信用卡的優惠經常散落各處，銀行更新速度也很快，是許多人在用卡上碰到的痛點。前HTC總經理張嘉臨推出信用卡比較平台iCard.AI，靠兩大差異突圍。

買口罩刷哪張卡免運費？叫外送哪張卡能賺最多點數回饋？

要知道這些問題的答案，通常只能就手上持有的卡，一家一家上銀行官網查詢，且銀行可能隨時改變遊戲規則，相當累人。不過，開放銀行（Open Banking）上路後，這些苦差事通通可以交給AI做，按下一個按鈕，手上信用卡彷彿活了起來，個人化的福利、好康比較，全部清楚呈現在眼前。

這背後的推手，就是前HTC總經理張嘉臨。

強調個人化信用卡比較，與同業競爭靠兩大差異

台灣目前有兩大信用卡比較平台，分別是Money101及卡優。

不過，這些平台大多會先預設幾個場景（例如：現金回饋、旅遊保險），作為篩選依據。此外都是以停車、機場接送，這類卡片「權益」，而非通路消費「優惠」作為比較基準，對消費者來說，篩選過程不夠個人化，不一定能真正符合實際消費、用卡需求。

iCard.AI是一家人工智慧（AI）公司，平台整合國內絕大多數銀行，超過1,100多張信用卡資料，並即時彙整約7,000個商家優惠資訊，做到跟市面上信用卡平台兩大差異。

差異一：像人類一樣思考，給出個人化建議

每個人的消費習慣、需求都不一樣，iCard.AI將信用卡優惠分類，細分30多個場景。以最普遍的現金回饋卡來說，依據每個人條件設定不同，呈現完全不同的推薦結果。

舉例來說：A、B都喜歡現金回饋，但平常A很常網購、叫外送；B較常用行動支付、買藥妝。只要在搜尋時設定好習慣消費的通路，就算一樣想辦現金回饋卡，AB兩人也會得出完全不同的卡片推薦結果。

不只如此，iCard.AI還結合自然語言詢問技術，可直接在搜尋欄上詢問：「外送優惠刷哪張？」、「里程累積最快是哪張？」就能立刻得到解答。

iCard.AI認為，每個人的消費組成多元，在設計平台機制時，必須把消費需求一併列入，讓消費者得到真正有用的資訊。「我們比較像是信用卡的Google，」同時強調公正性，不會因為銀行給的傭金、廣告就變更搜尋結果排序。

差異二：不只比權益，還能即時比較刷卡優惠

辦信用卡只是第一關，如何活用卡片、發揮價值，才是消費者真正關心的。

信用卡的優惠資訊經常散落各處，銀行更新速度也很快，例如：買口罩免運、藥妝通路滿千送百等，可能只是一季的限定優惠。對消費者來說，這類資訊蒐集不易，缺乏統整分析工具，是iCard.AI發現，許多人在用卡上碰到的痛點。

用戶可以在iCard.AI上，新增手上持有的卡片，接著輸入打算消費的通路。例如，預計到全聯購買奶粉，系統就能分析在持有的卡中，刷哪張最划算。這些資訊可能連消費者自己都不曾注意。

iCard.AI指出，系統統合國內外7千多個商家通路優惠資訊。目的希望讓消費者更聰明得用卡；對銀行來說，也能因此刺激卡友多多用卡，而不是拿完刷卡禮後就剪卡。

不靠導流賺錢，與通路合作創造雙贏

之所以能即時比較眾多資訊，是因為台灣在去年底，開放銀行（Open Banking）第一階段的「公開資料查詢」功能上路。

簡單來說，銀行可以開放利率、匯率、ATM位置、分行資訊、產品資訊等資料，給第三方業者開發創新應用。例如，手機記帳App「麻布記帳（Moneybook）」就可以比較各家銀行即時匯率。

值得一提的是，iCard.AI並非單純替銀行做導流來獲利，因為AI技術能夠針對消費需求，精準給出用卡建議，未來iCard.AI打算跟「通路、銀行」收費。對卡友而言，會因優惠增加到特定通路消費，對通路來說，因iCard.AI的推薦能接觸到更多客戶，銀行也能增加動卡率。

iCard.AI表示，未來累積更多用戶後，終極目標是透過消費者用卡、搜尋所累積的數據，挖掘背後的價值獲利，例如可以把數據賣給通路，用於精準行銷。

幕後推手HTC一哥張嘉臨

iCard.AI的幕後推手，是有「HTC一哥」稱號的前HTC總經理張嘉臨。他擁有美國普林斯頓電機博士、華頓商學院MBA學歷，先前曾擔任高盛全球合夥人。

兩年前離開HTC時，他曾說：「AI浪潮即將來襲，這有如當年發現火、發明電時對人類影響更大，」他創辦一家AI公司，前老闆王雪紅也是金主之一。

成立公司後的第一個產品，是一套針對零售業的B2B軟體，但當時團隊空有技術，沒有資料數據，過程中慢慢累積到「AI即時個人化推薦」技術，這些經驗後來用在iCard.AI上面。

第二個產品iCard.AI，除了是因為張嘉臨曾任高盛全球合夥人的財經背景，另一個原因是金融資料通常都有標準答案、資訊來源公開透明、取得容易。

許多金融業界人士指出，開放銀行第一階段的「公開資料查詢」，因為僅開放公開產品資料，實質上帶來開放創新的效果並不大，但iCard.AI打破了就算只靠金融產品資料，也能創造讓消費者有感且創新的應用。

責任編輯：陳映璇