳執行長陳振榮表示，這筆資金將用於提高資安與遵法，以及開發新的Open API應用。

開放銀行的精神，是在消費者的同意下，將金融資料開放，以提供更方便的服務，而開放API（Open API）則是交換數據的樞紐。金融業要挖掘新客戶，必須透過網路資源，開放API（Open API）是相當重要的工具。比如說，串接銀行API的第三方業者，可讓消費者直接在頁面上付款、轉帳，而不需要跳轉到銀行網站。



台灣金管會去年拍板，採用不修法、不強制的模式，由銀行與第三方業者合作推動，並將開放銀行分成「公開資料查詢」、「消費者資料查詢」、「交易面資訊」三大階段推動，第一階段已經在去年（2019）十月正式上路。

麻布記帳在第一階段，串接 20 間銀行的金融商品資訊（包含利率、匯率、ATM位置等），以及繳費服務，合作銀行數量是國內TSP業者最多。

開放銀行第二階段重點，在於「將個人金融資料打包帶走」，官方也向《數位時代》透露開放銀行第二階段，新的應用場景。

場景一：設定信用卡預算，避免刷爆成為月光族

根據聯徵中心統計，台灣每人平均持有4.1張信用卡，再加上悠遊卡、一卡通等，分散消費下，並不容易控管每月開支，一不小心某張卡片會消費太多。

麻布記帳表示，未來用戶可以把所有卡片綁定在麻布記帳中，可以針對每張卡片，設定每月的預算上限，當該張卡片消費金額超過上限時，App會跳出通知提醒，協助用戶有意識地管理當月開支。

場景二：收款提醒，薪水入帳不漏接

工作型態日趨多元，麻布記帳指出，許多人是接案的SOHO族，每月可能會有好幾筆不同款項入帳，需要一一追蹤。

接下來將開放收款提醒功能，用戶可以針對個別銀行戶頭，在特定日期設定入帳通知，系統會在當日，提醒用戶是否有進帳，提升管理收支效率。

這次順利完成種子輪募資，麻布記帳執行長陳振榮表示：「種子輪募資加入的股東，將協助我們推動金融科技創新，促進用戶、金融機構一起透過麻布記帳共創多贏而互補的FinTech應用，以及持續發展合適大眾消費者的個人理財管理服務。」

金管會創新中心執行秘書林志吉指出：「金管會是樂觀其成的！也期許麻布記帳在獲得更充沛的資源後，可以加速強化與金融科技相關的資安、法遵與消費者隱私保護，讓金融產業與金融科技的創新合作更具信心。」

應用場景是否夠創新？成第二階段推動挑戰

開放銀行第二階段開放進入倒數，麻布記帳觀察，目前遇到的主要困難在於，許多銀行對於Open API能在商業上帶來的幫助，還不是很理解。

對傳統金融機構來說，Open API仍是很新的概念，第一階段僅是開放銀行產品的「公開資料查詢」，對銀行來說衝擊並不大。不過麻布記帳認為，第二階段「消費者資料查詢」，涉及客戶資料的開放與共享，在基於資安、商業考量下，銀行是否願意開放，是未來要去突破的。

麻布記帳分析，雖然政府訂出推動的時程規劃，關鍵是， 部分金融機構並不清楚，Open API究竟可以創造那些新服務。 需要拿出更多的實際應用案例，透過時間的累積，讓大型金融機構理解，Open API能對商業模式的創新、業務轉型帶來那些好處，才有機會加速台灣開放銀行推動。

責任編輯：陳映璇