儘管新冠狀病毒衝擊醫療體系與新創市場，卻仍傳來好消息，致力於研發腦出血偵測系統的Deep01獲得新台幣8,000萬元募資。

醫療AI新創Deep01（愛因斯坦人工智慧）宣布獲得新台幣8,000萬元募資，領投者為華碩，工研院及資策會共同成立的數位經濟基金、比翼加速器跟投。

Deep01表示，本輪資金將用於加強海外銷售體系，研發新一代的AI產品並取得其他國際認證。據了解，Deep01已跟日本大型集團及新加坡醫療代理商簽下合作意向書。

腦出血分析產品已導入台灣6家醫院

Deep01所研發的腦出血分析產品DeepCT，在今年2月份獲批為台灣首個TFDA認證的深度學習產品，隨即在4月簽下超過2,000萬的訂單合約。

愛因斯坦人工智慧Deep01腦CT影像輔助系統示意圖 蔡仁譯攝影

在傳統上，腦出血的判讀之所以困難，是因為在於CT影像（電腦斷層掃描）上的腦出血症狀會呈現亮白區塊，腦部亦有其他組織偏白，在判讀上容易混淆。

Deep01過去花費一年多時間，透過自身人脈關係、參與醫師年會及研討會拉近與醫師、醫院的距離，搜集5～6萬張經過標註的腦部CT影像，用以訓練AI模型。同時，為提升判讀的準確率，在技術上除了以18層深度學習模型來運算，還找來許多資料科學專家輔助， 將判讀準確率提升至95％左右 。

DeepCT已導入台灣6家醫院，包含2家醫學中心與4家中小醫院，分佈於全台北、中、南、東部，迄今有2,000個以上的病例在DeepCT系統下進行掃描與輔助判讀。Deep01的服務不僅止於醫學中心，中小醫院也是AI需普及的關鍵應用場所。

成功獲FDA認證，下半年推到日本醫院

對Deep01來說，發展的轉捩點之一，是獲得美國及台灣的FDA（食品藥物管理署）核准。在醫療AI市場化的過程中，取得法規認證，尤其是美國FDA，一直是行業門檻，然而在去年Deep01僅是7個全職員工的團隊，便成功獲得認證。

Deep01的共同創辦人暨執行長周仁海過去接受《數位時代》採訪時表示：「美國FDA的肯定讓我們在醫界的聲望增加很多，甚至包含日本、中國、東南亞各地很多人前來洽詢，台灣本地當然更多。」周仁海坦言，FDA雖為法規認證，但事實上也代表對公司技術實力的肯定。

華碩全球副總裁暨智慧物聯網事業群共同總經理張權德針對此投資表示，期待藉此合作積極發展智慧醫療領域的更多應用。

Deep01為比翼加速器孵化及投資的團隊，比翼資本執行董事陳彥諭表示，Deep01將以台灣作為試點，透過已導入的秀傳醫院繼續做臨床追蹤，具體驗證其腦出血偵測產品在醫院急診流程的實質經濟效應，此外也納入數個日本權威醫師的意見，加強產品在臨床運用的工作流程，預計今年下半年開始串接日本數家醫院。

責任編輯：陳映璇