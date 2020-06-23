今（23）日凌晨蘋果召開全球開發者大會WWDC，並宣佈更新各項作業系統、以及增加多項功能，讓使用者在操作上更加方便。

蘋果開發者大會WWDC今年改為線上方式進行，首波打頭陣的就是Keynote活動，更新蘋果旗下的各項作業系統，其中iOS今年並沒有如傳聞中改名為iPhoneOS 14，還是叫iOS 14，介面上也沒有大太的更動，不過新增了多項功能讓使用者操作更方便。

更新一：App Library

iOS 14新增了App Library功能，類似Android版的程式集，可以將應用程式從A至Z依序排列，並提供快速搜尋功能幫助使用者快速找到需要的應用程式。在App Libaray中，同類型的應用程式會被歸類在同一資料夾中，方便使用者快速查找。使用者甚至可以從桌面隱藏自己不常用的app，讓這些應用程式僅出現在App Library中，桌面可以變得更簡潔。

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更新二：Widget功能

iOS 14終於新增桌面小工具（Widget）功能，過往iOS在桌面上只能放置app，桌面小工具被集中在同一個頁面，無法和其他app並排，不過在iOS 14之後，使用者有更彈性的方式安置桌面小工具，不只可以和App並排，自由調整小工具位置，甚至還可以使用桌面小工具列，在不同時間自動顯示不同內容，例如早上時顯示當日天氣、上班時間顯示當日行程、下班後轉換成音樂播放工具等等。

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更新三：Siri

當使用者使用Siri功能時，Siri不再像過往一樣會將畫面變成黑底，而是會在畫面最下方出現Siri圖示，告訴使用者目前正在和Siri對話。

此外，蘋果還在iOS 14中加入翻譯app，就類似Google翻譯一樣，可以即時進行雙向翻譯，出國時溝通更順暢。

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更新四：地圖

蘋果今年會將新的Apple地圖引入英國、愛爾蘭、加拿大，並更新地圖功能，幫助使用者挖掘他們可能喜歡的新場所以及新路線。新的蘋果地圖也加入自行車導航功能，不只能設計單車騎乘路線，還會加入上坡、崎嶇等警示，不過初期僅限部分城市可使用此功能，例如紐約、洛杉磯、舊金山灣區、上海、北京等地區。

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此外，蘋果地圖還和BMW和Ford合作加入電動車路線規劃功能，使用者可以在路線中加入電動車充電站，確保在路程中有合適的充電區域。

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更新五：CarPlay

全世界已有80％的車輛搭載CarPlay功能，在美國甚至更有高達97％的車輛加入CarPlay功能，蘋果更新CarPlay介面，讓操作介面更適合駕駛，此外，蘋果還和BMW合作，在指定車款可以用iPhone當作車鑰匙，甚至還可以將「鑰匙」發給其他iPhone使用者，並控制使用權限，在有需要他人代駕的情況下就可以透過iPhone當車鑰匙來開車。

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更新六：App Clip

過往要使用App一定得從App Store中下載並安裝應用程式後才能使用，不過在iOS 14，蘋果新增App Clip，可以想像成App捷徑，可以透過Apple ID或是Apple Pay快速登入或付款，但卻不用下載App，這些App Clip的應用程式圖示會加上虛線外框幫助使用者辨識。App Clip可以透過Siri、訊息、地圖、QRCode、NFC快速分享給朋友或是陌生人，對於App開發者來說有助於推廣Apps。

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責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：T客邦