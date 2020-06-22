雖然受到新冠病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的影響，Apple宣布WWDC 2020將採用全新的線上模式進行，但面向大眾進行影音直播的發布會仍在明（23日）凌晨01：00如期進行。本次WWDC可能會公佈一些硬體設計的更新，比如全新設計的iMac、基於自主研發的ARM處理器Mac系列等，但更為重要的是在軟體方面——iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS一一的升級，進一步優化的用戶互動設計，以及各個平台聯動優化，都將在發布會中一一展現。
iOS 14
iOS 14的更新或將保留iOS 1的絕大多數設計語言，用戶界面上可能不會出現太明顯的變化，主要集中於功能性的升級。據Twitter爆料人喬恩·普羅瑟（Jon Prosser）透露，新一代iOS 14系統命名將回歸「iPhone OS」。
裝置兼容性
此前，外媒The Verifier透露資訊，本次iOS 14將支援所有現在iOS 13兼容的所有iPhone以及iPod Touch裝置。這也意味著，15年發布的iPhone 6s以及iPhone SE均將支援iOS 14的升級，但也許是這兩款元老裝置支援的最後一個系統版本。
主螢幕改進
根據洩漏的程式碼分析，iOS 14可能會增加一個新的主螢幕頁面List View，用於提高用戶操作效率。該頁面將包含所有App的圖標，並根據用戶的日常使用提供智慧推薦。除此之外，另一段名為「Avocado」程式碼顯示，Apple正在驗證桌面小部件的特性，小部件和App圖標一樣，支援拖曳移動。
在iOS 14中，桌布的設定頁面Apple將會進行持續優化，不再單獨採用原有的動態桌布、靜態桌布、實況進行分類，而是採用桌面元素進行歸類。例如，條紋、星球、鮮花等，方便用戶快速定位至自己喜歡的桌布。Apple也有望提供桌布相關的API，允許第三方應用將壁紙整合至設置中。
iCloud鑰匙串
iCloud鑰匙串作為最「融合於」iOS的密碼管理功能有望得到加強，除了更智慧的密碼提示外，二步驗證功能也將作為基礎功能加入其中。
Safari
Safari作為蘋果平台的主流瀏覽器，也將迎來一些功能性升級，用戶可以設置網頁端的自動翻譯，也可以為每個網站單獨進行選擇。原始文本與翻譯結果之間的切換，無需二次加載網頁。
iMessage
通訊應用iMessage在iOS 14中，將進一步完善。新版iMessage帶來一些基礎專案功能，例如標註未讀、撤回、二次編輯、用戶提及等等。
AR應用
前TechCrunch記者喬什·康斯坦（Josh Constine）研究iOS 14程式碼片段發現，Apple正在開發的一款名為「Gobi」的AR App。此前Apple曾將自己的Apple Store以及Starbuck與Gobi相互集成，用戶到達固定地點後，可以透過iPhone AR看到全場商品資訊，也可以加入資訊價格對比。
第三方支援加強
或許你會有這樣的體驗，目前你iPhone中的一些App，第三方的使用頻率遠遠高於原生應用，例如瀏覽器、待辦事項、日曆以及郵件等等。有的時候第三方App的互動設計，可能要比原生好很多，比如郵箱的Smart Inbox、日曆的自然言語輸入。
在以往的系統中，能設置為預設應用的可能只有密碼管理以及輸入法了。彭博社曾在年初的報導中提到，Apple正在考慮在iOS 14降低對第三方App的限制，或許Chrome以及Gmail有望設置為預設應用。
