新上任的金管會主委黃天牧，在首場記者會中，期許自己扮演好金融監督者的角色。黃天牧對於金融科技（FinTech）、金融資安的立場與態度，究竟為何？

「虛懷若愚，求知若渴（stay foolish, stay hungry）」新上任的金管會主委黃天牧，在首場記者會中，用蘋果創辦人賈伯斯名言，期許自己不斷吸收新知、接軌國際，掌握金融創新，扮演好金融監督者的角色。

黃天牧將接棒許多重大政策，像是純網銀、開放銀行、監理沙盒，都是下半年金融圈，甚至是科技圈所關注的議題，黃天牧對於金融科技（FinTech）、金融資安的立場與態度，究竟為何？

推動金融科技，黃天牧：優先跟科技業者溝通

前主委顧立雄任內，推動許多金融創新，興利除弊兼具，隨著主委的更替，施政上是否會有所不同？

黃天牧開玩笑地說，他與顧主委「所學不同、長相不同、財富不同，過去經歷也不同，」每位主委都有自己的想法、風格，不過重點是，既有政策絕對會延續，「我有自己的想法，施政上不會有太多不同，不必突顯、比較。」

新上任的金管會主委黃天牧 數位時代資料照

以下半年金管會的施政重點來看，純網銀上市、電支電票大整併、開放銀行（open banking）第二階段上路，都是金融上的重點議題。

上任將滿一周，黃天牧表示，接下來會陸續與外界展開溝通，會優先從科技業者開始接觸，「 傾聽科技業者對我們的建議，虛懷若愚，求知若渴，看有沒有可以做的更好的地方。 」不難聽出黃天牧對於金融科技的開放態度。

針對金融科技、金融資安兩大議題，接下來三個月，黃天牧有何規劃？

適度鬆綁規範，讓科技、新創業者發揮所長

黃天牧認為，在前主委顧立雄任內，對於金融科技的投入，已經可以看到部分成果，不過，金融科技發展必須與時俱進，在接下來三個月內，會要求金管會綜規處，提出金融科技政策發展路徑圖、新的發展方案。

最關鍵的一點，就是一定會多多聽取科技業者、新創的建議。

以投入金融創新領域的新創來說，在推出新服務時，都必須符合監理相關法規，金管會官員指出：「對一家3～5人規模的新創來說，要符合這些複雜規範，實在很難。」

黃天牧認為，未來在金融業、科技業的異業整合過程中，各自強項不同，部分規範應該可以適度地鬆綁調整，讓科技業者在更友善的環境下進入金融市場、各自發揮所長。

提升金融資安意識，擬定4年行動方案

台灣金融產業，邁入金融科技時期，資安成為重點議題，黃天牧接任金管會主委前，曾任金管會資安長，「資安是發展金融科技，不可或缺的制度，」在接下來的三個月內將擬定出資安行動方案。

以這次疫情遠距辦公為例，在二月時金管會就發函給各大金融機構，提醒注意「異地辦公」或「居家辦公」所衍生的資安、內控問題。

黃天牧認為，以前金融產業談資安，都是發生問題後事後彌補，但現在觀念要改。目前，正研議為期4年的「資安行動方案」，會參考國際上資安監理趨勢，預計今年6、7月定案出爐。

「資安議題要往前看，要有整體觀。希望能超前部署，讓台灣金融資安很紮實。」黃天牧說。

責任編輯：陳映璇