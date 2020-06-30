亞太電信看準數位經濟浪潮，於 2014 年推出「Gt 智慧生活」品牌識別，以行動、寬頻、數位為三大業務核心，更成為業界第一個推動臉部辨識服務的營運商。

勞權意識高漲，加上政府近年強化勞檢，全力拚經濟的企業主無須再為員工考勤記錄苦惱了！亞太電信與頭家們站在一起，即日起推出「雲端人臉辨識考勤服務」，月付只要三百元、無須綁約，提供刷臉打卡、出勤紀錄留存5年等雲端數位化管理服務，考勤系統輕鬆升級，正式告別耗費人力、時間成本的傳統紙本作業，成為百人以下小企業主的最佳解決方案，特別適用於零售業、餐飲服務業、製造業等有排班需求的行業，即日起填寫線上問卷享有免費試用一個月機會。

勞動部2019年起擴大勞檢，30人以下小型、微型企業成為鎖定對象，其中勞工出勤紀錄視為監督檢查重點要項之一。根據勞基法第30條規定，雇主應置備勞工出勤紀錄並保存5年，且應逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止，若違反將可開罰新台幣9萬元至45萬元。

刷臉打卡取代傳統紙本 有效掌握出缺勤

面對傳統打卡紙本留存不易，若要自行建置人臉辨識系統成本太高，對於有意轉型採用刷臉打卡的小型企業主來說將是一大營運負擔。亞太電信表示，「雲端人臉辨識考勤服務」一一解決痛點，僅需自備平板、手機等裝置，便可使用APP的人臉辨識功能打卡、網頁後台管理排班、系統自動計算工時等便捷功能，並提供5年出勤記錄備存，輕鬆面對政府勞檢免煩惱，且月租費最低僅三百元、無須綁約，挑戰業界最高 CP 值，即日起填寫線上問卷享有免費試用一個月機會。

首家臉辨服務營運商 全力發展智慧生活

亞太電信看準數位經濟浪潮，早於 2014 年推出「Gt 智慧生活」品牌識別，以行動、寬頻、數位為三大業務核心，持續推動數位轉型，更成為業界第一個推動臉部辨識服務的營運商，成功跨界各企業機構，包括已協助弘光科技大學、高雄科技大學導入人臉辨識智慧服務，應用於圖書館進出管理、宿舍門禁系統，未來將持續在臉部辨識領域深耕發展，提供資通訊與軟硬體整合的創新產品及服務。