除此之外，9to5Mac根據iOS 14的部分程式碼片段發現，Apple正在研發一項名為「Clip」的新API。這項新特性將支援第三方App透過掃描QR Code的形式，讓用戶即使不下載App也可以體驗部分的互動以及內容，這些展示內容將會直接調用Clip而非網頁展現。
Car Support
CarPlay是伴隨著iOS的迭代而更新的，根據程式碼顯示Apple正在測試在CarPlay中加入自定義牆紙的選項，並且將支援根據淺色和深色模式的切換自動選取牆紙。
CarKey是新的開發專案，適用於NFC Digital Key Release 2.0規範，用戶將可以透過iPhone實現車輛解鎖，據消息稱BMW正在與Apple積極合作，將有望成為首款支援CarKey的品牌。
iPadOS 14
iPadOS在Apple操作平台中是最年輕的存在，在WWDC 2019上才宣佈為iPad推出獨立的操作系統iPadOS 13。而在前不久，Apple也為iPad打造了全新的巧控鍵盤，並適配了指針（滑鼠），可以說iPad正在生產力的道路上全速前進。
在iPadOS 14中，Apple Pencil將得到進一步加強，將支援在網頁中進行標註、繪圖以及滾動操作等。
除此之外，Apple很可能在開發一款能在iPad上運行的完整版Xcode，這樣一來iPad用途將會更廣。值得注意的是，很多工具開始嘗試往iPad端引入，功能也非常完成，例如最近上架的第三方Figma App Figurative。
關於iPad OS 14的資訊並不是太多，除了與iOS同步的更新外，應該就是以上這些了。當然，這也給我們留下了更多懸念，WWDC上iPadOS 14是否能在生產力上大放光彩，讓我們一起期待。
watchOS 7
Apple Watch在與iPhone等裝置構成良好閉環體驗同時，也在大力發展「運動」和「健康」這兩項最基礎的元素。
新款錶盤
提到Apple Watch最先想到的一定是「錶盤」，在watchOS 7中Apple打造了一款名為Infograph Pro的新款錶盤，將會內建測速儀的特性。
除此之外，將新增International系列的數位錶盤，透過各個國家的國旗標誌進行顯示。
健身應用
此前有消息稱，Apple內部正在打造一款全新的Fitness App名為「Seymour」，該應用將支援用戶觀看健身的訓練教學影音，並引導用戶完成運動。不僅可以與健康App聯動分析運動情況，也支援記錄用戶的運動進度。該App將支援iPhone、Apple Watch以及Apple TV。
血氧監控
Apple在加速ECG功能在各國的註冊工程以外，也在積極開發健康檢測功能。watchOS 7中將有望迎來「血氧檢測」，若血氧數值處於非正常水平，將會提示用戶相關的健康風險。
睡眠跟蹤
Apple今年成功收購了睡眠監測儀器廠家Beddit，並啟動名為「Burrito」專案的研發。「睡眠跟蹤」作為數位量化中非常重要的一環，Apple或許將在今年正式啟動自帶的Apple Watch睡眠跟蹤集成功能，透過監測各類健康指標以及傳感器狀態，對用戶睡眠情況進行綜合分析。
macOS 10.16
macOS是Apple操作平台中最有趣的一個，其餘的操作系統都使用普通的數位代號，但macOS不同，每一代macOS都擁有自己獨一無二的名字，從動物到風景。Apple透過空殼公司註冊非常多的商標資訊以供篩選，從目前網絡上透露出的註冊資訊看來，下一代的macOS很有可能將為以Mammoth、Monterey、Skyline進行命名。
iMessage在Mac的體驗上和iOS上有著一定的差距，功能較為欠缺，在iOS 14的洩漏程式碼中發現了新的框架資訊，內容顯示Mac的iMessage將獲得版本更新，或許貼紙、TapBack、效果發送以及人員標記的功能將在新的Mac iMessage中展現。
tvOS 14
