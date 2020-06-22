由研華提供的數據管理平台，能匯集一般/加護病房占床率、死亡率、多項即時/非即時數據，並提供分析結果。北榮預期，第一階段將上線超過百個醫療品質指標。

猜一猜，每年平均有多少門診患者走進臺北榮民總醫院（以下簡稱北榮）？

答案是「250萬」。儘管這筆數字包含重複造訪人次，但一間醫院負擔的人流，竟與全年造訪台灣的香港加韓國旅客數相當，不難想像管理階層做決策時面對的壓力與困難。

北榮數據戰情室上線，初期串連百種管理指標

以圖形化介面呈現醫院管理數據，乍看之下與股市看盤軟體有點像。 王郁倫攝影

6月12日，北榮啟用「智慧管理中心」，這間數據戰情室配有86吋數位看板1塊、55吋2塊，預計可提供11名院方高層開會使用。智慧管理中心系統由研華提供，以WISE-Stack 300數據平台伺服器為基礎，透過不同模組整合資訊，能匯集一般/加護病房占床率、死亡率等多項即時/非即時管理數據，並提供分析結果。北榮預期，第一階段將上線超過百個醫療品質指標。

數據戰情室概念，近年來在國內各醫院發酵，如奇美醫院運用在急診室、臺中榮總落實於糖尿病患者照護。北榮是第一間，將數據管理平台用在醫院管理的醫學中心。

「如同蓋了一艘航空母艦，上面要放哪些戰鬥機，未來都可以再精挑細選。」計畫主持人、北榮品質管理中心主任周元華形容。

他舉「14天非預期住院率」為例，這項指標顧名思義，指的是患者出院後，兩週內因病再住院的機率；每科別都有各自記錄。

北榮即時整合醫院管理數據，最大優點在於能做到資源分配與配置。 吳元熙攝影

對醫院而言，若非醫師規劃、評估有住院需求，患者出院後短期又入院，某種程度代表上次接受的治療並不完善。同樣道理也可以用在解讀「手術後24小時再住院率」上。

透過視覺化、即時呈現「加護病房占床率」，則可掌握各科別容納量，若不幸發生重大災難時，能更快速分配資源。

北榮院長張德明表示，2019年至美國約翰霍普金斯大學醫學院參訪時，看到他們將門診、急診人數、手術數量、營收狀況、衛材管理、人事資料等，其至各部門的績效、KPI統整至一套系統內，覺得相當驚艷。希望北榮啟用智慧醫院管理中心後，能改變過去在月底看報表的傳統經營方式，即時掌握資訊。

「不是水管接起來就好」，醫院建數據管理系統的兩大難題

經過兩年時間規劃、討論與實作，北榮智慧醫院管理系統正式上線，除了能在戰情室觀看管理數據變化，包含院長、5名副院長與各科、處室主管在內，未來都能依權限自行在電腦登入使用。

周元華笑說，大家都覺得做系統不是就把所有數據串起來，「水管」接上就好了嗎？其實，醫院有許多先天難題存在。

首先，是 資安 。由於醫院存放大量患者個資，加上近年來不斷有駭客攻擊醫療機構事件發生，北榮決定採「私有雲」方式，由研華建置500萬等級的主機，讓院內資訊室以備份資料、即時存取數據方式串連管理系統。

周元華認為，這套管理系統不重「量」，除了努力尋找能直接串連的即時數據，也期待各處室提供非即時的重要參考指標。 王郁倫攝影

他解釋，就像送報紙到門口信箱，不需進入家裡一樣。醫院把資訊拿出來放在主機特定位置，提供管理系統抓取，「就算發生了什麼意外、信箱燒掉，不會整個家裡都出事。」

其次，也是最大的挑戰，與 醫療管理數據的「龐雜」有關 。

「光是醫療品質指標至少超過600個，當中15％是紙本記錄，因此我們初步上線系統的指標比例約在20％左右。」周元華表示。

他解釋，醫院的數據項目無法用「幾個」來描述，高達上千種也不誇張。因此，拿數據的困難在於「如何挑選」，過去一份報表裡或許有20個項目，現在有18種都派不上用場，唯有挑出能即時串連系統的指標，對管理層才有較大幫助。

實際上，在新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情期間，約翰霍普金斯大學也以視覺化儀表板（dashboard）方式統整各國數據，提供外界了解全球疫情動態。

研華科技智能服務事業群副總經理江明志表示，提供給北榮的這套管理系統，研華自己也在使用，每天早晚會更新兩次，目的是讓經理人即時掌握公司現況與目標，不斷精進調整。

周元華不諱言，醫院記錄數據雖完整，但多數保留在各單位與處室中，若院方需要了解相關內容，需「跨區」詢問，屬於低效率做法。現在開始，系統將提供直覺式的圖形化分析，還要試圖結合「早期危險警示系統」，透過影像預防患者跌倒。

他強調，系統一定會持續優化，「重點是，有了航空母艦後，醫院前進的速度和過去就不同了。」

責任編輯：陳映璇