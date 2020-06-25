電動機車起家的Gogoro，今年五月發表旗下首款電動單車產品Gogoro Eeyo，將於下週在台灣發表。

今年5月，以電動機車起家的Gogoro，發表旗下首款電動單車產品Gogoro Eeyo，這款產品頂著「極輕量、快速、敏捷」等特色，將成為Gogoro踏出台灣市場、打入歐美消費市場的最新武器，究竟，定價將近4,000美元（將近台幣12萬元）的電動單車，能幫助Gogoro寫下國際市場的首篇成功章節嗎？

幾年前，Gogoro曾將電動機車以共享服務的方式，試圖進軍德國市場，然而，最後因為歐洲較無騎機車的文化，加上充電站的服務範圍有限，導致Gogoro首個國際夢想以失敗作收。

今年5月，Gogoro為了進軍國際，推出旗下首款電動單車Eeyo，將電動機車產品中的馬達與電池技術延伸應用到自行車上。Gogoro執行長陸學森在與外媒訪問時說道，Eeyo是專門為了城市單車族設計，性能猶如汽車界的跑車。

Gogoro Eeyo

在外型方面，Eeyo採無力管車架設計，車架更以克維拉纖維與碳纖維複合材料所製造，將整台車身的重量壓縮至12公斤左右，相較於一般電動單車18至22公斤的重量，Eeyo的重量的確為單車騎士在穿梭地鐵站、進入公寓等生活情景，帶來更高的攜帶性。

而在功能上，Gogoro設計了智慧連線動力系統Gogoro Eeyo Smartwheel，運用扭力感應器來偵測騎士的踩踏力道，並即時輸出踩踏助力，來減輕騎腳踏車整體所需的力氣。

此外，Eeyo也提供兩種騎乘模式，提高輔助動力、拉高騎乘速度的「運動模式」，以及延長續航力的「Eco模式」。Eeyo的車身電池也採取快速充電電池，宣稱架上駐車充電器後，約2.5小時就可充飽電力。

價格方面，採取碳纖維座管、車把手與輪組的Eeyo 1s整體重量較輕為11.9公斤，要價4,599美元（約13.7萬元台幣），而採取鋁合金座管、車把手與輪組的Eeyo 1重量較重為12.5公斤，要價3,899美元（約11.7萬台幣）。

Gogoro Eeyo系列單車，將攜帶單車界跑車款的售價與特色，於今年夏天正式於台灣、美國與歐洲市場販售，成為Gogoro最新跨出國際、攻佔歐美市場的武器，究竟，他們的單車策略能不能在當地取得成功呢？

魅力：習慣單車代步，電動單車擴大潛在市場族群

根據國際市調機構Fortune Business Insights最新數據，全球電動單車市場持續成長，預計會以年複合成長率24.5%的速度，至2026年成長為460億美元的國際市場（約13.6兆台幣）。其中，歐洲更因為各國積極制訂法規減少碳排放，加上整體人民消費活動積極地致力環保永續，因此也是電動單車最大市場。

的確，無論荷蘭、德國或是瑞士，上班、上課都習慣單車代步，甚至連下著低溫滂沱大雨的冬天，住在阿姆斯特丹的人們，仍然會穿上嚴謹防水的雨具，以單車代步。因應這樣的文化，這些國家遍佈的腳踏車道，也已經設計地相當便利。

相較於傳統的腳踏車，電動單車的馬達省力功能，讓更多中老年人、住在山丘上的居民，以及後面拉著1至2個小孩拖車的父母們，都能夠透過電動單車，輕易地穿梭日常城市目的地之間。此外，在一般的陽光週末日，騎著電動單車前往郊外短途旅行。

目前在一般瑞士的城市道路上，每3台單車中就約有1台是電動單車；而在德國，當地人更有在夏天進行單車長途旅行的習慣，沿著單車道路、欣賞美景、跨越好幾座城市與鄉鎮，最後再把單車帶上火車，不用騎乘重複路線，搭乘火車回家。

在這種情境下，Gogoro的輕型電動單車，確實符合單車族的需求，可以輕鬆把單車扛上火車。今年，歐洲各國爆發新冠肺炎疫情以來（COVID-19），人們刻意減少搭乘大眾運輸工具，也幫助電動單車銷售成長。

Gogoro Eeyo

挑戰：歐洲市場競爭高，建立品牌信任與製造商系統成關鍵

在歐洲，單車品牌相當多，消費者選購的重點，除了外觀設計以外，就是推動單車前進的馬達引擎品牌，舉例來說，德國博世引擎（Bosch）的高效能，就相當受到消費者喜愛。

英國摩托車品牌凱旋機車（Triumph）就在這個月宣布進入電動單車市場，推出旗下首款電動單車Trekker GT，號稱提供速度、強力馬達、長效電池，讓消費者靠著這台單車就能抵達每天想要去的目的地。Trekker GT重量約24公斤，要價3,318美元（約10萬台幣）。

整體來看，一般的電動單車價格，介於2,000美元至4,000美元之間，把價格設在高端市場的Gogoro Eeyo，或許能透過它的智慧動力系統、快速充電、低重量等特色，獲得高端消費者的支持，然而，由於大部分歐洲消費者對Gogoro這個品牌不熟悉，如何透過通路商配合、結合行銷訊息，來說服高端消費者願意掏錢購買，將會是Gogoro進軍歐洲市場的最大課題。

此外，Gogoro也將在歐洲推出一套電動單車生態系統——Gogoro會把自家結合電動馬達、各類感應器以及單車電池的Eeyo Smartwheel設計，開放給其他單車公司採用。就如同Gogoro在台灣把自己的機車電池系統開放給YAMAHA、宏佳騰等機車廠商一樣，即使終端消費者不認識Gogoro單車品牌，Gogoro仍然有望透過其他腳踏車廠商，讓自己的Eeyo Smartwheel系統，建立起與歐洲消費者的連結。

然而，歐洲已經有類似的系統廠商，只不過他們主打便宜，整體電池續航力較低、品質也較低，Gogoro有望在這樣的市場中建立起高端定位；換句話說，如何說服其他歐洲腳踏車廠商來採用Eeyo Smartwheel系統，將會是Gogoro在歐洲市場的第二個努力課題。

本文授權轉載自：FC未來商務

責任編輯：蕭閔云