Apple TV在中國使用的體驗並不算太好，但是配合電視觀看一些高質量串流媒體還是有著不錯的體驗，除此之外還可以觀看相冊會議，聽歌等等。在上次更新中，Apple也為tvOS推出了Arcade，增強客廳遊戲體驗。
在大力推進自家串流媒體Apple TV＋發展的同時，tvOS 14中可能會加入未成年限制模式，針對青少年觀看將會限制部分題材內容，並且家長也可以針對螢幕使用時間對兒童帳戶進行限制。除此之外，Apple TV的主螢幕顯示也將進一步優化，改善家人多帳戶的體驗效果，針對不同帳戶將會呈現不同的電視節目、音樂、電影推薦。
新硬體
截至發稿前，有多條資訊源稱，蘋果已經取消了在WWDC上發布新硬體的計劃。不過，我們還是可以期待一下這些原本可能在WWDC上發布的新硬體。
ARM處理器
Apple自主研發的ARM處理器或許將是本次WWDC的一個重頭戲，Mac系列的晶片將會從Intel x86逐步更換為ARM。實際上從1993年起，Apple對ARM的嘗試就未曾中斷，Newton、iPod、iPhone、iPad甚至Apple Watch均使用了ARM的處理器。
Apple ARM的硬體設計相較於Intel晶片簡單得多，12核的ARM晶片採用5奈米的製作工藝，在GPU性能以及計算能力將顯著提高的同時，功耗也將降低。可以預測Apple ARM的推出，不僅從一定程度上擺脫了Intel晶片的組件限制，並且進一步完善了自己的業務閉環，降低生產成本，提高產品收益。
新的ARM晶片的轉換，對於一些開發者來也是一個不小的挑戰。雖然Apple已經成功更換過兩次Mac的處理器，但這次的過渡仍是個未知數，Apple是否完美遷移，避免開發者的大量重構，讓我們一起期待。
全新的iMac
自2012年以來，iMac的整體設計就沒有太大的變化，根據桑尼·迪克森（Sonny Dickson）的爆料稱，全新的iMac將採用類似iPad Pro的設計語言，邊框變窄，厚度變薄。
新款iMac將採用T2安全晶片，並搭載AMD Navi GPU，或許將推出21.5英寸和23英寸兩種型號供用戶選擇。
搭載A12X的Apple TV 4K
tvOS 14的升級也將伴隨新款硬體的公佈，全新的Apple TV 4K將搭載A12X晶片，加強數據處理性能，並擁有64GB以及128GB兩個版本。目前，網絡上由爆料 展示出新款Apple TV Remote的圖片，外觀相較前代無明顯變化。
AirTag跟蹤模塊
AirTag的資訊最早是在iOS 13 Beta中被發現，它實際上是一款小型的跟蹤模塊，可以與iPhone透過藍牙進行連接。
關聯後，用戶可以透過Find My App來定位AirTag所在地址，除了標準的高音量提示以外，Apple也考慮在Find My中加入AR實景功能，讓用戶更加快速地定位遺失物所在地點。
AirPods Studio
最早起9to5Mac在iOS 14的程式碼片段中發現了兩幅全新的圖標，顯示了黑白兩種顏色的頭戴式耳機。後續彭博社發布文章，透露Apple正在打造帶有皮革材質面料的高階耳機品牌，該耳機輕巧透氣，適用於健身的環境。
除了外觀的設計不同於現有AirPods系列以外，該耳機將具備主動降噪的功能，音質上也更優於目前的同系列產品，並將支援均衡器的設定。AirPods原有的入耳式監測，在Studio中將會變為頭部頸部檢測，脫下耳機時音樂會自動停止播放。
總結
Apple近期在官網新聞頁面宣布App Store生態交易系統在2019年促成超出5000億美元（約新台幣14.8兆元）的商業交易，事實也開始印證Apple的軟體生態正在健康的道路上蓬勃發展。在不斷改善用戶操作體驗同時，也不斷推出新專案給大家帶來驚喜，這些點點滴滴無疑不在每個人的數位生活中產生了不小的作用，無論是健康，還是效率。
而在今年這較為嚴峻的全球形勢中，首次Online Only的WWDC 2020，Apple又能給用戶以及開發者們帶來什麼樣的「禮物」？讓我們拭目以待。
責任編輯：林芳如、蕭閔云
本文授權轉載自：少數派